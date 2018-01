Što je “liberalni” HNS zapravo tražio od HRT-a?

Od kakvog političkog i moralnog materijala mora biti sazdan čovjek da poput Ivana Vrdoljaka ima hrabrosti na takav se način vratiti u politiku! Potpuno ignorirajući sve svoje laži, politički nemoral i nevjerodojnosti!? On koji je 2008. lansiran u političku orbitu s dvosmislenim plakatom “The Man with the Balls”, na kojem je u spuštenim rukama držao dvije lopte, sada ima muda govoriti o pristojnosti, toleranciji, dijeliti lekcije o javnom govoru i govoriti o sebi kao nositelju nove politike.

Kakav politički debelokožac moraš biti ako umjesto skrušenog priznanja “ljudi, izrekao sam hrpu laži i budalaština s kojima sam osramotio sebe, stranku i politiku”, potpuno ignorirajući sve to bubneš “Vratili smo čovjeka u srce politike”. I desetljeće nakon što se najavljivao kao čovjek s kojim počinje budućnost, te nakon svih “postignutih rezultata”, neispunjenih obećanja i izgovorenih neistina, Vrdoljak na novinarski upit hoće li mu javnost vjerovati, odgovara: “Naravno da će mi vjerovati jer rezultat u prvih šest mjeseci ne može biti bolji nego što jest?”. To što je postignuto zasluga je i Zdravka Marića i Martine Dalić, za koje je Vrdoljak govorio da moraju otići odnosno da ih “nikada neće podržavati”. Koliko je Vrdoljak tipičan izdanak našeg političkog mediokritetstva govori i način na koji je predstavio buduće ministarstvo kreativnih industrija da bi potom sam to pripisao “lapsusu” kad su ga naknadno iz vlastite stranke upozorili da je to ipak nešto više od političke dosjetke. Nešto novo za političku budućnost bilo bi da se Vrdoljak nakon svega svima ispričao pa i Mostovcima zbog znamenitog posta “Znaš da radiš nešto dobro kad Grmoja već drugi put u tri dana mora lagati o dogovoru HDZ-a i HNS-a”.

Umjesto bilo kakve ljudske pokajničke reakcije ili pozitivne političke emocije, jedino što su novinari uspjeli izvući iz Vrdoljaka bilo je “priznanje” da je njegova politička ostavka bila posljedica emocija! “Nisam se mogao riješiti te emocije iako sam 20 godina u politici niti strasti dok vodim organizaciju HNS-a. S odmakom od nekoliko mjeseci, nakon niza razgovora s prijateljima i stranačkim kolegama, zaključak nam je bio zajednički da ćemo prihvatiti kandidaturu”. Koji majstor. Sve laži, nemoral, muljanja, insinuacije i vrijeđanje drugih mrtav-hladan pretvorio je u svoje političke vrline, emocije i strasti, pa i u osobnu žrtvu za budućnost Hrvatske. I što reći o takvom političaru koji očigledno ima vrlo ružno mišljenje o javnosti i njezinim intelektualnim mogućnostima. Treba li se nakon svega čuditi da je tim za budućnost politike poražavajućim ponašanjem izazvao burne negativne reakcije, pa tako i kolege s HRT-a Milorada Šikanjića. U priopćenju HNS-a pobrojani su svi sporni izrazi s kojima su Šikanjić i gosti izrekli sud o Vrdoljakovim postupcima: “stoka sitnog zuba, tko je jamio, jamio je, politička lešina, moralno mrtav, svi koji podržavaju Vrdoljaka će zaudarati, Vrdoljak u kazneno-pravnom smislu počinio razbojništvo i krađu, prevaranti, kradljivac, ratni zločinac, HNS je na groblju političkih leševa...”.

HNS tvrdi kako je riječ o govoru neprimjerenom javnom servisu, kojima su prekršeni “članci 6., 7., 16. i ostali Zakona o HRT-u, Zakona o medijima, Etički kodeks za novinarsko i kreativno osoblje HRT-a, opća pravila uljuđenog ponašanja. Ujedno su ispunjena sva obilježja kvalificiranog oblika kaznenih djela protiv časti i ugleda”. Dakle, HNS tvrdi kako nema što nije prekršeno, međutim, kad je stigla najava da bi novinar mogao zbog toga ostati bez posla čuđenju nije bilo kraja jer HNS “to nije tražio”. Nego što je HNS tražio!? Što su se onda uopće javljali umjesto da su se poklopili po ušima potvrđujući time kako su za dosljedno poštivanje (liberalnih) standarda kad je riječ o slobodi govora. To više što je europski standard zaštita i stavova koji vrijeđaju, uznemiruju i šokiraju. S obzirom na cjelokupan odnos Vrdoljaka prema javnosti koga još može šokirati to što se uz njegovo ime veže preneseni izričaj s kojim se jezgrovito želi reći da netko nema budućnosti u politici? HNS ne nudi argumente, već samo svoj sud. Štoviše, Vrdoljak je sve upite o njegovu moralu bezočno ignorirao. A svojedobno je i sam kritičare Vesne Pusić nazvao “ustašoidnim fašistima”, HDZ i MOST “opasnim ljudima”, pa je HNS uveo pojam “tsunami zvan HDZ i MOST”, “U ime obitelji” iz HNS-a su zvali “prljavim pokretom” te govorili “ako ne zaustavimo Željku Markić, očekuje nas potpuna destrukcija”... Dakle, ni Vrdoljak ni HNS nisu pozvani dijeliti lekcije o javnom govoru. Štoviše, očekuje se da dosljedno zastupaju “liberalne” standarde kakvih se i sami drže u kritici stavova koje etiketiraju kao klerikalne ili konzervativne.

