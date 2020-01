Smije li si papa dopustiti da izgubi strpljenje

I ja mogu izgubiti strpljenje i ispričavam se zbog lošeg primjera koji sam dao, kazao je papa Franjo tijekom angelusa prvog dana 2020. godine. Pape su se dosad ispričavali zbog nekih odluka Crkve tijekom stoljeća, zbog, primjerice, presude kojom je Giordano Bruno osuđen na smrt i spaljen samo zato što je smatrao da zemlja i svemir izgledaju drugačije od onoga što govore crkvenjaci. Veliki “mea culpa” zbog takvih i drugih odluka izrekao je Ivan Pavao II. (usput, Wojtyła, kada je bio bolestan, znao je i štapom udariti suradnika koji mu je htio pomoći da ustane iz stolca). No ni jedan papa nije se javno ispričao zbog vlastitog ponašanja kao što je to sada učinio Franjo.

Naime, papa Franjo je poslije mise Te Deum na Silvestrovo otišao na Trg sv. Petra pozdraviti hodočasnike, a jedna ga je žena držala i vukla za ruku. Da bi se oslobodio, Franjo je dvaput drugom rukom pljusnuo njezinu. Zbog toga se ispričao. Vjerojatno su tjelohranitelji trebali prije intervenirati i spriječiti ženu da papu povlači za ruku, kao i 2016. u Meksiku kada se Franjo jedva oslobodio mladića koji ga je vukao ili kada je u bazilici sv. Petra na Badnju večer 2009. jedna žena htjela doći do pape Benedikta XVI. i pritom ga bacila na pod.

Franjo je instinktivno reagirao na ženin hvat na način na koji bi to učinila svaka osoba. I papa je čovjek, ima 83 godine te se zbog bolesnog kuka pribojava pada. Franjo se možda previše prepušta zagrljajima s ljudima. Njegova reakcija, pljuskanje ženine ruke, izazvala je razne komentare, pa i ironične, posebno na internetu. No on nije, kako je rekao, izgubio strpljenje, već se ljudski prestrašio.

Nekada se papama takva situacija nije mogla dogoditi jer ne samo što nisu dolazili u fizički kontakt s običnim ljudima, već su bili nošeni na stolici kada su išli pozdravljati vjernike na Trg sv. Petra. Franjo se i fizički približava ljudima, rukuje se, grli, pa su mogući i incidenti. Sada je došlo do incidenta koji u medijima uzima veći prostor od riječi koje je Franjo izrekao o ženi kao izvoru života i mira, a koja i danas trpi razna nasilja. Svako nasilje nad ženom je oskvrnuće Boga, kazao je Franjo i poželio da bude više žena na odgovornim dužnostima u svijetu.