‘Stog sijena’ stradao na žrtveniku borbe za umjetničku slobodu

Na riječkom Trgu 128. brigade Hrvatske vojske postavlja se privremena skulptura “Stog sijena“ Ivana Kožarića, jednog od najpoznatijih hrvatskih kipara, koja će do početka veljače simbolički označavati početak žetve kulturnih događanja u godini Europske prijestolnice kulture, stoji na stranicama tvrtke koja organizira riječki EPK.

Kožarićev “Stog sijena” postavljen je na riječkom trgu 8. siječnja i tu je prema planu trebao ostati sve do 3. veljače. Na stranicama EPK Rijeka može se pročitati i sljedeća rečenica: “Budući da reakcije prolaznika čine integralni dio Kožarićevih radova, ostaje vidjeti kako će Riječani prihvatiti neobičnoga gosta”. I kako su Riječani prihvatili neobičnoga gosta? Spalili su ga, i to već u subotu 11. siječnja, kao što spaljuju onog karnevalskog Krnju koji je isto često načinjen od sijena.

Policijska uprava ponosno je javila da tijekom spaljivanja i gašenja akademikove skulpture nitko nije ozlijeđen pa projekt riječkog EPK može ići dalje bez žrtava. Do novog postavljanja nekog neobičnog gosta na milost i nemilost građanima Rijeke. A ostaje za vidjeti kako će Riječani prihvatiti neku novu umjetničku intervenciju u prostor. Među tim novim umjetničkim intervencijama upravo se ovih dana najčešće spominjala velika crvena petokraka, rad riječkog akademskog umjetnika Nemanje Cvijanovića, koja bi trebala ukrasiti vrhu poznatog riječkog Nebodera. Cvijanovićev je rad dobio naziv Spomenik crvenoj Rijeci – samoobrambeni spomenik i na vrhu Nebodera trebao bi osvanuti na dan oslobođenja Rijeke od njemačkih okupatora 3. svibnja i ostati ondje sve do kraja 2020. godine. U lice petokrake, prema Cvijanovićevim riječima, trebalo bi biti ugrađeno staklo razbijeno u 2800 krhotina (tko li će samo točno prebrojiti te silne krhotine?) koje bi trebale podsjetiti na 2800 poginulih partizana u borbi za Rijeku, ali i preduhitriti neki mogući vandalizam u kojem bi petokraka mogla stradati na žrtveniku borbe za umjetničku slobodu.

Očito, umjetnik Cvijanović već unaprijed računa na to da će crvena petokraka biti meta vandalskog ispada u kojem će instalacija stradati, baš poput Kožarićeva “Stoga sijena”. Riječka crvena petokraka ovdje je dakle samo mamac koji će Hrvatskoj i svijetu pokazati kako se Riječani ponašaju prema spomenicima, i to u godini kada je njihov grad povlaštena europska prijestolnica kulture. Doduše, petokraku koja će biti izrađena od armiranog betona i željeza neće biti lako zapaliti. Tu neće biti dovoljna samo kutija žigica ili neki obični upaljač na plin i ‘malo vitra’. Tu će se morati upotrijebiti neka jača fizička sila i energija i puno više destruktivnog gnjeva. Možda će doći i do nekog kolektivnog performansa koji će dodatno angažirati Riječane da se aktivno uključe u programe EPK.

A ako se napad na crvenu petokraku uredno najavi, medijska pozornost, pa i međunarodnih medija, sigurno će biti osigurana, a onda nisam baš siguran da će se riječka policijska uprava moći ponosno pohvaliti da je atak na petokraku na vrhu Nebodera prošao bez ozlijeđenih.