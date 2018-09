Što su to Plenković i Brkić dogovorili da su informacije iz afere SMS prestale curiti?

Afera SMS na početku je izgledala kao šumski požar u Dalmaciji, počela je iznenadno, jako, popalila je nešto maslinika i trsova, a kada je stigla do prvih kuća, netko je pozvao kanadere pa je požar naglo lokaliziran, a možda već i ugašen. Kako se ta afera vrlo hitro prebacila s otužnog HDZ-ova kompjutorskog specijalca Franje Varge iz Belišća na drugog po jakosti lidera HDZ-a Milijana Brkića Vasu, danima se činilo da je politička karijera Milijana Brkića zapečaćena. Gotovo da se ne zna koga bi više razveselio njegov konačni politički pad.

Plenkovićev krug, koji Brkiću nikad nije želio vjerovati da će ostati odan legitimno izabranom Plenkoviću. Desni, konzervativni krug koji još uvijek potiho prezentiraju Stier, Kovač, Milošević, koji su na Brkića strašno ljuti jer je navodno odbio biti njihov saveznik u akciji protiv Plenkovića. Ili treći zainteresirani krug HDZ-ovaca i dalje odanih Tomislavu Karamarku, koji možda i najviše žude za osvetom Brkiću jer ne zaboravljaju da je Tomi okrenuo leđa nakon neuspjelog preslagivanja i pada Vlade. Jedino što je sigurno jest da se jedna od te tri zainteresirane grupacije Brkićevih protivnika silno potrudila ne bi li u nekoliko dana, usmjeravanjem afere SMS na njega, zauvijek uklonila Vasu.

I kada je u medije puštena informacija da su Plenković i Brkić održali jednosatni sastanak, zbunjenost je dosegla kulminaciju. Kako nakon tog sastanka Brkić nije odstupio, naprotiv, nevjerica je postala još jača. Neki su, naime, očekivali da će sam odstupiti. Činjenice oko tog sastanka postaju još kompliciranije jer ga Plenković i Brkić nisu održali u četiri oka, nego je bio i Gordan Jandroković. I premda se s tog sastanka kasnije nije probila nikakva informacija, iz Brkićeva kruga može se čuti “da se razgovaralo o zdravoj hrani, Plenkovićevoj dijeti te da su ga Jandroković i Brkić pokušavali nagovoriti da i on pusti bradu, no da je on to odbio”.

Ovaj ironični ton iz Brkićeva tabora trebao bi vjerojatno sugerirati da su se tresla brda, a da Brkić i dalje ostaje u igri. Racionalniji kažu da bi Plenković svakako iskoristio ovu prigodu za eliminaciju Brkića da je za to imao pokrića. Činjenica je da je nakon tog sastanka trenutačno prestalo curenje podataka iz istrage medijima. Vasini protivnici još uvijek se, međutim, uzdaju da će, kad se pregleda svih 20-ak Varginih laptopa, biti ipak pronađeno nešto što bi moglo kompromitirati Brkića. Njemu bliski pak tvrde da takvog materijala nema te da je važnije utvrditi gdje je došlo do curenja, a tu upiru prste u Osijek, a ne u Zagreb.

Kako god da se završi ova epopeja, ako ikad i bude završena, HDZ se još jednom dobrano i iz temelja prodrmao. Kritičari Plenkovića vidjet će u svemu nastavak procesa diferencijacije, s ciljem maksimalnog oslabljivanja desno-konzervativne struje. Brkić je ovdje i u posebno teškoj situaciji zato što on prije godinu dana nije želio odanost aktualnom šefu HDZ-a pretpostaviti zovu svjetonazorski bliskih mu lidera iz vrha HDZ-a. Jednostavnije rečeno, odbio je sudjelovati u pripremanju odstrela Plenkoviću.

Pozivi nisu prestajali pa je buntovnike Brkić, kako kažu, odbio zadnji put prije nekoliko mjeseci. Oni koji ga poznaju ne govore o njegovim manama, ali rado ističu vrline, da je izuzetno odan te da uvijek ostaje “vojnik partije”. Je li on sada razočaran time što je, bez obzira na njegovu dokazanu odanost Plenkoviću, upravo iz tog kruga podržana akcija njegova rušenja, to još ne pokazuje. No oni skloniji političkoj pragmatici zacijelo bi Brkiću kazali: prvo, da mu se baš nije isplatilo okrenuti leđa svojoj svjetonazorskoj bazi te drugo, da njegovi protivnici vjerojatno znaju da lovci u pravilu ne ostavljaju ranjenu lovinu, nego dovrše posao.

Iskusni insajderi zaključuju da će ovdje na kraju “netko ipak morati polomiti zube”. Svjedoci kažu da je na zadnjoj HDZ-ovoj klauzuri u Karancu iza zatvorenih vrata bilo frcanja iskri te da se mentor Plenkovića zalagao za eliminaciju Penave, a time sada očito i Brkića. Vjerojatno o prosvjedu u Vukovaru ovisi daljnji razvoj unutarstranačke situacije u HDZ-u.

Dvojbe oko svega postoje, dio vodstva smatra da je Plenković sada u carističkoj poziciji, da je poništio svu oporbu oko sebe, a drugi drže da mu je akcija micanja Milinovića bila zadnji takav ekspresni uspjeh te da mu ne može uspjeti akcija koja će poništiti do kraja i Brkića i desnicu, jer iza njih ipak stoji golema masa biračkog tijela HDZ-a koja će, osjeti li se ugroženom, potaknuti traženje novog vođe. A što se Brkića tiče, on nakon rastanka s Karamarkom vjerojatno opet proživljava da njegov idealni šef nije i nosilac njegovih ideala.

