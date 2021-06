Stjepan Orešković piše: Pet ključnih točaka za spas hrvatskog zdravstva

Matematika je precizna. Zdravstvena potrošnja svake godine raste za 3-4% brže, više i snažnije od rasta bruto domaćeg proizvoda. Nije teško izračunati koliko će narasti udio zdravstvene potrošnje u hrvatskom BDP-u u idućih 10 godina. Jasno je, zdravstvo postavljeno samo kao potrošač sigurno vodi u kolaps nacionalne ekonomije. Zato je moderno zdravstvo usmjereno na zadovoljavanje stvarnih potreba i važan je činilac rasta produktivnosti i rasta socijalnog kapitala. Uredni sustavi precizno mjere kliničke, populacijske i ekonomske ishode svake zdravstvene intervencije, od neurokirurgije i imunologije do prevencije pretilosti ili kardiologije. Brzo kreiraju i uvode nove tehnologije. Stimuliraju promjene navika i ponašanja liječnika, medicinskih sestara i pacijenata. U Nizozemskoj, na primjer, novi telemedicinski projekt praćenja i podučavanja srčanih bolesnika kod kuće doveo je do smanjenja broja bolničkih prijema za 52 posto, nižih troškova za 26 posto i visoke razine zadovoljstva pacijenata i kliničara. Na svaki euro pametno uložen u poboljšanje zdravlja može se ostvariti pozitivan učinak od oko 2,50 eura ekonomske koristi. Ne, ne, ovdje kao primjer racionalnog “ulaganja” ne mislim na deset milijardi kuna upravo potrošenih za sanaciju našeg zdravstva. Jer, ta najveća hrvatska tvornica i golemi poslodavac koji stalno zapošljava nove djelatnike (više od 72.577 zaposlenih potkraj 2019., 4912 više nego 2014.) ekspresno je proizveo “povrat na investiciju” – milijarde kuna novih gubitaka u prvim mjesecima 2021. Kako našeg velikog, uspavanog potrošača poreza i doprinosa i gutača sanacijskih milijardi pretvoriti u brzog i dinamičnog kreatora novih vrijednosti, nove ekonomije? Pandemija COVID-19 pokazala je izravnu vezu između javnog zdravlja i zdravlja nacionalnog gospodarstva. U Americi ekonomija zdravstva ima udio od 18,1% BDP-a. U idućih 20 godina narast će na 28%. Europa poduzetnosti budi se samo šokovima. U prosincu 2020. Europski parlament izglasao je trostruko povećanje proračuna za zdravstvo za financiranje programa EU4Health nadovezujući se na lekcije naučene tijekom pandemije. Njegova je misija ojačati prekograničnu zdravstvenu suradnju, povećati kapacitet analitike i razmjene podataka te otpornost sustava, uključujući jačanje primarne zdravstvene zaštite. Kako bi mogla izgledati nova zdravstvena ekonomija u Hrvatskoj? Koji bi zdravstveni “projekti” mogli transformirati hrvatsko gospodarstvo u ekološki održivu, izvoznu ekonomiju temeljenu na modernom znanju i digitalnim platformama?

Zdravstveno i medicinsko obrazovanje

Obrazovanje međunarodnih studenata generira niz važnih pozitivnih učinaka na gospodarstvo zemlje u koju strani studenti dolaze na studij. Strani studenti pridonijeli su američkom gospodarstvu tijekom 2018. godine 44,7 milijardi dolara i podržali oko 460.000 radnih mjesta u akademskoj godini 2018.-2019. Većina je tih poslova u samom visokom obrazovanju, ali korist imaju i smještaj, maloprodaja, prijevoz i zdravstveno osiguranje. Financijska podrška za ovih 1,1 milijun studenata uglavnom dolazi iz inozemstva iz osobnih ili obiteljskih izvora. Prva primjedba bit će da ne možemo uspoređivati američka i hrvatska sveučilišta. Primjedba je razumna: vodeća američka i hrvatska sveučilišta doista nisu za usporedbu. Možemo li onda npr. uspoređivati Mađarsku i Hrvatsku kad se radi o medicinskom obrazovanju? U Mađarskoj studira više od 32 tisuće stranih studenata. Samo na medicinske programe na engleskom jeziku godišnje se upiše između 850 i 1000 međunarodnih studenata. Na četiri sveučilišta (Semmelweis, Pecs, Szeged i Debrecen) studiraju studenti iz više od 70 zemalja. U Hrvatskoj je stranih studenata osam puta manje i dolaze iz puno manje zemalja. Nakon studija medicine na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, koji godišnje upisuje 50 studenata, sada je sličan program počeo i u Splitu i Rijeci. U Osijeku se priprema studij na njemačkom jeziku. Takav trend je pozitivan i doista je važan za razvoj naših fakulteta. Unatoč tim pozitivnim trendovima, još ostaje pitanje zašto u Hrvatskoj godišnje upišemo „samo“ 130-140 stranih studenata medicine? Što to mlade ljude iz 70 zemalja više vuče u Mađarsku? Kada uspoređujemo Mađarsku i Hrvatsku, po svim objektivnim kriterijima Hrvatska je bolja investicija i bolje mjesto za međunarodni studij medicine. Zato što ima bolje medicinske fakultete. Zato što ima bitno bolji zdravstveni sustav. Zato što ima kvalitetnije bolnice u kojima se održava klinička nastava. Ima i neusporedivo dužu tradiciju javnog zdravstva. Dobru farmaceutsku industriju. I na kraju “soft” argument – zato što je ugodnije mjesto za život.

U tom kontekstu diploma Medicinskog fakulteta u Zagrebu ima veću vrijednost na međunarodnom tržištu od vrijednosti svih medicinskih fakulteta u Mađarskoj. QS (Quacquarelli Symonds) ljestvica, na koju se u promociji svojih programa pozivaju Mađari, utvrđena je na temelju četiri kriterija: akademska reputacija, reputacija pri poslodavcima, citati po radu, kao i citati prema h-indeksu, odnosno učinak produktivnosti i citiranosti sveučilišnih znanstvenika. Na toj ljestvici kvalitete medicinskih studija ni jedno mađarsko sveučilište nije uvršteno među 400 najboljih sveučilišta u kategoriji prirodnih znanosti i medicine. Medicinski fakultet u Zagrebu bolje je rangiran od svih mađarskih medicinskih fakulteta: nalazi se na 386. mjestu svjetske ljestvice. Euro Health Consumer Index (EHCI) svrstava hrvatski zdravstveni sustav na skromno 24. mjesto dok je mađarski sustav vrednovan kao jedan od najlošije organiziranih i najmanje sigurnih zdravstvenih sustava u Europi i na 33. je mjestu. Unatoč svemu navedenom, Mađarska ne samo da ima osam puta više međunarodnih studenata medicine (uz dvostruko više stanovnika) nego ima i puno više zdravstvenih i medicinskih turista.

Medicinski turizam

Bio sam u Rovinju u prvom tjednu ožujka i ponovo se sjetio precizne analize velikih klimatskih nedostataka našeg turizma. Najbolje rješenje za taj veliki problem koji ignoriramo ili “olako rješavamo” je globalno tržište medicinskog turizma. Ono trenutačno bilježi snažan rast i očekuje se da će rasti kumulativno po stopi od 8% do 2025. Uspješna medicinska industrija širom svijeta jedan je od ključnih čimbenika koji potiču rast tržišta medicinskog turizma. Pacijenti diljem svijeta sve više prihvaćaju medicinske migracije zbog visokih troškova liječenja kroničnih bolesti u razvijenim zemljama. Odličan je primjer Acıbadem iz Turske, drugi po veličini svjetski zdravstveni lanac koji zapošljava 17.000 liječnika, medicinskih sestara, tehničara i drugog osoblja i obuhvaća 21 bolnicu i 16 medicinskih centara u nekoliko zemalja. Takvi zdravstveni centri razvijeni s ciljem privlačenja pacijenata iz cijelog svijeta usredotočeni su na pružanje poboljšane zdravstvene zaštite, inovativnih lijekova, suvremenih uređaja i personalizirane skrbi za pacijente. Pacijentima nude opsežne pakete medicinskog turizma, koji uključuju sve usluge povezane s putovanjima, od rezervacije karata do smještaja i zdravstvenog osiguranja. Turkish Airlines bio je važna poluga u dizanju čitave industrije, kao i vladine politike koje promiču rast medicinske infrastrukture i opsežne aktivnosti istraživanja i razvoja (R&D). U svemu su bile vrlo važne koordinirane uloge četiriju ministarstava: gospodarstva, turizma, znanosti i zdravstva. Slične nacionalne projekte zdravstvenog turizma pokrenuli su i Poljaci, Česi i Mađari. Zašto to ne možemo i mi, iako smo i dalje bolji u svim elementima, ali ne možemo složiti lego-kocke na kreativan način za uspješan projekt? Kad su Mehmet Ali Aydınlar i dr. Armağan Özel 1992. na ledini osnivali Acibaden grupu (Aydınlar je i dalje izvršni direktor grupe čija je današnja vrijednost viša od milijarde dolara) bolnica dr. Martin Horvat u Rovinju već je slavila 104. rođendan.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 09.04.2021., Karlovac - Zbog povecanog broja oboljelih od covida-19 i transporta pacijenata do bolnice djelatnicima karlovacke Hitne pomoci opseg posla u protekla dva tjedna povecan je za cak 80 posto. Hitna pomoc svakodnevno prevozi brojne pacijente sa teskim simptomima covida-19, upale pluca, teskim disanjem u bolnicu. U transportu tesko oboljeli dobiju kisik kako bi im se olaksao put do bolnice. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nadvojvotkinja Marija Terezija otvorila je bolnicu “Maria Theresia Seehospitz” za pacijente 22. svibnja 1888. Zbog blagotvorne mediteranske klime i pozicije na poluotoku Sveta Pelagija, od svog osnutka bila je atraktivno morsko lječilište za koštane bolesti tadašnje europske aristokracije iz Austrije, Njemačke, Rusije, tako da 1911. bilježi i više od 500 pacijenata. Jedna od istaknutih osoba koje su ostavile neizbrisiv trag u dugoj povijesti bolnice je prim. dr. Martin Horvat, ravnatelj od 1949. do 1972., čije ime ta ortopedska ustanova i danas nosi. I danas je odlično vodi talentirani i menadžerski u Finskoj i Austriji obrazovan stručnjak. Zato možda nije čudno da je ovog proljeća kad je nastala panika zbog neplaćanja dugova rovinjska bolnica bila jedina bez dugova prema veledrogerijama. Brojni su naši liječnici i profesori medicine stvorili uspješne privatne klinike, poput Svjetlosti, Bagatina, Magdalene, Svete Katarine, Medice ili Ridenta. Pitanje koje bi si trebale postaviti sve vlade RH, a manje poduzetnici u zdravstvu, je zašto ni jedan od navedenih liječnika i poduzetnika nije postigao ono što je uspio Mehmet Ali Aydınlar.

Klinička ispitivanja lijekova

Veličina globalnog tržišta kliničkih ispitivanja procijenjena je na 44,3 milijarde dolara. Očekuje se da će rasti godišnjom stopom rasta od 5,7% do 2028. Rastuća prevalencija kroničnih bolesti i rastuća potražnja za kliničkim ispitivanjima bioloških lijekova, personaliziranih lijekova te sve veća primjena umjetne inteligencije i naprednih tehnologija podupire takve ambiciozne procjene o rastu. Osobno sam glavni istraživač jednog takvog međunarodnog multicentričnog kliničkog istraživanja koje financira kompanija Pfizer Inc. i u kojem sudjeluje više od 50 liječnika i više medicinskih fakulteta s ciljem usporedbe učinkovitosti i djelotvornosti dvaju vrhunskih lijekova. Hrvatska, bez ikakvih opravdanih ili razumljivih razloga, daleko zaostaje za drugim zemljama koje su u ovom sektoru stvorile snažan ekonomski rast. Belgija ima najviše kliničkih ispitivanja faze i po stanovniku u cijeloj Europi i brže isporučuje odobrenja za klinička ispitivanja nego bilo koja druga europska zemlja (15 dana). Hrvatska ima svoje izvanredne priče o uspjehu na području organizacija za kliničko istraživanje (CRO). Imamo i projekte kao što je Osteogrow, projekt novog lijeka koji pomaže u regeneraciji i zacjeljivanju kostiju. Financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Sedmog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7). Dobio je šest milijuna eura bespovratno za financiranje kliničkih ispitivanja. Optimapharm, kompanija za klinička istraživanja osnovana 2006., organizacija je za istraživanje lijekova s 18 ureda u Europi i preferiranih partnera u SAD-u i Izraelu. Optimapharm je, dakle, jedna od najbrže rastućih kompanija specijaliziranih za to područje, zbog čega je privukla već drugi fond kao investitora u protekle četiri godine. Ergomed istraživanja iz Zagreba dio su međunarodnog CRO sustava izlistanog na londonskoj burzi. Zanimljiv projekt na istom CRO području predstavlja i Clinres farmacija koja također djeluje na brojnim regionalnim tržištima. Dok te dvije naše kompanije bilježe uspjehe, Hrvatska je prema broju odobrenih kliničkih ispitivanja gotovo na začelju Europe. Optimapharm, Ergomed i Clinres uspjeli su na međunarodnim tržištima unatoč našim politikama, a ne zbog njih.

Digitalne inovacije

Dva su globalno uspješna hrvatska zdravstvena projekta. Prvi je program transplantacije. Drugi je razvoj e-recepta. Oba su razvili hrvatski stručnjaci, hrvatske institucije ili kompanije u većinskom domaćem vlasništvu. Digitalne inovacije presudne su za budućnost zdravstvene zaštite. Microsoft, Google, Apple, Amazon najveći su investitori u razvoj “digitalnog” zdravlja. Ne samo da razvijaju vlastite programe (godišnji istraživački proračun Amazona dostigao je 25 milijardi dolara) nego i nesmiljeno kupuju svaku kompaniju koja pokazuje potencijal na tom području razvoja tehnologija. Hrvatska i na tom području ima odlične kompanije, izvrsne velike igrače poput Ericsson Nikole Tesle i IN2. Koliko su se potvrdili na svjetskim tržištima doživio sam potvrdu danas pri uvodnom predavanju na doktorskom studiju studentima s Indiana University-Purdue University. Čim smo u razgovoru spomenuli Teslu, jedna doktorandica odmah je reagirala: “Pa znamo mi kompaniju Ericsson Nikola Tesla, radi za nas”. Na našoj sceni pojavilo se mnoštvo novih tehnoloških kompanija s novim rješenjima. Svi oni vide priliku u digitalnoj transformaciji i novim potrebama ljudi koji su odrasli u digitalno doba. No iskustvo pacijenta nije sustiglo očekivanja potrošača. Uz zdravstvene potrebe nastaje i novi modularni ekosustav u kojem potrošači mogu dijagnosticirati, analizirati i projicirati svoje zdravstvene potrebe. Pacijenti sada imaju puno više pristupa podacima i više su uključeni u pronalaženje mogućnosti skrbi. Transparentnost cijena omogućuje im kupnju, a programi koji povezuju potrošače i informiraju ih postaju sve češći. Osim usvajanja elektroničkih zdravstvenih kartona, nove tehnologije mijenjaju način na koji kliničari pružaju njegu i kako se pacijenti mogu povezati s industrijom. Programi umjetne inteligencije te napredak u genomici i preciznoj medicini proširuju područje individualne zdravstvene zaštite. Događa se decentralizacija skrbi, u kojoj se uz pomoć daljinskog praćenja pacijenta u virtualnim klinikama dio skrbi pruža izravno u domu, umjesto da se pacijente dovodi u bolnice. Tehnološke potrebe i financijska snaga zdravstvenog sustava golem su izvor potražnje na kojem bi se mogla razviti čitava nova generacija hrvatskih tehnoloških rješenja i snažna nova IT industrija.

U većini zemalja EU izdvajanja za IT sektor u zdravstvu iznose između 1,5% i 3% zdravstvene potrošnje što bi u našim okolnostima trebalo iznositi minimalno 500 milijuna kuna godišnje. S transparentnim natječajima i jasno definiranim ciljevima takav budžet digao bi čitavu novu IT industriju. Farmaceutska industrija, prije svega Pliva, ali i Belupo, bili su svojedobno naše ekonomske, znanstvene i tehnološke zvijezde. Azitromicin je bio jedan od najprodavanijih markiranih antibiotika u SAD-u i širom svijeta (s ukupnom prodajom koja je dosegla vrhunac prihoda u iznosu znatno većem od milijarde američkih dolara, u 2005. Pliva je tada bila jedna od najvećih farmaceutskih tvrtki u srednjoj i istočnoj Europi. Danas proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka čini gotovo 6% posto ukupne industrijske proizvodnje u Hrvatskoj. U farmaceutskoj industriji zaposleno je 4457 osoba, što čini 2,17% ukupne zaposlenosti u industriji. Povratak na zvjezdane staze iz vremena Azitromicina teško je ostvariv. Svakako je važan signal da je Jadranski galenski institut, kao “novi” igrač na globalnoj sceni, prošle godine ostvario ukupne konsolidirane prihode od 1,02 milijarde kuna, rekord u dosadašnjem poslovanju. Dobro posluje i Pharmas. Farmaceutska industrija može i trebala bi biti jedna od pet važnih karika stvaranja nove ekonomije zdravlja u Hrvatskoj. Svaki od ovih pet “sektora” živi i hrani se od sinergija s drugima. Osnova svega je internetska funkcionalnost i 5G mreža. One su tehnološki temelj ekonomije zdravlja koju nadopunjava suvremena podatkovna struktura, primjena umjetne inteligencije, uključujući korištenje metoda strojnog učenja i robotizacije tehnološkog sektora te primjena blockchain tehnologija. Na toj osnovi razvija se personalizirana i prediktivna medicina, analiziraju se velike podatkovne baze, projiciraju zdravstvene potrebe i navike. Njezinim korištenjem sposobni smo fokusirano, kreativno i estetski osviješteno promovirati hrvatske zdravstvene proizvode – zdravu hranu, rekreacijske centre, planinarske i biciklističke staze, medicinske studije, lječilišta, bolnice, lijekove, aplikacije i klinička istraživanja na svjetskim tržištima. Sve to zajedno čini jednu novu zajednicu znanja, novu kulturu ponašanja, sigurnu, samouvjerenu, tolerantnu i opuštenu Hrvatsku ljudi koji se ne boje svijeta. Ta je ekonomija prijateljska prema prirodi jer zaustavlja 50 godina devastacije koju proizvodi rast masovnog turizma. Promovira zdravu prehranu i aktivan život. Dovodi svijet u Hrvatsku. Obrazuje liječnike i zdravstvene profesije i za nas ovdje. Dramatično ćemo ih trebati. Razvija ljudski kapital. Okuplja tisuće pametnih mladih i obrazovanih ljudi oko jasnog, modernog, privlačnog, ostvarivog cilja. Rastom prihoda, profitima i porezima financira zdravstvene potrebe našeg stanovništva. Time jača socijalnu pravednost, jednakost i dostupnost zdravlja za sve. Voljeli bi je i Stjepan Radić i Andrija Štampar.