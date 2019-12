Škori nije mudro unaprijed se žaliti na izbornu prijevaru

Tko je rekao da će uopće biti drugog kruga - poruka je koju je od samog početka kampanje za predsjedničke izbore slao nezavisni kandidat Miroslav Škoro, nastojeći pokazati da je potpuno uvjeren u uspjeh svoje predsjedničke kandidature. Mnoge je zato iznenadilo to što je posljednjih nekoliko dana počeo govoriti o potencijalnoj krađi glasova koja će, kako je rekao, biti razlog njegova eventualnog neulaska u drugi izborni krug. Ovakav zaokret u retorici mogao bi se protumačiti kao pad samopouzdanja i traženje alibija za mogući izborni poraz, no sam Škoro oštro odbija takvo tumačenje.

– Ne, nikada nisam kalkulirao s tim da neću ući u drugi krug – odgovorio nam je Škoro uoči jučerašnjeg izbornog skupa u Vukovaru i pojasnio da je ovom izjavom samo želio upozoriti na činjenicu da neki njegovi promatrači nisu dobili akreditaciju, što smatra ozbiljnim propustom države uoči finala izborne utrke.

No, iako država uoči izbora doista ne bi smjela ostavljati dojam da se “nešto mulja”, pitanje je koliko je mudro unaprijed se žaliti na potencijalnu izbornu prijevaru. Birači takvu retoriku mogu protumačiti kao znak slabosti, što se rijetko oprašta. S tvrdnjama o namjeri namještanja izbora treba biti oprezan i zato što se time dodatno podgrijava opće nepovjerenje u državu, no Škoro nije prvi koji ih je iznio. Prije njega to je učinio SDP, iz kojeg su plasirali tezu da su prošli predsjednički izbori bili namješteni u korist aktualne predsjednice, pri čemu nisu posebno objašnjavali zašto se na to nisu žalili prije pet godina, kada je za to i bilo vrijeme.

Ovakvo poklapanje retorike Škore i SDP-a obilato koriste u HDZ-u, iz kojeg tumače da Škorina namjera nije postati predsjednik, nego svrgnuti s vlasti aktualnu predsjednicu i premijera Andreja Plenkovića. Škoro na ovo odgovara kako upravo HDZ ovakvom retorikom želi unaprijed opravdati izborni poraz svoje kandidatkinje jer su, kaže, shvatili da su podcijenili narod. Poručuje kako HDZ-u “ovakvi medijskoobavještajni spinovi neće pomoći”.

Ostaje ipak pitanje zbog čega je Škoro krenuo s ovakvom defenzivnom retorikom u samom finalu izborne kampanje, u trenutku kada su mu anketni trendovi itekako naklonjeni. Tim više što je o mogućoj krađi izbora počeo govoriti prije TV sučeljavanja predsjedničkih kandidata na kojem, po procjeni većine analitičara, nije bio previše uvjerljiv.

O tome je li na tom sučeljavanju Škoro mogao biti uvjerljiviji i jasnijih poruka jučer se potiho razgovaralo i u njegovu stožeru uoči izbornog skupa u Vukovaru, no ipak je prevladavao stav kako su procjene da se predsjednica ovim televizijskim nastupom vratila u igru i preokrenula trendove pretjerane. Sam Škoro jučer je ironizirao izvještaje o sučeljavanju, izjavom kako je “glavna vijest u medijima da je predsjednica jučer bila normalna”. Tomu dodaje i kako je osobno profesionalno odgovorio na sva postavljena pitanja, pri čemu priznaje da u političkim utakmicama na ovoj razini nema iskustvo kakvo imaju njegovi ključni protukandidati, ali u tome ne vidi prevelik problem.

– Ja ne želim biti kao oni. Moje neiskustvo u odnosu na njih može biti samo prednost – poručuje Škoro.

No, iako je možda pretjerano zaključiti da Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković nakon njezina solidnog i Škorina bljedunjavog nastupa na HTV-u mogu mirno čekati izbore, aktualna predsjednica je nakon niza nepovezanih i teško objašnjivih nastupa, poput onoga na izbornom skupu u Osijeku, vjerojatno u zadnji čas stala na kraj daljnjem osipanju vlastitih birača, kojima su takvi njezini istupi zasigurno izazivali nelagodu. Hoće li ta činjenica presuditi, hoće li zaustaviti Škorin rast i omogućiti joj ulazak u drugi krug, vidjet ćemo tek nakon zatvaranja birališta u nedjelju.

Novi problem Škori je izazvala i izjava da bi kao predsjednik pomilovao Tomislava Merčepa, osuđenog za ratni zločin, zbog koje se našao pod udarom medija. Njegovo objašnjenje da je riječ o humanom pristupu jer je Merčep u teškom psihofizičkom stanju te da je i predsjednica na sučeljavanju dala naslutiti da bi i sama pomilovala Merčepa ne nailazi na plodno tlo. No, bez obzira na zgražanje medija, pitanje je može li stav o Merčepu Škori oduzeti bodove u biračkom tijelu na desnici, za koje se bori s Kolindom Grabar-Kitarović.