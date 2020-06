Sve je učinjeno za dolazak velike koalicije

HDZ-u i SDP-u odbijaju svaku mogućnost velike koalicije. Škoro bi vladao s HDZ-om, ali pod uvjetom da on bude predsjednik Vlade a Plenković može biti ministar vanjskih poslova, na što Plenković nipošto ne pristaje. SDP i Škoro toliko se ne podnose da ih je nemoguće zamisliti zajedno.

A ni HDZ, čije se zasluge u najvećoj opasnosti od koronavirusa pomalo zaboravljaju, ni Restart koalicija neće osvojiti toliko mandata da bi s nekim manjim skupinama (manjincima; Mostom, desnicom...) mogli sastaviti vlast. Pa tko će onda vlast sastaviti? Rješenje bi mogli biti novi izbori, no ni poslije njih rješenja neće biti. Dakle, ostaju dvije nemoguće mogućnosti, ili savez Plenković-Škoro ili velika koalicija HDZ-a i SDP-a. Za stabilnu vlast bila bi bolja velika koalicija, jer se dvije velike stranke vrlo malo razlikuju u glavnim političkim stajalištima. Imaju isti, sluganski odnos prema Bruxellesu, ne smeta im položaj Hrvatske kao kolonije moćnih zemalja EU, ne pada im na pamet dirati u inozemne profitere, uvoditi gospodarski pojas u Jadranu, revidirati stavove o Istanbulskoj konvenciji ili o pokliču “Za dom spremni”...

Škoro bi svoju koaliciju s Plenkovićem sigurno opterećivao tim temama (ili nekima od njih), jer bi se u protivnom odrekao obećanja s kojima je pridobivao birače. Za HDZ bi, dakle, koalicija s Bernardićem bila puno lakša i poželjnija, no bi li za Hrvatsku bila korisnija? Ima desnih komentatora koji su godinama napadali Plenkovića, no sada su na njegovoj strani jer drže da bi on bio najbolji predsjednik Vlade koju nakon izbora čeka teško vrijeme, teške posljedice korone. Također, čine to da bi spriječili ljevičare, titoiste, da uzmu vlast, što koaliciju Škore i Plenkovića čini izglednijom.

No ima ne baš nevažnih zagovornika velike koalicije, kao što je bivši predsjednik i premijer Stjepan Mesić, koji kaže: “Nitko od njih to neće priznati ni u vrhu HDZ-a ni u vrhu SDP-a, ali ako ni jedni ni drugi ne budu imali dovoljno koalicijskog potencijala, onda da se ne bi išlo na nove izbore, bit će jedina logikada se ide na veliku koaliciju, da se podijele resori, da se utvrdi strategija i da svatko odgovara za svoj resor, da se Hrvatska pokrene iz ove žabokrečine”. Kako god bilo, ovi bi izbori mogli biti teški poraz desnice, koji su skrivili Plenković i Škoro.

Prvi je HDZ jako pomaknuo ulijevo, drugi je to iskoristio da povede birače koji su zbog Istanbulske konvencije, Marakeškog sporazuma, Plenkovićeva obračuna s desnim protivnicima u stranci... HDZ-u okrenuli leđa. Umjesto da na predsjedničkim izborima Kolinda lako pobijedi, Škoro i predsjednik HDZ-a na Pantovčak su ustoličili Zorana Milanovića, kao što bi sad mogli SDP približiti vlasti makar to bilo u velikoj koaliciji. Najgore je što danas desnicu vode dva lažna desničara.

Prvi koji je u HDZ ušao s dvadeset godina zakašnjenja i koji, kako kaže Milanović, nema što raditi u toj stranci jer je po svjetonazoru SDP-ov liberal, koji, sudeći po stavovima s kraja 80-ih godina, nema ni patriotski ni vjerski odgoj. I drugi kojemu desnica nije svjetonazor nego sredstvo da zadovolji svoju taštinu i umišljenost koju je iz uspjeha u pjevanju prenio u politiku.

U negdašnjem Titovu pioniru, dužnosniku socijalističke omladine, miljeniku struktura u komunizmu koji se od rata spašavao u američkom skloništu odjednom je buknula vatra domoljublja i desničarenja, ali ne iz srca nego iz osjećaja za biznis, obiteljski biznis u koji uključuje – o srama li! – i svoju sestru. Tko će, dakle, poslije izbora spašavati zemlju od SDP-a kad bi je trebalo spašavati i od Škore i od Plenkovića? Po sklonostima većine desnih birača bio bi prirodniji savez Plenkovića i Škore nego velika koalicija, ali bi on počeo pucati već u prvim tjednima.

A da se u velikoj koaliciji po Mesićevu naputku “podijele resori, da se utvrdi strategija i da svatko odgovara za svoj resor” vlast bi mogla potrajati cijeli mandat. Ali bi još više izblijedjela razlika između desnog i patriotskog i lijevog i anacionalnog. No Škoro i Plenković sve su učinili da ona bude gotovo neizbježna. Uračunavši Pantovčak, s njom bi omjer vlasti u katoličkoj Hrvatskoj bio 1,5 prema 0,5 u korist ljevice.