Škorin DP osnovan je kako bi grickao javni novac, a sad ga gricka HDZ

Potres pogađa i Domovinski pokret Miroslava Škore! Škori je otišao Milan Vrkljan te Karolina Vidović Krišto, koja nije bila članica, ali je na Škorinoj listi ušla u Sabor kao nezavisna. No oboje su donedavno bili dio kluba DP-a u Saboru. Vrkljan je crveni karton Škori poslao preko društvenih mreža. Škoro nije ostao dužan, i on je poslao poruku preko društvenih mreža. I jedna i druga strana lijepo se “počastila”, iako su donedavno bili dio istog stada. No animoziteti su očito već trajali, pa je nešto na kraju dovelo do krajnjeg izgaranja međusobnih odnosa. Pitanje je samo, je li riječ samo o njih dvoje ili su još neki na odlasku?

Uglavnom, ovo dvoje Škori je zamjerilo ljevičarenje! Jer su u DP-u vidjeli stranku/pokret koji je okrenut desno. Tako je Vrkljan Škori zamjerio izbor Igora Peternela za svog predsjednika kabineta jer Vrkljan Peternela drži ljevičarom.

Da je tome tako, da Škoro skreće i ulijevo, Vrkljan vidi i u činjenici da je njega na čelu kluba DP-a zamijenio Stjepan Bartulica koji je, prema Vrkljanu, četiri godine bio savjetnik Josipovića, sjedio u istoj sobi s Dejanom Jovićem. Kaže Vrkljan da Bartulica može biti i prijatelj Dejanu Joviću i savjetnik Josipoviću i predsjednik kluba DP-a, što “nije priča koju smo mi pričali kad smo osnivali DP” jer da “dvije najvažnije pozicije vode ljudi koji su deklarirani ljevičari”. Škoro i njegova ekipa nisu dugo ostali dužni. Vrkljana su optužili da je “bez izbornog legitimiteta i talac Vilija Beroša”. Drugim riječima, Vrkljana su optužili da radi za HDZ i da za račun HDZ-a ruši DP.

Sve je to zapravo posljedica jedne druge priče, povijesti DP-a. Škorin pokret nije se razvijao godinama. DP nije razvio svoju prepoznatljivu programsku platformu. DP je osnovan preko noći kako bi Škoro i ekipa dobili što više mandata u Saboru na parlamentarnim izborima.

U DP se ubacivalo svega i svakoga, svakakvih ljudi, svakakvih svjetonazora, očekivanja, svakakve povijesti, puno potrošenih političkih lica, sve samo da se Domovinski pokret napuni, da se napune izborne liste po svim izbornim jedinicama i da se skine HDZ s vlasti. No niti je HDZ skinut s vlasti niti je DP dobio toliko mandata da bi sudjelovao u vlasti. Jednim dijelom i to je dovelo do osipanja u DP-u jer je “vlast slast”, pa bi i strujanja u DP-u bila mirnija da su dobili dio kolača od vlasti. Ovako su napetosti samo još intenzivnije, vide se sve veće razlike i među vodećim ljudima, i to dovodi do raskola. Sve samo zato što je DP prebrzo narastao.

Ista paralela može se povući i s Mostom. I Most je bio obična lokalna strančica, lokalni pokret, koji je dobio na medijskoj pažnji kad je u Metkoviću s vlasti skinuo lokalnog šerifa Jambu. Bila su to nova lica, neka nova politika, nepotrošeni ljudi, pošteni, i dobivali su sve više medijskog prostora. I to u kratkom vremenu, strelovito, a vrlo brzo postali su i moguća udavača na državnoj razini.

Kako su strelovito rasli, tako su u svoje redove također primali sve i svašta, svakakve ljude… Uglavnom, scenarij kao i kod Škorina DP-a. Bili su dva puta kratko na vlasti, a nakon potopa na nacionalnoj razini doživjeli su kraj, napuštanje dojučerašnjih važnih faca. Neki su završili u HDZ-u, neki u DP-u, neki su napustili politiku… Most je ostao na Petrovu i Grmoji. Kako bi se spasili u posljednji trenutak, u svoje redove i na izborne liste ubacili su bračni par Raspudić i Marina Miletića koji do jučer nisu imali nikakve veze s Mostom. Ali je Most u njima vodio kupovanje svoje budućnosti, a oni svoju daljnju egzistenciju. I danas, kad se pitate što je Most, za što se zauzima, teško je reći. Nema prepoznatljivosti, osim po nekim licima koja više soliraju.

Tako i Škorin DP sigurno čeka daljnje osipanje. Posebno zato što je upravo naglasak bio i ostao na pokretu, a ne na stranci. I HDZ je bio pokret, ali je nastao u drugo vrijeme, za nastajanja države i oslobađanja od okupacije, i dugo mu je trebalo da se od pokreta afirmira kao stranka. Zato i jesu mnogi otpadali od HDZ-a, kao Mesić i Manolić i mnogi drugi.

Iako HDZ još i danas ima konture pokreta jer se još uvijek postavlja kao najdomoljubnija stranka. Škoro je pak osnovao pokret da bi okupio raznorodne pojedince i grupacije koje bi uspjele ugroziti HDZ, kako bi Škoro i ekipa uzeli dio javnog novca. Samo što je HDZ previše premrežen, prevelika je interesna mreža da bi ga se samo tako lako preko noći ugrozilo. Sad je zapravo ugrožen Škorin DP. Jer ga HDZ gricka i gricka.