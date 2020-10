Šokantno otkriće u Hrvatskoj! Plenki je otkrio da u Hrvatskoj postoji ekstremna desnica

Subota 10. 10. 2020.

Jedna od najuglednijih institucija u povijesti hrvatskog naroda Hrvatski svjetski kongres jednostavno više nije mogao trpjeti laži koje o našem Poglavniku i demokratskoj NDH šire sumnjivi elementi poput redateljice Dane Budisavljević pa su protiv nje zbog sijaseta neistina i laži koje je Dana uprizorila u filmu o Diani Budisavljević, koja je navodno od ustaške kame spasila na tisuće srpske djece, podnijeli kaznenu prijavu. Molim vas lijepo? Pa zar je srpsku djecu s Kozare uopće trebalo spašavati? Možda jedino od obiteljskog nasilja, a mi svi znamo da su se na Kozari potukli Srbi između sebe i da su dobri ustaše spasili djecu. Barem tako kaže znanstvenik Ante Beljo, a gledali smo o tome i na televiziji. U Bujici.

Nedjelja 11. 10. 2020.

Svijet je odahnuo. Najveći mirotvorac u svjetskoj povijesti, filantrop, orator, neimar zida prema Meksiku, ljubitelj migranata, žena, Obame i Joea Bidena, predsjednik SAD-a, proglasio je pobjedu nad koronom. Iako je odbio rusko cjepivo, pa se zarazio, skupa s našom slovenskom susjedom Melanijom, izgleda da su kokteli kojima su ga ovih dana šopali liječnici polučili uspjeh i Donald će nesmetano moći nastaviti borbu za spašavanje cijelog svijeta i uveseljavati nas svojom kreativnošću i mudrošću. Donaldu su pomogli kokteli pa nije iskoristio termosicu punu ruskog čaja koju mu je poslao zabrinuti Vladimir Putin, koji je u poruci napisao da slobodno popije i da mu nakon toga ništa više neće biti.

Ponedjeljak 12. 10. 2020.

Pucnjava na Trgu svetog Marka! Ranjen policajac, pucano po zgradi Vlade. Jesu li islamisti ili Srbi? Nisu? Nego? Pa, kako da kažem, pucao je sin hrvatskog branitelja, koji se malo kasnije ubio na Jabukovcu. Bio je ljubitelj HOS-a, nije baš volio Srbe i ostavio je poruku da je dosta gaženja “ljuckih” prava. Dobro, onda je to druga stvar. Onda to nije terorizam, onda je to vapaj generacije, mladenački bunt, prva gruda koja će pokrenuti lavinu nezadovoljstva izdajničkom vlašću i činjenicom da “koljači i ubojice” nesmetano hodaju Hrvatskom. Uglavnom, kako god gledali na događaj ispred Vlade, činjenica je da je jedan nesretni policajac ranjen i da je jedan gnjevni mladić počinio suicid. Bilo bi dobro da nađemo način da objasnimo drugim gnjevnim mladim ljudima da nasilje nije rješenje...

Utorak 13. 10. 2020.

Plenki se prepao. Dobro, ipak se pucalo na Vladu. Sastao se s ministrima i donio odluku o zatvaranju Trga svetog Marka za pučanstvo. U tom trenutku dogodila se drama. Svjedoci kažu da se iz zgrade Vlade RH prolomio neljudski krik, zbog kojeg je nekoliko pripadnika policije s puškama na gotovs uletjelo unutra takvom brzinom da su se Plenki i ministri bacili na pod misleći na ih netko opet napada. Uskoro se otkrilo da nije riječ o napadu, nego je na vijest da novinari neće smjeti stajati ispred Vlade i uzimati izjave od ministara u prolazu kriknuo ministar Tomislav Ćorić. Oteo mu se krik od olakšanja što jedno vrijeme neće viđati novinara N1 televizije Hrvoja Krešića i Andriju Jarka s Nove TV, kao ni ostale novinare koji ga vole svašta pitati o temama o kojima on i ne voli baš puno govoriti.

Srijeda 14. 10. 2020.

Ljudima je dosta korone, a koronu za to baš briga. Ona se širi, mutira i, izgleda, ne namjerava otići. Nekada omiljeni Stožer, koji se prije ljeta proglasio, skupa s Plenkijem, spasiteljem Hrvatske, sada ostaje sam na braniku svojih represivnih “preporuka”, koje podržava sve manji broj ljudi. Čekajte, ako je Plenki prije ljeta spasio Hrvatsku s Vilijem i Krešom, znači li to da je sada Hrvatsku upropastio? Ne, izgleda da će dečki preuzeti odgovornost samo za dobre trendove u borbi protiv korone. Najnovije “preporuke” Stožera posebno su razveselile ugostitelje, koji tvrde da će oni biti najveće žrtve korone.

Četvrtak 15. 10. 2020.

Šokantno otkriće u Hrvatskoj! Ne, njegovi autori nisu hrvatski znanstvenici, autor tog šokantnog otkrića je ni manje ni više nego naš dobri Plenki, premijer lijepe naše domovine. Naime, Plenki je otkrio da u Hrvatskoj postoji ekstremna desnica! Navodno je ima u svim segmentima društva, u institucijama, Saboru, poglavito u medijskom prostoru.

Čak je ekstremnu desnicu otkrio i u liku i tijelu svog dojučerašnjeg stranačkog kolege Ivana Penave, autora besmrtnog naputka svim građanima koji su nezadovoljni radom institucija da ne vraćaju ilegalno oružje koje posjeduju. Nevjerojatno je kako čovjek ne vidi tako neke društvene pojave koje se valjaju ulicama godinama, sve dok mečka ne zaigra i pred njegovim vratima. Tada je, pogađate, najčešće prekasno.

Petak 16. 10. 2020.

O. K., prešli smo psihološku granicu i u jednom danu registrirali više od tisuću novozaraženih građana. Sreća da nemamo više testova, tko zna koliko bismo psiholoških granica mogli probiti. Iskustvo nam govori da ovu vijest slijedi niz dodatnih vrlo stručnih “preporuka” Stožera i da će nam život svakodnevno biti sve kompliciraniji.

Raspoloženja pučanstva dižu tek vijesti da nam je zdravstveni sustav pred kolapsom i da će nam u borbi protiv korone uskoro ostati samo doktor Pernar. Uglavnom, korona još nije umrla, a ka’ će, ne znamo...