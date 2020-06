Škoro bešćutno soli rane silovanih žena

Miroslav Škoro mogao je svoj stav o abortusu, osjetljivom etičkom, pravnom, i svjetonazorskom pitanju izraziti na pristojan način u kojem mu ni u ludilu nije smjelo pasti na pamet rovariti po ranama žrtava jednog od najtežih zločina. Ali, ne, Škoro je mrtav-hladan izvalio da se silovana žena mora dogovoriti s obitelji što će učiniti!

Teško je pojmiti kako je uopće mogao izgovoriti tu beskrajno bešćutnu rečenicu jer bi, da se njega pita, silovane žene trebale biti još jednom silovane – prisilnim dogovorom koji će im nametnuti obitelj. Koja obitelj!? Je li bi se to žena morala dogovoriti što će dalje sa svojim životom s muškim članovima obitelji? S ocem, mužem, bratom ili u tom mentalnom silovanju mogu sudjelovati i njezina majka i sestra? U situaciji te neizrecivo teške traume za ženu smisao obitelji jest da joj bude podrška što god odlučila. Sama, bez patrona koji bi joj odredili što će činiti. Škorina izjava duboko je ponižavajuća i uvredljiva za svaku ženu, i za one koje su protiv abortusa i(ili) u njemu vide nužno zlo i za one koje ga smatraju pravom žene da odlučuje o svom tijelu, pa nikoga ne čudi što je na sebe navukao bijes žena različitih svjetonazora.

Dogradonačelnica Osijeka Žana Gamoš pokazala mu je srednji prst s riječima: “Milo moje, evo damski odgovor na džentlmensko razmišljanje genijalaca...” I ministrica obrazovanja obrušila se na Škorine izjave, ali i na one Raspudića, koji se nije eksplicitno izjasnio protiv prava na pobačaj silovanih žena, ali je objasnio puku kako su se i neka djeca začeta silovanjem realizirala kao sretne osobe. Istina, nema on pravo, kako je rekao, određivati tko ima pravo živjeti, ali još manje ima pravo biti savjest silovanih žena i nabijati im grižnju savjesti. I bivša predsjednica dizanjem srednjeg prsta pridružila se svim ženama koje tim “nepristojnim” činom dižu glas protiv onih koji nas, kako je poručila, pokušavaju vratiti stoljećima unazad. Kako se i jednom muškarcu u 21. stoljeću, može doličnim činiti da s takvom nepodnošljivom lakoćom soli rane silovanih žena!? Najmanje što Škoro može učiniti jest da se bez izmotavanja ispriča za ''biser'' za koji nismo ni znali da ga nosi u sebi dok je pjevao i bio poduzetnik. Bilo bi bolje i za njega da je na tome i ostalo.