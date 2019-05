Škoro može odmoći, ali i pomoći aktualnoj predsjednici

Potencijalnu kandidaturu Miroslava Škore na predsjedničkim izborima dio je medija i političara dočekao kao dobar vic. I nije posve nezamislivo da i sam Škoro, kada dođe vrijeme za formalizaciju kandidature, kaže: “Samo sam se šalio”. No, misli li ozbiljno, utjecaj koji bi ovaj popularni pjevač mogao imati na izbornu utrku krajem godine daleko je od vica. Pokazuju to i rezultati HTV-ove ankete koja ga je, s potporom od čak 10 posto, svrstala odmah iza aktualne predsjednice i bivšeg premijera Milanovića.

A Škorin ulazak u izbornu utrku nije angažman tek nekog tamo pjevača, nego čovjeka koji se u politici već okušao, došao na neke važne funkcije i napustio ih kada je procijenio da politika koju vodi njegova stranka (tada HDZ) nije na dobrobit naroda. Uz sentiment koji među biračima desno od centra pobuđuju Škorine pjesme, očito je da je riječ o kandidatu kojega ne treba a priori odbaciti. Kuloari govore da je Škoro “kandidat osvete” kojega su tražili Mate Radeljić i Velimir Bujanec, što nije nevjerojatno s obzirom na Bujančevu Facebook-anketu u kojoj svoje pratitelje pita bi li radije podržali Škoru ili Kolindu Grabar-Kitarović.

Kako mu oni odgovaraju, suvišno je i spominjati. Postoji, dakle, dobra šansa da je desnica našla vrlo solidnog suparnika aktualnoj predsjednici, no ima i drukčijih teorija, a one kažu da Škorina kandidatura na predsjedničkim izborima ne mora nužno značiti štetu za predsjednicu, dapače, da bi joj donekle mogla i pomoći. Naime, od Škore malo tko očekuje da će voditi agresivnu kampanju, kao što bi to zasigurno činili neki drugi kandidati s desnice.

A agresivna kampanja zdesna predsjednicu bi mogla prilično oslabiti uoči ulaska u drugi krug. Škoro bi, pak, zbog svojeg ugleda u ovom dijelu biračkog tijela neke od potencijalnih kandidata desnih stranaka mogao odvratiti od kandidature, a šanse da bi uz HDZ-ovu biračku aparaturu mogao preteći predsjednicu vrlo su male. Ovu teoriju, međutim, zasad potkopavaju Škorine prve izjave kojima baš i ne pokazuje da mu je namjera biti blag prema Kolindi Grabar-Kitarović.