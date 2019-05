Suverenisti: Nema više exita, ubijanja eura...

Mi se jednostavno želimo vratiti duhu otaca utemeljitelja Europske zajednice. Kažem namjerno Zajednice, a ne Unije. Taj je duh izdan desetljećima europske birokracije i tehnokracije.

Suverenizam znači imati, kao što je govorio i sveti Ivan Pavao II., zajednicu nacionalnih država koje imaju svoje osobitosti, identitet, povijest, ekonomiju te stavljaju zajedno neke kompetencije, nešto što će zajedno dijeliti.

To je suprotno onome što se dogodilo. Mi vjerujemo čvrsto u Europu, i to onu koja će činiti malo stvari, ali na dobar način. Ta Europa treba ostaviti pojedinim državama, a ima nas 28, izbore oko trgovine, poljoprivrede, ribarstva, tržišta, plaža i kako organizirati bankarski i kreditni sustav, objasnio je čelnik Lige, potpredsjednik talijanske vlade i ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini, domaćin sastanka suverenističkih stranaka (do sada se prijavilo 11 pokreta koji će tom prilikom potpisati sporazum o novoj Europi) nekih europskih zemalja koji će se danas održati u Milanu.

Salvini je održao konferenciju za novinare u petak u udruženju stranih novinara u Milanu. Dakle, nikakvo uništavanje Europe, nikakvi “exiti”, nikakvo ukidanje eura... Salvini kaže da ne odbacuje razgovor ni s kim. Suverenistička bi desnica prihvatila i glasove ekstremne marksističke ljevice samo da se sruši sadašnji ustroj EU.

Salvini kaže također kako svi oni koji otvaraju vrata izbjeglicama čine loše Europi.

Antieuropeisti su socijalisti i pučani koji su san o Europi pretvorili u moru i kavez, kaže Salvini i naglašava kako se on osjeća veći europejac od onih koji sada upravljaju Europom.

Suverenisti, barem prema onome što prikazuje Salvini, ne žele srušiti Europu, već stranke (socijalističku i pučku) koji su do sada bile na čelu. Čini se kako je taj “manifest” suverenista jako udaljen od onoga koji su imali prije nekoliko godina kada su htjeli “razbiti” Bruxelles. Zašto? Jer što se više govorilo o razbijanju Europe, to je manje ljudi htjelo njezino ukidanje. Jednostavno.

