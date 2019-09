Sporimo se 26 godina, ako treba, možemo još toliko

Ako netko sa slovenske strane mora ucjenjivati Hrvatsku, neka to onda bude Borut Pahor. Slovenski predsjednik to radi sa stilom, pogotovu kad je u Hrvatskoj. A to je jako često. Kako se približava trenutak kada bi Hrvatsku trebalo pripustiti u schengenski prostor, slovenska strana sve jače “podsjeća” Hrvatsku da pristane na onu arbitražnu odluku po kojoj gotovo cijeli Piranski zaljev ide Sloveniji, a to je arbitraža koju je Hrvatska bila srušila. Prilično je jasno da će Slovenija nastaviti inzistirati, a da Hrvatska na tu granicu neće pristati.

Pahor je, upitan u Šibeniku, kazao da, ne želeći prejudicirati odluku slovenske vlade o hrvatskom pristupu schengenskom prostoru, ipak misli da bi “bilo vjerojatno lakše kada bi Hrvatska ispunjavala svoju obavezu iz arbitražne presude”. Prije mjesec dana Pahor je dao i jaču izjavu za internu uporabu. Da “Europa ne smije tetošiti Hrvatsku kao razmaženo dijete”. Pa, premda je sasvim izvjesno da će uskoro opet doći vremena kada će Hrvati i Slovenci putem politike izmjenjivati novi val gotovo hladnoratovskih izjava, sretna je okolnost da su, bez obzira na nepopustljivost u tom sporu oko razgraničenja, našli načina za odlične međuljudske odnose i srdačnost koja je moguća samo među narodima koji se međusobno poštuju.

Spor je počeo u jako ružnom trenutku za Hrvatsku, 1993., kada je trećina hrvatskog teritorija bila okupirana, a pred njom bilo još dvije godine ratnog krvarenja. Slovenski je parlament tada donio odluku kojom “prisvaja” Piranski zaljev. Oko sedam godina poslije, pokojni Račan, uz izjave njegovih ljudi da se ne isplati sporiti “zbog dvije lignje”, ipak dopušta parafiranje sporazuma (s Drnovšekom), koji Sloveniji daje “lignju i pol”, a Hrvatskoj pola lignje.

I tada je taj sporazum bio neprovediv, kao što je to sada odluka arbitraže koju je RH “izbrisala”. Uostalom, čemu žurba, Europa pamti da se rješenja oko tvrdoglavih sporova oko granica traže i po 100 godina (Njemačka i Nizozemska). Sporimo se oko zaljeva već 26 godina, dakle ako treba – možemo još toliko.

