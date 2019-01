Srbi na ulicama: Oteli su nam državu. Sada je želimo vratiti i idemo do kraja!

Ratovi, višegodišnje sankcije, a zatim i odlazak mladih i obrazovanih ljudi dio su srbijanske svakodnevice već gotovo tri desetljeća. Zbog Kosova 1999. NATO je bombardirao Srbiju, što je razorilo već urušeno srbijansko gospodarstvo te su izgubljena brojna tržišta i poslovni partneri.

Svemu tome treba dodati ekonomsku krizu koja je pogodila cijeli svijet i nesigurnost na ulicama s obzirom na to da su mafijaški obračuni već godinama redovita pojava, a prednjači Beograd. Ovo su samo neki od problema zbog kojih su u Srbiji prosječne plaće niske, a samim tim i kvaliteta života je ispod prosjeka i želje građana.

Pri tome, ono što je zapravo i najgore, dobar dio građana ne vidi da će u skorijoj budućnosti biti bolje niti da se država kreće u dobrom smjeru.

U međuvremenu nakupio se i niz drugih problema zbog kojih građani ne kriju svoje nezadovoljstvo. Ipak, unatoč svim tim problemima, sustav je nekako funkcioniralo do 23. studenoga 2018. kada je u Kruševcu, uoči jednoga stranačkoga skupa, brutalno pretučen predsjednik političke stranke Ljevica Srbije Borko Stefanović.

Bila je to kap koja je prelila čašu nezadovoljstva, što je dovelo do prvog okupljanja građana i prosvjednoga skupa nazvanoga "Stop krvavim košuljama", a koji je u Beogradu organiziran 8. prosinca prošle godine.

Od tada pa do danas svake subote održavaju se mirni prosvjedi u Beogradu koji su sve masovniji i sve se više šire. Poslije Beograda prosvjedi su počeli i u Novom Sadu, Nišu, Zaječaru, Šapcu, Čačku, Kragujevcu, Prokuplju, Gornjem Milanovcu, Somboru…

'Počelo je'

Prosvjedi su mirni i dosad nije bilo nijednog incidenta. Sada već rijeke ljudi prolaze uz okupljanja ili mirne šetnje središtima gradova, a zajedničko im je i isticanje raznih transparenata kojima se proziva aktualna vlast i prije svih Aleksandar Vučić. Čuju se tijekom šetnji povici, zvižduci, ali i mogu pročitati poruke poput: “Jedan od pet milijuna”, “Stop krvavim košuljama”, “Počelo je”, “Ti brojiš, mi odbrojavamo”, „Dosta je bilo“... Osmu subotu zaredom mnogi se pitaju do kada će se održavati ti prosjedi, koji su konkretni zahtjevi, strahuje li se od mogućih nereda…

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL

– Taj napad na mene i moje suradnike bila je kap koja je prelila čašu nezadovoljstva građana Srbije, ali ne i nekakav neposredni povod. Mislim kako se sve to zapravo poklopilo i sada imamo ovo što imamo svake subote na ulicama Beograda i drugih gradova.

Zadovoljan sam odazivom građana i što smo pokazali da se Srbija budi. Građani su nezadovoljni životom, malim plaćama i mirovinama, masovnim odlaskom građana, zatvorenim medijima, progonom neistomišljenika… Sve to ljudi vide i osjećaju na svojoj koži i na ovaj način i iskazuju na ulicama. Vjerujem kako će nas biti sve više i isto tako vjerujem da Vučiću i njegovima nimalo nije svejedno – rekao je Stefanović (na slici).

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

U prosvjedne šetnje uključile su se i brojne poznate osobe iz srbijanskog društvenoga života. Ima tu estradnih umjetnika, glumaca, profesora, liječnika. ali je zapravo najviše onih običnih, „malih“ ljudi koji želje bolji, kvalitetniji i sretniji život. Jedan od onih koji su aktivni na svim tim prosvjedima i koji redovito govori okupljenima je i glumac Branislav Trifunović, koji kaže kako su, unatoč medijskoj blokadi s kojom se suočavaju, prosjedi iz subote u subotu sve masovniji.

– Krenuli smo iz Beograda, a sada se prosvjedi održavaju u 25 gradova Srbije. Mislim da ćemo vrlo brzo doći do 30 gradova, a razlog tome je jednostavan jer svi građani vide da Srbija ide u krivom smjeru. I to nije od jučer, nego to traje već dugo. Drago nam je što prosvjedi prolaze bez ijednoga incidenta i u najboljem mogućem redu. Vjerujem kako to vlasti iznimno smeta i da bi zapravo najviše voljeli kada bi nas mogli predstaviti kao huligane i razbijače – rekao je Trifunović.

Podsjeća i kako su neki od osnovnih zahtjeva prosvjednika sloboda medija, ostavke čelnika Radio-televizije Srbije i omogućavanja pet minuta priloga o prosvjedima na kojima se okupljaju na desetke tisuća građana. Na jednom od prosvjeda istaknut je i zahtjev za ostavkom ministra unutarnjih poslova Nebojše Stefanovića, kojemu zamjeraju da se bavi prebrojavanjem prosvjednika na ulicama, ali ne i rješavanjem mafijaških ubojstava na ulicama gradova, prevencijom zločina i slično.

– Htjeli to neki priznati ili ne, ali Srbija ne ide u dobrom smjeru i to traje već jako dugo. U isto vrijeme RTS i drugi mediji, koji su najvećim dijelom pod kontrolom, svakodnevno nas bombardiraju vijestima kako se u Srbiji dobro živi, otvaraju tvrtke, kupuje naoružanje i tko zna što sve.

Svakodnevno gledamo i čitamo o bajkama. Sve je to zapravo bacanje magle građanima da ne vide prave probleme u državi. Međutim, neće reći kako je narod na ulicama jer žele da se promijeni funkcioniranje države i da mi danas zapravo imamo državu koja je oteta građanima i koja zapravo i ne postoji – kaže Trifunović objašnjavajući sliku Srbije i razloge održavanja mirnih prosvjeda.

Tvrdi i kako su prosvjedi, a prije svega njihova masovnost, iznenadili i vladajuću Srpsku naprednu stranku, kao i samoga Aleksandra Vučića, za kojega kaže kako je tijekom posljednjih sedam godina, otkako je postao premijer i sada predsjednik, „unakazio oporbu i drugačije mišljenje u Srbiji“. Trifunović upravo u Vučiću vidi glavni razlog svih događanja u Srbiji i sve većeg nezadovoljstva građana.

Licemjerje EU

– Vučić se ne plaši oporbe jer oporbe i nema. Ne plaši se ni drugačijeg mišljenja jer velika većina medija u Srbiji ne dopušta mogućnost da se iznese drugačije mišljenje. On se jedino plaši ljudi na ulicama i to je sada i dobio – ističe Trifunović, koji upozorava i na negativnu ulogu EU. Pojašnjava to kako svi u Bruxellesu i EU, ali i šire, vide što i kako radi Vučić, ali da pri tome ništa ne čine da ga zaustave. Prema njegovim riječima, izostaje i osuda čelnika EU o izostanku slobode medija.

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL

– Na primjeru Srbije vidi se zapravo licemjerje EU i velikih država i kako i na koji način funkcioniraju politika i globalni tjekovi. Zašto šute o svemu? Zašto ne osude sve te pojave u Srbiji kojih su i oni svjesni? Zapravo žrtvuju sedam milijuna stanovnika Srbije radi nekih dogovora koje imaju s Aleksandrom Vučićem.

Njima je važno da se poštuju ti dogovori, a osnovni je cilj rješavanje statusa Kosova, dok smo svi mi drugi kolateralne žrtve tih dogovora. Ne znam samo dokle misle da ćemo gutati njihove laži. Kako god mi nećemo odustati i idemo do kraja. Trenutačno ne znam kada će biti kraj, ali se iskreno nadam kako će to biti što prije za dobro svih nas – rekao je Trifunović.

U međuvremenu prosvjedi se nastavljaju i dalje pa će tako danas biti održan osmi u nizu u Beogradu. Desecima tisuća prosvjednika ne smetaju ni kiša, ni snijeg, ni vjetar… Ne samo da ne smetaju nego ih je sve više i više. Predstavnici srbijanske oporbe kažu i kako je Vučić nedavnim posjetom Vladimira Putina pokušao napraviti svojevrstan protuprosvjed, odnosno okupiti u Beogradu još više građana koji su došli vidjeti „velikog prijatelja Srbije“, ali i u isto vrijeme i iskazati na taj način podršku Vučiću. I zaista, na platou kod Hrama svetoga Save, gdje je Putin završio svoj jednodnevni posjet Beogradu, okupilo se oko sto tisuća građana.

Puno njih imalo je zastavice Srbije i Rusije i razne prigodne transparente na kojima su poruke kojima se izražava to prijateljstvo. Dan poslije Vučić je govorio o skupu građana koji je prošao bez i najmanjeg incidenta. Istoga dana srbijanski oporbeni političari složili su se kako je to zapravo bio pokušaj organizacije klasičnog protuprosvjeda organiziranoga isključivo u korist Aleksandra Vučića.

– Činjenica je da je Vučić taj posjet iskoristio u svoje osobne i dnevnopolitičke svrhe. Dobro je što je Putin još jednom posjetio Srbiju, ali tijekom tog posjeta on je, kao predsjednik Rusije, predstavljao svoju državu, dok je Vučić, kao predsjednik Srbije predstavljao samo sebe i svoj SNS. I taj skup ljudi kod Hrama svetoga Save jedna je vrsta okupljanja protiv prosvjeda koje srbijanska oporba organizira već neko vrijeme svake subote – rekla je članica srbijanske Skupštine Sanda Rašković Ivić.

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL

Govoreći o tom velikom okupljanju, njezin kolega iz skupštinskih klupa Žarko Korać, koji je u vrijeme vlade Zorana Đinđića bio i ministar, kazao je kako se tu radi najvećim dijelom o ljudima zaposlenima u javnim službama i članovima SNS-a koji su morali doći toga dana u Beograd.

Govori se o više od tisuću autobusa iz cijele države koji su dovezli toga dana sve te ljude u Beograd. Nekima su isplaćene i dnevnice od 1500 dinara. Dobivali su i sendviče pa ih sada neki nazivaju „sendvičarima“. Govoreći o subotnjim prosvjedima, Korać kaže kako su oni zapravo reakcija na opću političku atmosferu u Srbiji i da si ti prosvjedi zapravo izazvani.

– U Srbiji posljednjih godina vlada ekstremno netolerantna atmosfera prema svakom oporbenom radu i svakom drugačijem mišljenju. Normalna je pojava da se oporbeni političari nazivaju bandom, lopovima, kriminalcima…To je retorika kao u vrijeme Slobodana Miloševića. Jedino što se ne čuje je da smo "sluge Zapada", ali to valjda zato što i sam Vučić provodi prozapadnu politiku – kaže Korać.

Dodaje i kako se oporbenim predstavnicima i u parlamentu oduzima mogućnost da govore i kažu svoje stavove. To se radi tako da vladajući stavljaju amandmane na svoje prijedloge zakona koji su, kako je rekao, često i besmisleni, ali kojima je jedini način da „pojedu“ vrijeme predviđeno za raspravu.

Na taj način oporba ne dobiva mogućnost da govori, što je, prema riječima Koraća, nešto što nikada nije vidio iako je dugo aktivan u politici. Plastično je to objasnio donošenjem Zakona o proračunu koji je usvojen i za koji oporba nije stigla ni govoriti jer im je „ukradeno“ vrijeme za to.

500 eura? Nikako da dođu

– Smatram kako je velika greška ne dopustiti oporbi da govori i da ima pristup medijima. To su na neki način ventili gdje mi možemo reći što želimo i iznijeti svoje stavove. Uostalom, možda i vladajući prihvate neke od njih kao kvalitetne. Građani sve to vide, a kada takve mogućnosti nema, onda građanima jedino, prije ili kasnije, preostaju ulica i prosvjedi – kaže Korać.

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL

Mišljenja je kako su prosvjedi u Srbiji isprovocirani političkom atmosferom, agresijom države na drugo i drugačije mišljenje kao i zatvaranjem medija za oporbu.

Korać posebno ističe činjenicu kako su gotovo svi mediji u Srbiji pod kontrolom vladajućih pa tako podsjeća i na nedavne slučajeve kada su na kioscima dobili naputak da se primjerci tih nekoliko medija, koji još nisu pod kontrolom, drži ispod pulta kako ne bi bili u prvom planu i pred očima kupaca. Kaže i kako se mnogo toga prešućuje pa tako mediji, a samim tim i građani, nikada nisu saznali uvjete ugovora izgradnje Beograda na vodi, dolaska Etihad Airwaysa… Naime, to su ugovori na razini državne tajne i o njima su objavljeni samo neki dijelovi.

– U Srbiji je na djelu autokratski stil vladanja koji provode Vučić i SNS. Pri tome Vučić je svakoga dana u medijima i on doslovce svaki dan ima svojevrsnu konferenciju za novinare. Vrlo često govori i o temama koje nisu u njegovu opisu posla. Tako nije radio ni Slobodan Milošević, i to u vrijeme kada je bio najjači. Stalno se govori o nekakvom golemom razvoju Srbije, ulaganjima, otvaranju radnih mjesta…

Međutim, mediji pod kontrolom ne govore o zatvaranju nekih tvornica, uvjetima rada, niskim plaćama, lošim uvjetima života, subvencijama koje investitorima osigurava država… Ne govori se ni o masovnom odlasku mladih koji napuštaju Srbiju u potrazi za boljim životom. Vučić tri godine govori o prosječnoj plaći od 500 eura, ali ona nikako da dođe. Uvijek je bit će, bit će, ali građani to žele danas, a ne za nekoliko godina. Na žalost, to je prava slika Srbije danas – ističe Korać (na slici).

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Dodaje i kako su posljednjih mjeseci još neki mediji došli pod izravnu kontrolu vladajućih kao i da je državna tvrtka Telekom Srbije počela kupovati privatne kabelske televizije, a odnedavno su i u vlasništvu jednoga od najčitanijih tabloida.

Korać upozorava i na revitalizaciju pojedinih Miloševićevih kadrova pa tako tvrdi da je osuđeni ratni zločinac Nikola Šainović sada član Glavnog odbora SPS-a, a Veselin Šljivančanin Glavnog odbora SNS-a.

Sve masovniji prosvjedi donose i brojna pitanja. ali prije svega strahove od potencijalnih nemira. Korać smatra kako se takva mogućnost nikada ne smije odbaciti, ali i da nemiri ne odgovaraju ni oporbi ni vladajućima. Kao primjer iznio je Francusku i prosvjede "žutih prsluka" koji su razorili dijelove gradova.

Za sada je, prema riječima Koraća, takvo što nemoguće tijekom prosvjeda u Beogradu jer u njima, unatoč velikim različitostima, nema ekstremnih stranaka. Zato pak očekuje da će prosvjedi dovesti do nekakvog ujedinjenja oporbe, što bi bila alternativa Vučiću i njegovu SNS-u.

Govoreći o prosvjedima, poznati srbijanski novinar Miloš Vasić (na slici), jedan od osnivača tjednika Vreme, kaže kako su prosvjedi imali spontani početak, ali i kako se poslije ispostavilo da je ljudima dosta svega pa su se počeli skupljati svake subote i tako iskazivati svoje nezadovoljstvo.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

– Najzanimljivije je što ih je sve više i više i da je ta cijela stvar artikulirana na općenit način. Ljudima je dosta svega, izmučeni su i iscrpljeni, a pri tome u isto vrijeme pokazuju i rezervu prema postojećim oporbenim strankama, prema mojem mišljenju, s punim pravom.

Oporba je marginalizirana i izgurana na rub događanja i samim tim ne može doći do izražaja. Osim jedne televizije, dva tjednika i jednog dnevnog lista, oni ne mogu doći ni do jednog drugog medija. Ni u parlamentu ne mogu doći do izražaja. Politički gledano, situacija je neizdrživa tako da se sve to skupa izlilo na ulice – kaže Vasić napominjući kako su prosvjedi izrazito mirni i bez ikakvih incidenata.

Očekuje kako će tako i ostati jer bi za bilo što drugačije nužno bilo političko artikuliranje kojega trenutno nema. U isto vrijeme očekuje da prosvjedi traju i dalje s obzirom na to da ni jedan od njihovih zahtjeva nije prihvaćen pa se samim tim ništa ne mijenja, dok za Vučića kaže kako očekuje da će prosvjedne šetnje stati s vremenom kad ljudima to bude dosadilo.

– Kako god, Vučić nije očekivao ove prosvjede niti je očekivao da će oni biti toliko masovni i toliko dugo trajati. Vjerujem da mu nije svejedno jer vidi da se oni šire na cijelu državu i sve se veći broj gradova uključuje. Pri tome to su ljudi koji dolaze svojom voljom, a ne kao veliki broj ljudi koji je došao na doček Putina koji su morali ili su plaćeni. To je velika razlika.

Taj doček Putina bio je pokušaj Vučića da proizvede neku vrstu kontre pokazujući koliko povjerenje on uživa među građanima te da može okupiti još veći broj ljudi – rekao je Vasić. Za Vučića kaže kako je njegova politička filozofija totalitarna i da se on nije smirio dok nije SNS preuzeo i najmanju mjesnu zajednicu u posljednjem selu u Srbiji. Iz te pozicije i s tim stavom gubljenje jedne općine ili grada bilo bi ravno katastrofi.

Bojkot izbora?

– Vučić je svjestan da je Kosovo za Srbiju izgubljeno jednom za svagda nakon 1999. Sada se prenemaže i troši vrijeme najavom nekakvih platformi za rješenje toga pitanja, ali se očito ne usudi to reći.

U isto vrijeme ponovno licitira s prijevremenim izborima. Sve mu to EU tolerira jer zna da mora riješiti pitanje Kosova, ali se zato Europska unija ne miješa u unutarnje stvari Srbije. Dok se sve to ne riješi svatko tko nešto zna raditi napustit će državu – ističe Vasić. Prvi prosvjedi Vučića su očito zatekli i tada je prosvjednicima poručio da neće udovoljiti njihovim zahtjevima.

– Šetajte do mile volje, ja vam nijedan zahtjev nikada neću ispuniti. Može vas se skupiti i pet milijuna. Možete dobiti samo izbore, a kada dobijete izbore, ispunjavajte ono što je narodu obećano, a ja pod pritiscima neću raditi, i po tome se razlikujem od svih drugih. Ako hoćete izbore, dobro, ali ne pada mi na pamet da popuštam vašim glupostima. Nisam popuštao ni kada ste četiri mjeseca šetali svaki dan – rekao je Vučić nazivajući prosvjednike divljacima.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Svjestan kako je politički i dalje najjači u Srbiji, ubrzo je počeo govoriti o prijevremenim izborima. Posljednjih se pak tjedana malo primirio, što mnogi tumače time da ne zna što da radi. Naime, ako se prosvjedi organiziraju pod ovakvim uvjetima, stanjem u medijima i nesređenim biračkim popisima, oporba je već najavila kako neće izaći na njih.

U isto vrijeme prosvjedi su sve masovniji, a jedna takva odluka mogla bi ih dodatno omasoviti i vladajuće dovesti u još teži položaj.

>> Pogledajte video dolaska Vladimira Putina u Beograd