Stipić pretjerao, profesori ne žele prosvjed usred pandemije

Postoje profesori i Profesori s velikim početnim slovom. Ovi prvi u zaklonu svoje sindikalne iskaznice potpisnici su između ostalog manjka poštovanja prema vlastitoj profesiji. Njima je teško, štoviše oni neće na braniku sa svojim predstavnikom, sindikalnim šefom Željkom Stipićem bez dodatne naknade paralelno raditi s učenicima u učionici i onima u samoizolaciji.

Pod zaklonom svoje iskaznice vrlo će vješto prešutjeti da upravo taj paralelni rad moraju obavljati unutar svog osmosatnog vremena. Njima se svidjela situacija u kojoj za gušu prije svega drže učenike šaljući im prezentacije i prepuštajući ih same sebi. Njima se očigledno svidjelo prosvjedovati. A postoje, srećom, u našim školama Profesori. To su oni koji su i u nastavi na daljinu i u fizičkoj nastavi dostupni svojim učenicima. To su ljudi koji su i ranije nerijetko znatno više od radnog vremena radili sa svojim učenicima.

To su ljudi koji se sa svakom izjavom Stipića ozbiljno zasrame. Srame se još od posljednjeg štrajka kojem se na inzistiranje sindikalnih predstavnika pridružilo i nenastavno osoblje da bi na kraju ispalo zadnja rupa na svirali. Sindikalisti su iznevjerili čistačice pa ih besramno ponovno i danas pozvali na novi prosvjed. Profesori s velikim početnim slovom s jučerašnjim danom nemaju razloga stajati uz bok Željka Stipića koji i sada lobira za širenje vlastitog članstva.

Jer, što duže stoje uz bok čovjeka koji zahtijeva, ali ne daje i ne oplemenjuje ni učenike ni nastavnike ničim, a pritom traži nadoknadu troškova u godini kada su sve djelatnosti na izdisaju, u godini kada je pandemija pokosila cijeli svijet, to im se veliko početno slovo smanjuje na nevidljivu razinu. Samo Profesori s velikim početnim slovom znaju da su odavna nadrasli sindikalista Stipića unatoč činjenici da i danas ima veću plaću od njih, dok oni ozbiljno pokušavaju izboriti se za bolji i kvalitetniji obrazovni sustav!

Srećom, to su još od jučer sve glasnije odlučili pokazati na društvenim mrežama svjesni da im se takvi zahtjevi i spomen prosvjeda profesija snižava i ispod ništice. Da je njegov zahtjev apsurdan, uostalom, pokazali su i Mihalinec i Šprem, oni se pak nisu usudili zatražiti ništa – ne zato što su skromni – svjesni su da im za vratom diše ono čega se boje – bijes roditelja, Profesora i učenika koji bi mogli navući na sebe i pritom izgubiti svoju svrhu u sindikatu.

