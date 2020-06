'Superhik' u ministarstvu okoliša opet pogoduje bogatijima

Rijetko se kad događa da država “časti”, ali ove će se godine, doznajemo, isprsiti Fond za zaštitu okoliša, iz istoimenog ministarstva koje vodi Tomislav Ćorić. U jeku koronakrize Fond će podijeliti rekordnih 54 milijuna kuna za subvencije radi nabave raznih električnih vozila. Od tog iznosa, 22 milijuna kuna namijenjena su građanima koji su poželjeli nabaviti električni automobil, a takvima će Ćorićevo ministarstvo olakšati nabavu s 40 do 70 tisuća kuna. Neka im se nađe. Ostalih 22 milijuna ide tvrtkama, a 10 milijuna elektropunionicama.

U Ministarstvu okoliša donekle su svjesni kritika da na ovaj način pomažu uglavnom dobrostojećim i bogatim građanima, u pravilu uglednim menadžerima, odvjetnicima i ostalom dijelu hrvatske društvene elite jer takvi uglavnom kupuju elektrokolica kao drugo ili treće gradsko vozilo. Ili im ono služi za pokazivanje nakon što odluče kupiti pomodne primjerke koji stoje stotinjak tisuća eura.

Pa obrazlažu kako oni tu ne mogu ništa jer se hrvatska strategija nabave elektrovozila temelji “na direktivama EU koje nalažu dekarbonizaciju prometa i razvoj niskougljičnog gospodarstva”. Drugim riječima, u Ministarstvu su “prisiljeni” poticati nabavu elektrovozila. Jer to je “europejski”. To što je prosječna starost automobila u Hrvatskoj 14 godina, potpuno je neeuropejski, no to nije briga ovog Ministarstva bez obzira na to što ta stara vozila mnogo jače zagađuju okoliš. Ne pada im na pamet poticati one građane koji posjeduju, primjerice, automobile starije od 15, 16, 18 godina s desetak, dvadesetak tisuća kuna da zamjene te kante novim autima.

Ministarstvo ovdje daje javnosti pogrešnu poruku, pa nije čudno što se građani sprdaju kako u Ćorićevu ministarstvu stanuje “Superhik” iz Alana Forda koji uzima novac siromašnima da bi pomogao bogatima. U Fondu na to odgovaraju birokratski kako je “zamjena električnim vozilom daleko bolja za okoliš od kupnje sličnog vozila koje se koristi fosilnim gorivima”. Tako će radije nastaviti financirati nabavu 500 do 600 elektrovozila godišnje, umjesto da osmisle poticaje za zamjenu stotina tisuća prastarih zagađivača koje voze “obični” građani. Osim toga, da su električna vozila uveli i u svoj ministarski autopark, bili bi daleko uvjerljiviji s “europejskim” porukama.