Smrt Vladimira Veličkovića u Splitu nije dospjela u medije

Hrvatski mediji uglavnom nisu objavili vijest da je prošlog tjedna u osamdeset i petoj godini života u Splitu umro poznati srpski, francuski i europski slikar Vladimir Veličković. Medije nije zaokupila čak ni činjenica da je srpski i francuski akademik (Veličković je bio član Akademije lijepih umjetnosti u Parizu) iznenada umro u hrvatskoj jadranskoj metropoli, gdje je boravio sa svojom suprugom Maristelom, inače Splićankom koja također ima zanimljivi prevoditeljski, ali i fotografski opus.

Tome nasuprot, francuske najvažnije novine spomenule su činjenicu da je slikar, rođen u Beogradu s pariškom adresom i najvećim francuskim umjetničkim počastima, umro baš na hrvatskoj obali, u gradu Splitu. Naši mediji nisu spomenuli smrt Vladimira Veličkovića, slikara i arhitekta čiji su slikarski počeci itekako vezani za Zagreb jer je u tom gradu 1962. i 1963. godine bio suradnik prestižne majstorske klase Krste Hegedušića, kako uredno navode svi mediji u regiji koji su Veličkovićevoj smrti dali veliki i zasluženi publicitet. Godine 1965.

Veličković je osvojio glavnu nagradu na Bijenalu mladih u Parizu i otada živi u tom velegradu koji itekako njeguje slikarstvo. U Parizu je Veličković bio i dugogodišnji profesor Akademije likovnih umjetnosti te je i zbog toga u tom gradu bio iznimno cijenjen. Nije slučajno da su francuski dokumentarni filmovi o tom umjetniku ne tako davno prikazivani u znamenitom Louvreu.

Foto: Wikimedia

Na 36. Bijenalu u Veneciji 1972. godine Veličković je predstavljao jugoslavensku suvremenu umjetnost s Vjenceslavom Richterom i Dušanom Otaševićem. U Hrvatskoj Veličković nije često izlagao (dosta se spominje njegova izložba iz 1969. godine u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu), a posljednji put je to, čini se, bilo baš u Splitu 2012. godine u uglednoj galeriji Kula, kojom je prilikom u katalogu izložbe hrvatski akademik Tonko Maroević napisao da “iznimno koherentno, motivski ulančano a morfološki ujezgreno, likovno stvaralaštvo Vladimira Veličkovića ima već polustoljetni kontinuitet i gotovo univerzalni odjek kao uvjerljivo svjedočanstvo dramatične ljudske sudbine i neosporni tragični znak vremena.”

O Veličkoviću je snimljeno dvanaest dokumentarnih filmova i objavljeno petnaestak monografija. Za hrvatske prilike, to su iznimno reprezentativne i nedostižne brojke, ali treba znati da je za Veličkovićevu karijeru jako važna činjenica da je od sredine šezdesetih godina prošlog stoljeća djelovao u Parizu koji je presudno mjesto njegove međunarodne afirmacije.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Sve ove činjenice ipak nisu bile dovoljne da se za Veličkovićev fizički odlazak pronađe barem mala, agencijska vijest u hrvatskoj javnom medijskom prostoru, iako je on, kao što se zorno vidi, imao doticaja i s hrvatskom kulturnom scenom i to ne samo zbog života u nekadašnjoj Jugoslaviji. U svijetu (pre)brzih informacija koje su danas navodno svima lako dostupne zbog društvenih mreža, neke važne informacije i to iz kulture, kao što je i ova o Veličkovićevoj splitskoj smrti, ne uspijevaju prijeći granice. Šteta.