Svadba u Zadru mogla bi biti najskuplja u povijesti RH, a bjesne mladenke mogle bi uništiti hrvatski turizam

Radi spašavanja hrvatskog turizma i ekonomije, Vlada je potrošila milijarde kuna, koje će svima nama doći na naplatu, a tisuće su se ljudi jako namučile da bi u Hrvatsku dovele strane turiste. I kada nam je napokon krenulo, a lipanj pokazao da je moguće doseći i pola od prošle rekordne godine, dakle zaraditi i pet-šest već otpisanih milijardi eura, Hrvati su na putu da sami sebe unište.

Sada kada nam je najvažnije, raste broj zaraženih, prijeteći da nas za koji dan sve emitivne zemlje stave na crvenu listu, a onda više nećemo vidjeti ni turista, čak ni Slovenaca, jer će i oni morati nakon povratka iz Hrvatske u karantenu. U zadnjih pet dana naš koronakonto izgleda ovako – 52 novooboljela, 53, 91, 116, 140. Od 18. lipnja, kada je opet krenuo val do danas, u tri tjedna, Hrvatska broji 1414 novih slučajeva i 23 umrla.

Netom iznijeti podaci o izvorima zaraze govore da nam je iz Srbije, BiH i Slovenije došlo 50-ak zaraženih i par desetaka kontakata, pa ako pridodamo i Šveđane, Amerikance i ostale, izvori zaraza u više od 90 posto slučajeva su Hrvati. Odbijemo li od ukupne brojke i onih nesretnih 130 zaraženih časnih sestara u Đakovu, te stotinjak Đakovčana na koje su prenijele zarazu, za oko tisuću preostalih slučajeva odgovorne su masovne proslave.

To da su glavna mjesta zaraze postale svadbe zvuči apsurdno, pogotovo kada znamo da su još do prije neki dan bile predmetom crnog humora, kada je šef HZJZ-a Krunoslav Capak objavio neke od stotina protestnih mailova koje su mu uputile bijesne mladenke jer su načule da bi im Stožer mogao ograničiti dugoočekivano slavlje. Tada su svi stali na stranu bijesnih mladenaca, premda njihovi argumenti iz tih mailova sada zvuče morbidno. “Vjenčanje nije trošak od par stotina ili tisuća kuna...

Trošak je otprilike 10 tisuća eura minimalno... Hoće li nam Vlada možda vratiti naš izgubljeni novac”, pitala se jedna bijesna mladenka. Njoj je to, razumljivo, bio početak novog života, ali se brzo pokazalo da njezino neometano slavlje sa stotinama uzvanika sada može biti i kraj života za nekoga. I hoće li ona sada pokriti troškove liječenja zaraženih na svadbi? Neke od tih svadba, poput one splitske i one u Zadru, rezultirale su desecima zaraženih, stotinama u samoizolaciji, a ona zadarska je razorna jer su u izolaciji i brojni liječnici i medicinske sestre zadarske bolnice, pa im sada šalju pomoć iz drugih krajeva Hrvatske.

Na svadbi kćeri jedinice aktivnog hrvatskog general-pukovnika Mladena Fuzula u Zadru, kako se sada saznaje, bilo je barem 350 ljudi, održana je u zatvorenom prostoru, a zaraženi su gosti i glazbeni sastav. Situacija s tom svadbom je baš za plakanje jer je general Fuzul zadužen za logistiku i protokole i organizirao je podizanje specijalne vojne bolnice u šatorskom naselju sagrađenom tik uz KB Dubrava, dakle on bi prvi trebao biti svjestan kakve opasnosti donosi nekontrolirana masovka u uvjetima pandemije. Pokažu li se točnima vapaji zadarskih turističkih agencija i iznajmljivača koji govore o potpunom otkazivanju bookinga, mogla bi to biti svadba zapamćena kao najskuplja u povijesti Zadra i Hrvatske.

Taj je događaj i težak udarac MORH-u i HV-u, čista antireklama vojske i države. Ako je točno još i to da od 11 visokih časnika koji su bili na toj svadbi nikome nije određena samoizolacija, novi je to šamar jer prijeti širenje zaraze u postrojbama HV-a i netko će morati objasniti te “povlastice”. A pogotovo ako je točno da je samoizolaciju izbjegao i jedan od najviše pozicioniranih generala iz Glavnog stožera. Takav izostanak odgovornosti u vojsci frapantan je, sjetimo li se da se još nedavno tražilo smjenjivanje zapovjednika HRM-a Ive Raffanellija zato što je njegov službeni vozač na autocesti prekoračio brzinu.

Porast brojki razbit će se o glavu i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je u petak osobno umirivao slovenskog kolegu Janeza Janšu zbog hrvatskih brojki. Janša je upravo u subotu apelirao na Slovence da se država nalazi na raskrižju jer im je broj zaraženih porastao na 34! Na kakvom je onda raskrižju Hrvatska? Nažalost, hrvatski Stožer s novim oštrim mjerama kasni tjedan dana, trebao ih je uvesti odmah nakon izbora, a ne tek od idućeg ponedjeljka.

Organizirati nakon svega masovne proslave u zatvorenom za stotine uzvanika mogu samo maloumni, drski ignoranti i krajnje neodgovorni i sebični pojedinci. Pa neka je korona samo “karijes”, s čime je opaku pandemiju, na iznenađenje svih, na otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara usporedio naš predsjednik Zoran Milanović, ali valjda nam nije svejedno hoćemo li na jesen imati koju milijardu eura više ili manje u suhoj državnoj blagajni.