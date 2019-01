Sigurnost dužnosnika važnija od zdravlja građana?

Žitelji Metkovića, Opuzena, Ploča i okolnih mjesta prosvjedom su iskazali podršku pedijatrici koja je postupila savjesno i dječaka s uznapredovalom sepsom odnijela na hitnu. Istovremeno su pokazali ogorčenje prema drugim liječnicima koji nisu reagirali jednako toplo i ljudski, već su ga odbijali i upućivali na druge ordinacije, ali i prema onima koji se kruto drže pravila – u okruženju u kojem sva pravila padaju u vodu iz dana u dan.

Neretljane je jučer na noge digao stručni nalaz Liječničke komore, koji je jednako pobrojio propuste kod svih liječnika: i kod onih koji nisu uočili moguće komplikacije u djeteta, ali i kod savjesne pedijatrice. Jer, kako se može u isti koš trpati liječnica koja je pokazala empatiju, ljudskost, osobno odnijela dijete onamo gdje je moglo dobiti bolju pomoć, s onima koji su birokratski to isto dijete odbijali s vrata? To ne može biti isto, uvjeren je svaki roditelj koji je jučer prosvjedovao u Metkoviću, ali i svi koji su prosvjed pratili na ekranima. I sama se dr. Kaleb zacijelo osjetila pogođenom jer je u nalazu Komore nabrojano i što ona nije napravila, nije djetetu dala kisik i infuziju. Uzimajući u obzir njenu savjesnost i brižnost, može se to shvatiti.

Neretljani sada traže jasne rokove za dnevnu bolnicu koja im je ranije obećana, te traže od odgovornih da im primjereno opreme ordinacije. Traže zapravo uvjete koje su trebali imati i bez strašne činjenice da je tragično preminulo dijete. Uvjete od kojih se u Hrvatskoj sve više odmičemo, umjesto da ih unapređujemo.

Kad se kupuju službeni automobili, njihova se visoka klasa i vrhunska oprema pravdaju razlozima poput prometne izoliranosti i velikih udaljenosti koje će prelaziti. Jer sigurnost dužnosnika za kojeg je kupljen nema cijenu. Puno se lakše, međutim, nosimo s tim da nema osnovne opreme i materijala u ambulantama. Doktor kaže: “Nema”, pacijent uzvrati: “A šta ćete!” i svi slegnu ramenima. Na takve uvjete navikli smo, nažalost. Pa kako se dogodilo da nam je sigurnost dužnosnika postala važnija od zdravlja? Hoće li možda dužnosnici koje Neretljani zazivaju na zajednički sastanak na to dogovoriti?

VIDEO - prosvjed u Metkoviću