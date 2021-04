Što prije bi trebalo uvesti cijepljenje bez najave

Zbog velikog broja onih koji odbijaju cjepivo AstraZeneca, Hrvatskoj prijeti da dodatno zapne s cijepljenjem jer su količine tog cjepiva velike. Sreća u nesreći je da se samo otvorena bočica mora potrošiti u nekoliko dana, dok se neotvorene mogu čuvati u običnom hladnjaku. U protivnom bismo se mogli dovesti u paradoksalnu situaciju kao što je Srbija, gdje cjepiva imaju doslovce na izvoz jer im se narod ne želi cijepiti. Situaciju bi mogla popraviti varijanta da se cijepi svatko bez najave, dovoljno je da dođe na cijepni punkt. Krunoslav Capak najavio je jučer da će ta mogućnost relativno skoro doći na red.

Zaključno s danom 8. travnja u Hrvatskoj je utrošeno ukupno 543.436 doza cjepiva, a cijepljeno 440.890 osoba, od čega prvom dozom 336.693 osobe. Tijekom travnja tjedno bi trebalo stizati više od 50 tisuća Pfizerova cjepiva i više od 20 tisuća AstraZenecina te svaka dva tjedna 80.000 Modernina, a od 19. travnja najavljeno je i cjepivo Johnson&Johnson, i to sljedeći tjedan 4800 doza te u četvrtom tjednu travnja 12 tisuća doza cjepiva koje se jedino od dosad odobrenih daje u samo jednoj dozi. Masovno cijepljenje Zagrepčana u velesajamskom paviljonu ometa upravo ta zadrška zbog cjepiva čiju je upotrebu ograničio niz zemalja, a Danska obustavila njegovo korištenje.

>> VIDEO Drugi dan masovnog cijepljenja Zagrepčana na Velesajmu

No, iako se većina prijava tromboembolijskih događaja odnosi na žene mlađe od 60 godina, nema podataka o ukupnom broju žena te dobi koje su dobile to cjepivo da bi pokazatelji bili precizni. Stoga se u 15 zemalja, uključujući Hrvatsku, ono koristi bez ograničenja po dobi ili spolu i glavna je preporuka Europske agencije za lijekove da koristi od cijepljenja neusporedivo premašuju eventualne i vrlo rijetke nuspojave u obliku tromboembolijskih događaja. Međutim, u svakom slučaju nije prihvatljivo da se građanima prijeti kako će, odbiju li AstraZenecu, doći na kraj reda za cijepljenje, kako se to moglo čuti ovih dana s gradske razine. Pogotovo zato što se otpočetka s nacionalne razine ponavlja kako građani imaju pravo birati cjepivo.

Zagreb je tek na polovici druge faze cijepljenja i velik je broj građana koji su se među prvima prijavili za cijepljenje svojim liječnicima – svaki ima popis s po nekoliko stotina pacijenata. Tek od jučer moguće je da liječnici te svoje liste unesu u središnji registar putem platforme cijepise.zdravlje.hr jer, kako je objasnio ministar Beroš, do sada platforma nije mogla detektirati težinu zdravstvenog stanja prijavljene osobe, pa su zato liste obiteljskih liječnika bile prioritetne za redoslijed cijepljenja. Kada će liječnici to stići s obzirom na to da po cijele dane telefoniraju pozivajući na cijepljenje, izvan radnog vremena cijepe, a imaju i pojačan priljev zahtjeva za testiranje jer broj zaraženih raste, pitanje je. U cijeloj toj gužvi moglo bi se dogoditi da oni koji su se prvi prijavili za cijepljenje dođu kraj liste.

Većina ostalih županija je pri kraju druge faze cijepljenja i idućih dana počet će s trećom fazom – cijepljenjem opće populacije.

Ususret turističkoj sezoni, prioritetnu skupinu tu će činiti turistički radnici, njih oko 68 tisuća. Što se tiče nastavnika i odgojitelja, prioritet će imati oni u nižim razredima i vrtićima, koji su stalno radili, no nije baš logično zaobići srednjoškolske nastavnike bez obzira na povremeno prelaženje na online nastavu.