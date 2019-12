Sindikalisti zbog ega izgubili dobivenu utakmicu

Hlađenje pregrijanih glava moglo bi doći glave i neke sindikaliste. Tek nakon što je štrajk prosvjetara završio, postalo je jasno da je bunt zaposlenih u školama te podrška koju su imali u javnosti iznenadio i same sindikaliste. U dugoj povijesti sindikalne borbe u Hrvatskoj, a i šire, još se nije dogodilo da neka skupina na kraju štrajka dobije dva puta više nego što je tražila na početku štrajka, a da svejedno izađe iz njega nezadovoljna.

Bunt nastavnika i učitelja prerastao je okvire klasične industrijske akcije i pretvorio se u neku vrstu društvenog otpora, a samim time postao prevelik zalogaj i za same sindikate. To bi mogao biti i glavni razlog što je većina sindikalista brže-bolje prihvatila, inače, odličnu ponudu premijera Plenkovića i prekinula štrajk, a da još jednom nije testirala raspoloženje članova. Da su kojim slučajem i oni krenuli u referendum, rezultat bi vjerojatno bio sličan izjašnjavanju manjinskog Sindikata Preporod, za kojim je posegnuo sindikalist Željko Stipić. To su sad već interne igre i nadmudrivanja. Čim su većinski sindikati prihvatili ponudu, manjinski Sindikat Preporod i njegov čelnik Stipić nisu imali što izgubiti jer su znali da se povišica mora primijeniti i na njegove članove.

Stipić se prikazao kao demokrat koji o svemu propituje svoje članstvo te tako pojačao dojam o izdaji ostalih u dijelu javnosti. No činjenica je da su sindikalci iskoristili sve slabosti Plenkovićeve Vlade – nesigurne koalicijske partnere, slabu Vladu, stranačke borbe za prevlast unutar HDZ-a, njegovu želju da kupi mir tijekom predsjedanja Europskom komisijom, ali i da smanji nervozu uoči predsjedničkih izbora.

Ipak nisu uspjeli zatomiti vlastiti ego. Politička i ekonomska elita zemlje, uključujući i sindikaliste koji su također dio povlaštene kaste, trebali bi nešto i naučiti od čvrstine koju su pokazali prosvjetari. Bio je to otpor podcjenjivanju zdravog razuma, kriminalnim hobotnicama, povlaštenim klikama i svemu ostalom što je postalo domaća svakodnevica. Koeficijenti su u svemu, očito, bili sporedni, što su naknadno priznali i sami sindikalisti.