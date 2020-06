Sud ne smije presuđivati o političkim odlukama, pa ni o koroni

Pomiriti politiku i sudstvo uvijek je bilo problematično. Kako će se sada pomiriti sudske istrage s političkim odlukama vezanim za pandemiju koronavirusa. U Italiji je sudstvo u Bergamu već započelo istragu o eventualnoj odgovornosti regionalnih dužnosnika i onih u vladi u sprečavanju širenja zaraze, odnosno o tome jesu li zakasnili s donošenjem odluka o zatvaranju određenih područja u kojima je broj oboljelih naglo rastao.

U Italiji odluku o zatvaranju neke zone i njezinu proglašavanju “crvenom zonom” mogu donijeti i regionalni dužnosnici pa i načelnici gradova i mjesta, kao i odgovorni ministri u vladi i premijer. Primjerice, o proglašenju čak 116 područja “crvenim zonama” odlučili su samo lokalni dužnosnici. No istrage su pokrenute i u drugim zemljama. U Francuskoj je pariški tužitelj Rémy Heitz pokrenuo istragu o “ubojstvu iz nehaja”, o “nenamjernom nanošenju ozljeda”, o “dovođenju u opasnost tuđih života”, o “nepružanju pomoći osobi u opasnosti”… To su, po mišljenju pariškog tužiteljstva, kaznena djela za koja bi mogli odgovarati političari. Istina, ne oni u vladi, već oni na čelu administracija, kao što je visoki državni službenik zadužen za zdravstvo Jérôme Salomon.

Ta istraga se ne odnosi na predsjednika republike, koji ne može biti kazneno odgovoran, kao ni na članove vlade. Oporba predlaže pokretanje parlamentarne istrage. Istodobno više od 100 zemalja (i Hrvatska zajedno s ostalima iz EU) traži istragu o tome je li Kina na vrijeme objavila da je ondje počela epidemija. No, jesu li političari mogli, pa i uz savjete epidemiologa i virologa, predvidjeti i zaustaviti pandemiju. To će pitanje vjerojatno ostati bez odgovora, jer ne postoji mjerilo po kojem bi se takvo što moglo zaključiti, kao što se ne može predvidjeti ni potres, pa prema tome evakuirati neki prostor.

I o tome se sudilo u Italiji, odnosno zašto seizmolozi nisu rekli da je u L’Aquili moguć potres. Ne samo što je to suđenje bilo uzaludno i što su seizmolozi oslobođeni, već se čini da je sadašnja povika na političare zbog pandemije i njihovih odluka ne samo neprikladna već i štetna. Sudstvo ne bi smjelo procesuirati političke odluke. To je izravno miješanje u drugu vlast. Političarima se sudi na izborima za političke odluke. I to treba razlikovati, jer u suprotnom neka vladaju samo tužitelji.