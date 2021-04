Socijalni radnici upozoravaju: Meta nam je na leđima

Razvalio je vrata i detektor metala, a zaštitarku bacio na stol i ozlijedio joj ruku. Uspjela je ipak ta žena zadržati rastrojenog muškarca do dolaska policije, koju su, odbrojavajući sekunde u glavi, djelatnice Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad čekale zaključane u uredima, pokušavajući se zaštititi. Takvo su jutro imali jučer socijalni radnici, nakon što su izrekli žurnu mjeru izdvajanja dvoje djece iz obitelji, a posljedica je to, pojasnila je ravnateljica spomenutog Centra Martina Cuvaj, “poruka koje su poslane u javnost, a u kojima se socijalne radnike karakterizira kao otimače djece i ubojice”.

– Ovo je nešto što smo mi donekle očekivali. Nadam se samo da se neće ponoviti ono što se dogodilo u Đakovu – podsjetila je ravnateljica na slučaj iz srpnja 2019., kad su hladnokrvno pištoljem ubijeni socijalna radnica i pravnik.

– Porukama koje se šalju nama se crta meta na leđima – dodala je ravnateljica Cuvaj, referirajući se na brojne komentare proteklih dana u kojima se upravo socijalne radnike optužuje za smrt malene Nikoll.

Ne one čija se odgovornost trenutačno utvrđuje, ne HDZ-ovca koji je rekao da će se za ozljede vidjeti “je li dijete to samo uradilo”, već sve socijalne radnike. Generalno. Nisu komentari dežurnih na društvenim mrežama ni jučer bili puno bolji, pa su, iako nitko ne zna zbog čega je dvoje djece iz obitelji zaista i izdvojeno, mnogi za pravo davali muškarcu koji je krenuo u Centar u obračun. Nije dobro kad se djeca ne izdvoje, govorili su o tragičnom slučaju djevojčice koja je jučer pokopana, a sad nije dobro ni kad se to ipak napravi.

Bez previše argumenata, kojih nije ni moglo biti jer sa slučajem iz Ivanića nitko nije upoznat, komentiralo se ipak zlobno po mrežama. Ono s čime jesmo upoznati, i to već dvadeset godina, a sad je još jednom postalo jasno, jest da čitav sustav socijalne skrbi treba mijenjati što prije. Tristo obitelji ne bi smjelo biti pod nadzorom samo jednog socijalnog radnika, nužan je sustavni nadzor rada, baš kao što je neophodno i ubrzati postupke posvajanja, ali i konačno zapamtiti da nisu svi isti. Postoje ljudi, i nema sintagme koja bi to dovoljno naglasila, koji svoj posao ne obavljaju preko one stvari, već rade kvalitetno i požrtvovno. Za djecu.