Što je zajedničko svim franjevačkim crkvama sagrađenima na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća

Monografija „Corpus ecclesiarum Franciscanarum: Katalog franjevačkih crkava na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća“ autora dr. sc. Damira Demonje, koja je kao 35. broj izdanja „Monografije i katalozi“ nedavno objavljena u nakladi Arheološkog muzeja Istre iz Pule, Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i Izdavačke kuća Meridijani iz Samobora, jedinstven je i opsežan katalog franjevačke arhitekture, koji prvi put na jednom mjestu donosi precizne i znanstveno utemeljene informacije koje će zainteresirati znanstvenike, povjesničare umjetnosti, arhitekte, osobito sakralne te studente tih struka, ali i širu javnost. S time da hrvatsko-engleska dvojezičnost daje dodatnu vrijednost toj knjizi, jer saznanja o tim crkvama postaju internacionalna.

– Rad se temelji na istraživanjima provedenima za potrebe moje doktorske disertacije, kao i recentnijih proučavanja spomenika franjevačkog graditeljstva na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća, i rezultat je vlastitih višegodišnjih zanimanja za to spomeničko nasljeđe temeljenih na cjelovitom uvidu u prethodne spoznaje i, napose, proučavanju tih spomenika in situ – objašnjava dr. sc. Damir Demonja, koji je kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju zaposlen na Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu.

Kataloške jedinice, sveukupno njih 35, navodi dr. Demonja, preglednog su strukturiranog teksta koji proizlazi iz prvobitne namjere, cjelovitog prezentiranja spomenika franjevačke sakralne arhitekture na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća.

– Tema rada vezana je za jedan od iznimno važnih segmenata hrvatske srednjovjekovne umjetničke baštine koja se prvi put obrađuje i predstavlja na ovako cjelovit način. Sustavno su obrađeni i katalogizirani svi istraženi spomenici srednjovjekovnog franjevačkog graditeljstva na hrvatskoj obali građeni do kraja 16. stoljeća te su smješteni u sustav tipoloških obrazaca koje sam znanstveno razradio u mojim dosadašnjim istraživanjima predmetne spomeničke baštine objavljenima u dvije knjige i u više zasebnih, problemskih tekstova. Kataloški obrađena i predstavljena spomenička baština franjevačkih crkava na predmetnom području i u proučavanom razdoblju oslikava pojedine modele i omogućuje raspoznavanje uvjeta koji su utjecali na prihvaćanje nekih postojećih predložaka, inovacija i ograničenja koji su rezultat specifičnih regionalnih situacija – objašnjava dr. Demonja, navodeći kako se radi o prvom katalogu franjevačkih crkava izgrađenih na hrvatskoj obali od početaka javljanja do kraja 16. stoljeća, koji donosi cjeloviti sveobuhvatno istraženi korpus franjevačke arhitekture toga prostora i vremena.

Premda je većina tih crkava bila i do sada poznata, proučavana u sklopu pojedinih širih problema ili, pak, monografski obrađivana, nije nikada bila prikupljena brižljivim deskripcijama, nacrtima i fotografijama na jednome mjestu.

– Radi se o opsežnom poslu visokog stupnja analitičke obrade srednjovjekovne franjevačke graditeljske baštine koja ima izuzetnu nacionalnu važnost i vrijednost – kaže on, dodajući kako je ovakva obrada korpusa franjevačkog graditeljstva do sada nedostajala povijesno-umjetničkoj struci i buduća proučavanja tog segmenta naše baštine, odnosno daljnja monografska istraživanja, kao i širi uvid u temu, bit će sada značajno olakšani. Ovisnost o sredini u kojoj se ove crkve grade, što se nedovoljno isticalo u prijašnjim malobrojnim pojedinačnim proučavanjima tih crkava, dovela je do oblikovanja regionalne, istočnojadranske sakralne franjevačke arhitekture, koja pokazuje osobitosti i razlike u odnosu na ostale franjevačke crkve u Europi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Sve franjevačke crkve sagrađene na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća jednostavnog su oblika, pravokutno položene prizme lađe, jasnog volumena definiranog zidovima minimalno rastvorenima prozorima i izrazito izdvojene četverokutne apside. Dakle, sve očuvane franjevačke crkve na hrvatskoj obali izgrađene do kraja 16. stoljeća jednobrodne su i jednoapsidne, izuzev crkve sv. Franje u Puli koja ima troapsidno svetište i crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije u Pazinu s poligonalnom, trostranom apsidom i pokazuju jednostavnu prostornu artikulaciju ostvarenu dvjema prostornim jedinicama: višom i širom lađom i nižom i užom apsidom – piše u knjizi dr. Demonja.

Navodi da od franjevačkih crkava izgrađenih na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća najbrojnije su jednobrodne, a sastoje se od dviju prostornih jedinica koje odjeljuje, odnosno povezuje trijumfalni luk: jednostavne, pravokutne dvorane, nesvedene, ili svedene u malom broju primjera, i izbačene, istaknute, redovito svedene četverokutne apside.

– Te franjevačke crkve obilježava askeza i do krajnosti neraščlanjeni, „mrtvi“ zidovi, koji oblikuju kompaktan, zaokružen prostor. Kao samostalni arhitektonski dio izbačena je apsida, koja je, premda jednostavna, impresivna i ovo bih izbacio ponajbolje obrađen dio crkve. Ziđe je i u lađi i u apsidi kompaktno jer ga rijetki uski i visoki polukružni ili šiljastolučni prozori ne uspijevaju dematerijalizirati. Apsida sa svodom ojačanim rebrima uprtim o konzole dobiva naročitu arhitektonsku vrijednost jer svod pridonosi artikulaciji njezine unutrašnjosti. U svedenim lađama, napose ondje gdje su uzdužni zidovi artikulirani pilastrima povezanim susvodnicama, ostvaren je dinamički vertikalizam. Razvoj tlocrta tog tipa franjevačkih crkava kretao se unutar tradicionalnih rješenja udomaćenih u lokalnim okvirima i usvajanja novih tlocrtnih tipova i njihovih osnovnih obilježja, koje donose franjevci iz svojih centara u srednjoj Italiji. Razlog većoj primjeni toga tipa treba tražiti upravo u jednostavnosti prostorne sheme za čiju su izvedbu trebala relativno skromna materijalna sredstva – kaže on, objašnjavajući kako u malom broju franjevačkih crkava uz bočni zid lađe gradi se jedna ili više kapela, čime tlocrt postaje „razvedeniji“, „složeniji“, te pridonosi razbijanju dojma jednostavnosti, preglednosti i usredotočenosti prostora.

“Monografija je rezultat autorovih vlastitih izučavanja samih spomenika i istraživanja baziranih na cjelovitom uvidu u prethodne spoznaje. Vrijedan je i do sada neobjavljen i sistematizirani korpus arhitekture franjevačkih crkava na hrvatskom dijelu istočne obale Jadrana do kraja 16. stoljeća. Riječ je o izvornom djelu koje predstavlja važan doprinos razvoju povijesti umjetnosti, u kojem se na jednom mjestu kataloški analizira sakralna franjevačka arhitektura hrvatskoga dijela istočne obale Jadrana izgrađena do kraja 16. stoljeća, čime će se omogućiti njezino sagledavanje i u širem geografskom kontekstu. Kvalitetan pregled tog segmenta hrvatske srednjovjekovne graditeljske baštine po prvi puta je ostvaren na ovako cjelovit način kataloškom obradom svake građevine, temeljitom analizom svakog pojedinog spomenika i elemenata njegove arhitektonske artikulacije, čime je svaka građevina valorizirana u svim bitnim elementima svoje pojavnosti. Takav koncept popraćen je, osim brižljivim deskripcijama, kvalitetnim arhitektonskim snimkama i fotografijama”, piše u predgovoru Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre u Puli, te dodaje da sustavnost i preglednost ove knjige olakšava snalaženje u kompleksu franjevačke graditeljske baštine na hrvatskoj obali Jadrana, a recenzent dr. sc. Zlatko Jurić, redoviti profesor u trajnom zvanju predstojnika Katedre za zaštitu kulturne baštine Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kaže kako je „monografija kvalitetan i do sada javnosti nedovoljno poznat pregled tog segmenta graditeljske baštine, u kojem je svaka građevina vrlo iscrpno kataloški obrađena i valorizirana u svim bitnim elementima pojavnosti: smještajem, dimenzijama, tlocrtom, opisima unutrašnjosti i vanjštine s obradom svih arhitektonskih elemenata (ziđe i istaci podziđa, potpornjaci, vijenci, prozori, portali, prozorske ruže (rozete), trijumfalni lukovi, svodovi, rebra, konzole), prijedlogom datacije i navođenjem najvažnije literature“.

– Takav koncept, popraćen kvalitetnim arhitektonskim snimkama i fotografijama, te zemljovidom koji prikazuje rasprostranjenost franjevačkih crkava izgrađenih do kraja 16. stoljeća na hrvatskoj obali, bez sumnje može poslužiti kao temelj za buduća šira promišljanja i daljnje bavljenje tom problematikom – piše dr. sc. Jurić, dodajući kako će objavljena građa imati značajan odjek u znanstvenim i stručnim krugovima Republike Hrvatske, ali i u široj jadranskoj regiji u okvirima kojih su nastajala sakralna zdanja jednog od najvažnijih i najutjecajnijih samostanskih redova u kasnom srednjem vijeku i ranom modernom dobu.

– Za sve franjevačke crkve sagrađene na hrvatskoj obali karakteristična su jaka obilježja tradicije koja se raskrivaju u: njihovim kompaktnim volumenima, repertoaru arhitektonsko-plastičkih detalja, upotrebi četverokutnog svetišta, otvorima prozora poput proreza, suzdržljivosti izraza sukladno podneblju i Redu, krajnjoj jednostavnosti unutrašnjosti bez naznaka bilo kakve dinamičnosti, izuzetnoj konstrukcijskoj čitkosti i znatno osiromašenim inačicama novih stilova – gotike i renesanse. Te crkve pokazuju simbiozu stilske morfologije zbog trajanja tradicije, konzervativizma područja vjerskog djelovanja i nepopustljivosti prodora estetike novih, nadirućih stilova, gotike i renesanse. Njihovo najistaknutije obilježje je arhaičnost i nije moguće razlučiti regionalne tipove franjevačkih crkava izgrađenih na hrvatskoj obali do kraja 16. stoljeća, premda se neke odlikuju stanovitom vrsnoćom u smislu shvaćanja prostora i oblikovanja njegove konstrukcije – objašnjava dr. Demonja na kraju monografije.

Dodaje kako franjevačke crkve na hrvatskoj obali, u okviru proučavanog razdoblja, imaju jednostavnu prostornu shemu izraženu s dvije prostorne jedinice, lađom i apsidom, i pokazuju konstrukcijsku čitkost i simbiozu stilske morfologije.

– Taj prostor obilježila je snažna regionalna tradicija prijašnjih razdoblja, premda je od 13. do 16. stoljeća hrvatska obala bila izložena različitim utjecajima kulturnih i umjetničkih krugova susjedne Italije u kojoj su bili dominirajući slogovi gotike i renesanse te pojavom franjevačkog crkvenog reda u prvim desetljećima 13. stoljeća. Međutim, bez obzira na prevladavajući regionalizam u konstrukciji franjevačkih crkava izgrađenih na hrvatskoj obali u okviru proučavanog razdoblja, dosadašnja provedena istraživanja raskrila su vrijednosti tih crkava koje zauzimaju značajno mjesto u općem razvoju arhitektonske i, uopće, umjetničke produkcije istočnojadranske obale – kaže on i navodi kako jedna od najstarijih franjevačkih crkava na hrvatskoj obali, crkva sv. Franje u Puli, pokazuje izravniji utjecaj središta arhitekture Reda usvajanjem tlocrtnog oblika kojemu je uzor u crkvi S. Francesca u Ascianu, u Toskani.

– Pulska franjevačka crkva ima golemu lađu pravokutnog tlocrta, golih zidova perforiranih malobrojnim, uskim i visokim prozorima, visokog otvorenog drvenog krovišta te svetišta s tri apside, srednje veće i bočnih manjih, četverokutnih tlocrta i natkrivenih križno-rebrastim svodovima. Svojstven joj je razvijeni oblik uvećanog trodijelnog svetišta u kojem bočne apside izlaze iz perimetra lađe, a takvo svetište ostalo je bez odjeka u franjevačkoj sakralnoj arhitekturi na hrvatskoj obali – piše dr. Demonja.

– Najveći broj franjevačkih crkava na hrvatskoj obali, izgrađenih do kraja 16. stoljeća, pokazuje redukciju svetišta na samo jednu svedenu četverokutnu apsidu, što potvrđuje skromnost sredine u kojoj se gradi, i te se crkve sastoje od dvije arhitektonske, odnosno prostorne jedinice – lađe i apside te da je osobita pozornost, kada je riječ o veličini prostora, posvećena je lađi, građenoj u obliku prostrane pravokutne dvorane s otvorenim krovištem, dok je apsida, uglavnom uža od lađe, četverokutna i redovito svedena – piše dr. Demonja, koji posebno zahvaljuje na suradnji Darku Komši, ravnatelju Arheološkog muzeja Istre u Puli, Adriani Gri Štorga, tajnici uredništva izdanja “Monografije i katalozi” Arheološkog muzeja Istre u Puli te arhitektima Ivanu Tenšeku i Ivani Valjato-Vrus.