Spor dug 27 godina: Novo ime Makedonije nitko ne može zaustaviti

Povijesni sporazum između Makedonije i Grčke, o promjeni imena Makedonije u Sjevernu Makedoniju, dogovoren je nakon 27 godina sporenja i dugotrajnih i teških pregovora koji su otežavali odnose između dviju zemalja i kočili pristupanje Makedonije EU i NATO-u.

Makedonija je zbog toga primljena u UN pod privremenim imenom Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija.

Međutim, desničari i u Grčkoj i u Makedoniji protive se tom sporazumu.

Uz predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova, koji je najavio kako neće staviti svoj potpis na taj sporazum, i glavna Makedonska opozicijska stranka VMRO-DPMNE, čiji je predsjednika parlamentarnog odbora za vanjsku politiku Antonio Milošoski, također ne podržava taj sporazum.

O budućnosti sporazuma i mogućem izbijanju nemira u Makedoniji ekskluzivno smo razgovarali s premijerom Makedonije Zoranom Zaevom.

Nakon potpisivanja sporazuma o promjeni imena Makedonije, između Vlada Makedonije i Grčke, izbili su neredi. Vjerujete li da će doći do eskalacije sukoba i masovnih prosvjeda u Makedoniji?

Uvjeren sam da građani Republike Makedonije vide otvorene izglede za bolji život u svojoj zemlji. Građani Makedonije žele rješenje makedonsko-grčkog spora nakon 30 godina neizvjesnosti, odlučili su se za demokratsko političko vodstvo koje je preuzelo vodstvo u skladu s određenom odgovornošću da će voditi zemlju naprijed.

Dogovor s Grčkom erga omnes znači priznavanje našeg identiteta, potvrđuje svijetu da postoji makedonski narod koji govori makedonski jezik i ima svoju državu, koja je upravo unesena na svjetsku kartu zemalja.

Sporazumima između Makedonije i Grčke, a prije s Bugarskom, zatvorili smo bilateralna pitanja sa svojim susjedima i otvorili euroatlantsku budućnost, mogućnosti za mlade ljude da vide svoju budućnost u svojoj zemlji, bolji životni standard u društvu za sve građane Makedonije, zemlju koja, zajedno s demokratskim svijetom iz EU i NATO-a, napreduje i vuče regiju naprijed.

Mirni prosvjed demokratsko je pravo, to je velika grupa građana koji su prosvjedovali i pozivam da nitko ne zlorabi građane za svoje osobne ili druge destruktivne svrhe. Vjerujem da će doći do eskalacije zadovoljstva mogućnosti koje će otvoriti provedbu sporazuma s Grčkom i euroatlantskim integracijama zemlje.

Foto: Reuters/PIXSELL

Nakon što ga je usvojila, vlada Makedonije uputila je Sobranju prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma s Grčkom o imenu, hoće li ga Sobranje također potvrditi?

Da, vlada je ratificirala sporazum s Grčkom, očekujem da će poduzeti sve korake u svezi sa završetkom parlamentarnih procedura s kojima će konačno biti uspostavljeni sporazum i usvajanje ustavnih amandmana. U međuvremenu, očekujem datum za početak pregovora s EU i poziv za punopravno članstvo u NATO-u, a 2019. u zemlju ćemo ući s jasnom, svijetlom euroatlantskom budućnošću i ekonomskim napretkom za sve građane naše zemlje.

Ratifikacija sporazuma ne može stupiti na snagu bez potpisa predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, koji je javno rekao da neće potpisati dogovor Atene i Skoplja o imenu Makedonije! Što će po tome pitanju poduzeti makedonska Vlada?

Nitko ne može zaustaviti provedbu sporazuma s Grčkom, ni euroatlantsku budućnost države. Bit će referendum u jesen, i građani su ti koji će imati posljednju riječ, i sve političke stranke, oporba, vlada, predsjednik Ivanov dužni su poštovati volju građana. Kao vlada koja ima povjerenje građana da vodi zemlju naprijed, učinit ćemo sve što treba da se ovo očekivanje ostvari. S obzirom na to da je više od 75 posto građana za članstvo u EU i NATO-u, želja građana je jasna. Ako predsjednik Đorđe Ivanov pokuša djelovati protiv odluke i volje građana, imamo ustavne i zakonske mehanizme da parlamentarna većina ima pravo pokrenuti opoziv predsjednika.

Najavili ste referendum o promjeni imena Makedonije na jesen. Što će biti u slučaju da se na referendumu makedonski narod izjasni protiv promjene imena Makedonije? Vjerujete li da će sporazum proći u Grčkoj?

Vjerujem da će se građani na referendumu izjasniti pozitivno i da će Makedonija postati predvodnica euroatlantske integracije u regiji, kao i da je mogući pravi gospodarski napredak zemlje. Građani su izabrali promjene, izabrali su demokraciju u odnosu na način rada, odlučili se za euroatlantsku budućnost za razliku od desetljeća izolacije, odabrali su gospodarski razvoj protiv siromaštva, izabrali su zajedničko društvo za sve u odnosu na kvazipatriotizma, izabrali su političare koji će predstavljati narod i donositi odluke za zajedničko dobro, a ne za osobne interese.

I otud dolazi moj optimizam da ćemo imati pozitivan referendum. Znam da će građani reći da, za obećavajuću Makedoniju, i da će njihova volja biti poštovana.

Foto: Reuters/PIXSELL

Konzervativna opozicija VMRO-DPMNE protiv je promjene imena Makedonije, vjerujete li da će doći do vala prosvjeda i nereda u Makedoniji?

Vjerujem da su i u VMRO-DPMNE orijentirani demokratski, da su političari koji se brinu o dobroj budućnosti za građane i državu i koji ne bi htjeli niti željeli biti prepreka euroatlantskoj budućnosti. Ti ljudi znaju i što im je pregovaralo njihovo vodstvo koje je prethodno bilo na vlasti i kako je dobar ovaj povijesni sporazum koji smo postigli s Grčkom, koji jača makedonski identitet, potvrđuje postojanje makedonske nacije i makedonskog jezik.

Makedonci imaju svoju, međunarodno priznatu državu. Očekujem da Makedonija ponovno iznenadi sve skeptike i bude hvaljena kao lider pozitivnih promjena u regiji i Europi i svijetu.

Zašto je makedonska Vlada pristala na promjene imena Makedonije?

Makedonski građani su čekali gotovo 30 godina na dogovor o makedonsko-grčkom sporu koji je blokirao ulazak naše zemlje u EU i NATO-u te šansu za ekonomski stabilnu zemlju i bolji život za svakog građanina Makedonije. Jasno je da postoji Republika Makedonija u kojoj živimo mi, Makedonci, zajedno s građanima drugih etničkih zajednica i jasno je da postoji regija koja nosi naziv Makedonija, a nalazi se u Grčkoj.

Sporazumom između Makedonije i Grčke razlikovat će se termin Makedonija kao država, od regije Makedonije u Grčkoj, koja obilježava helenistički dio povijesti, te u našem kontekstu odražava naš teritorij, jezik, ljude svojom poviješću, kulturom i baštinom, za razliku od onih u Grčkoj.

Ali, prema tome, imamo pravo odrediti sebe kao Makedonce bez ikakvih ograničenja. U Ujedinjenim narodima u New Yorku jezik ostaje – makedonski jezik, bez fusnota, bez daljnjeg pojašnjenja, što znači određivanje jezika i očuvanje identiteta. U samom sporazumu postoji članak u kojem je zapažena znanstvena činjenica da je makedonski jezik dio južnoslavenske skupine jezika. Državljanstvo, kako je dogovoreno, bit će makedonsko, “državljanin Republike Sjeverne Makedonije”, također prevedeno na svim jezicima. Državne institucije će slijediti načelo sporazuma i točan naziv.

Sve druge organizacije, udruge, tvrtke, aktivnosti, atributi mogu koristiti pridjev makedonski, kako u našoj zemlji tako i drugdje u svijetu. Nema nikakve promjene u himni, grbu, zastavi države, koje nisu bile dio procesa pregovora. Kodovi također ostaju MK i MKD, osim registarske pločice vozila koje nisu dio međunarodne kodifikacije i slijedit će sporazum s Grčkom. Zemljopisna odrednica “Sjever” u našem imenu Makedonija je pozitivna.

Foto: Reuters/PIXSELL

Vjerujete li da će Makedonija, ako prođe ratifikacija sporazuma, brzo ući u NATO i EU?

Ja čvrsto vjerujem da zemlje članice EU, Vijeće ministara EU, naći će snage kako bi podržale Makedoniju kako bi dobili datum za početak pregovora, a uskoro ćemo dobiti poziv da postanemo sljedeća, 30. država članica NATO-a.

Građani Makedonije to su zaslužili, to je pošteno, jer će to građane Makedonije motivirati i ohrabriti da i dalje energično nastave provoditi reforme koje donose europske vrijednosti, ali i stabilnost i sigurnost čitave regije. I to je ono što im treba u Europi i svijetu. Makedonski primjer ojačat će euroatlantske odredbe regije te će spriječiti destruktivne utjecaje koji nisu u korist svjetskog mira.

Dvadeset sedam godina Makedonija je bila u blokadi za ulazak u NATO i EU! Zašto ste toliko čekali na okončanje spora između Makedonije i Grčke?

Građani Makedonije prošle godine izabrali su vladu i političko vodstvo koje zna, može i želi riješiti probleme, a ne ih stvarati. Vlada koju vodim spremna je poduzeti hrabre odluke kroz brigu o dostojanstvu, nacionalnim i državnim interesima, bez predrasuda kao neki neodgovorni političari koji su do sada bili vođeni osobnim interesima.

Kao što vidite, pripremljene su i vlade Grčke i Bugarske s kojima smo postigli dostojanstvena rješenja za otvaranje bilateralnih pitanja. Tako je sada postao mogući dogovor i okončanje spora između Makedonije i Grčke.

Koliko je bio pritisak međunarodne zajednice na Makedoniju da promijeni naziv imena Makedonije?

Vi ste sami mogli vidjeti da kroz iskrene, intenzivne, dobro povezane odnose došli smo do rješenja. Uloga međunarodne zajednice bila je i principijelna, a vrlo je važna njihova podrška za svaki korak koji smo napravili, jer je bila motivacija u reformskim naporima. Ovom prigodom zahvaljujem Europskoj uniji, Sjedinjenim Državama, svim državama članicama EU, NATO-u, UN-u, demokratskom svijetu, za uvjerenje da možemo uspjeti.

Zahvaljujem se i prijateljima Makedonije, a osobito posredniku Matthewu Nimitzu koji je pomogao postići sporazum s Grčkom i otvoriti euroatlantske perspektive naše zemlje. Očekujem da međunarodna zajednica nastavi ovu načelnu podršku, kako bi procijenila individualne napore naše zemlje i svake zemlje u regiji.

To će značiti datum početka Makedonije u pregovorima s Vijećem ministara EU-a, a ubrzo nakon toga i poziv da postanemo 30. članica NATO-a i poticanje cijeloj regiji da EU i NATO-a iskreno podržava politiku otvorenih vrata.

Vjerujete li da će taj sporazum stabilizirati Makedoniju i regiju?

Makedonski sporazum s Grčkom i dobivanje datuma za početak pregovora Makedonije s EU i pozivnice za NATO, uvjeren sam kako će potaknuti rješavanje drugih bilateralnih pitanja u regiji i bit će novi motor regije koja se već kreće naprijed. Naša bliska prijateljica, Bosna i Hercegovina, očekuje da krene tim putem, do razvoja i prosperiteta građana i države.

