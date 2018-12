Što je veća sramota, miševi koji bježe ili koji ostaju na SDP-ovu brodu?

Unatoč intenzivnim političkim migracijama u SDP-u, sada je posve izgledno da bi tragikomično nepokolebljivi Davor Bernardić poput pravog kapetana mogao posljednji ostati na tom brodu. Njega je besmisleno pitati koliko nisko SDP mora pasti, koliko saborskih zastupnika i članova treba izgubiti, a koliko ih izbaciti iz stranke, da bi on konačno “žrtvujući” sebe pokušao spasiti SDP, a time prema svojim uvjerenjima i socijaldemokraciju u Hrvatskoj.

Zna se što znači kad miševi bježe s broda, i tada je uzaludno, što Bernardić čini, optuživati ih za izdaju. I to polazeći od pogrešne dijagnoze: “Sabor nikada u povijesti nije manje odražavao volju građana nego danas. Čak 28 zastupnika promijenilo je svoje političke ideje i dresove, potpuno negirajući volju građana koji su ih izabrali”. Na čemu Bernardić temelji uvjerenje da upravo on nije taj koji je izobličio temeljnu ideju SDP-a? Što o tomu govore ankete i medijske analize? No, to je problem SDP-a.

Nego, čiju je to volju negirala Ana Komparić Devčić? Birači su joj dali 409 preferencijalna glasa pa ona svoju zastupničku poziciju može zahvaliti Zoranu Milanoviću i vodstvu SDP-a koje ju je stavilo dovoljno visoko na listi da bude izabrana iako je s 0,64 % glasova liste bila tek 12. od 14 kandidata. Dakle, ona biračima baš ništa ne duguje. I Tomislav Saucha dobio je 534 ili 0,69 % glasova, ali ga je Milanović stavio na 4. mjesto na listi. I Mario Habek s 1615 glasova (1,73 %), u Hrvatski sabor je ušao jer je bio peti na listi.

Sličnih ima i u drugim strankama, Kažimir Varda s 456 preferencijalnih glasova (0,66 %), Hrvoje Zekanović 2015 (1,96 %), Marko Vučetić 649 (2,46 %) i Marija Puh 369 glasova (0,39 %). Tih sedam prebjega ako ne govore o zrelosti birača svakako govore o lošim procjenama stranačkih vodstava ili zlouporabama političkog sustava radi udovoljavanja individualnim apetitima. To je zapravo prilog promjeni izbornog sustava. Ali, volja birača u tom kontekstu Bernardića ne zanima sve dok SDP i on, baš kao i Plenković i HDZ, kao većinske stranke koriste povlastice aktualnog izbornog sustava po D’Hondtu.

Zekanović je bio na relativno jakoj listi jer je bio tek 13. dok su u drugim jedinicama s približno sličnim brojem glasova prošli Tomislav Žagar (2141), Hrvoje Runtić (1824), Marin Škibola (2184), ili i puno manje Ivica Mišić (1303) i Goran Aleksić (1287). Izuzme li se Žagara i Škibolu, njih deset je osvojilo 1224 glasa manje od Miranda Mrsića. Izbačenog iz SDP-a.

Dakle, više vrijedi pitati se je li volja Mrsićevih birača bila da ga se izbaci zbog kritike i opiranja vodstvu SDP-a. I Zlatko Hasanbegović je izbačen iz HDZ-a, ali njegovi i simpatizeri Brune Esih koja je napustila HDZ-ovu koaliciju, drže kako su oni to učinili upravo vodeći računa o volji svojih birača. Slično je i s odmetnutim članovima HNS-a Vesnom Pusić, Ankom Mrak Taritaš, Goranom Beusom Richemberghom i Nadom Turinom Đurić koji su formirali Glas. Premda, neki drže da su tu prebjezi HNS-ovce koji su se priklonili HDZ-ovoj koaliciji. Zdravko Ronko je upravo Bernardića i njegov neronovski politički stil kojim razara stranku naznačio kao razlog odlaska iz SDP-a. Što ako je to i većinski stav njegovih 6949 birača.

Je li volja 20.677 birača koji su dali glas Milanki Opačić bila da ona “gljivari” u ovakvom SDP-u ili su od nje očekivali upravo poteze koje je povukla, kao i Bojan Glavašević. Kako Bernardić zna da je njegovo zabijanje glave u pijesak ono što birači SDP-a očekuju!? Svi će oni eventualno na sljedećim izborima saznati jesu li iznevjerili volju birača ili su štoviše privukli i nove birače. Možda su i birači Vlahe Orepića očekivali da istupi iz Mosta, ili Branka Hrga da napusti HSS Kreše Beljaka.

Ne govore li prebjezi nešto i o opciji od koje bježe? Zar uistinu birači HSS-a očekuju od Beljaka da se gotovo pa i ne bavi seljacima već ustašama, da licitira koga treba zatvoriti, gdje je mjesto vjeronauku i koju instituciju treba ukinuti jer ne radi kako to on očekuje. Umjesto da prvo preispita sebe. Zar je njegov recentni primitivni ispad izraz volje birača HSS-a!? Razotkrio se kao licemjerni zagovaratelj različitosti i antifašistički pozer, koji nije u stanju tolerirati nekoga drugačije vjere i političkih stavova, zasjenivši čak i šovinizam bivšeg HSLS-ovca Miroslava Polovaneca.

Ne čudi što se u tom kaosu kao “moralna vertikala” oglasio Željko Sabo kojem ni boravak u zatvoru nije pomogao da shvati razliku između politike i korupcije. Šef vukovarskog SDP-a i dalje smatra da je legitimno mitom kupovati većinu!? Željku Jovanoviću nije sramotno što SDP-ov osuđenik za korupciju širi takve stavove, ali mu je sramotno kad kolege odlaze iz takvog SDP-a USKOK-ovim optuženicima i onima koji su uklonili naziv trga po diktatoru koji je kršio ljudska prava.

