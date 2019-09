Sezona je rekordna, zašto nema velikog slavlja

Već dugo nam turizam nije priuštio toliko stresa kao ove godine. Podbačaj u kišovitom svibnju još se i mogao progutati bez puno pitanja, ali kad su minusi zaredali i u srpnju, u zemlji koja snažno ovisi o toj djelatnosti više nikome nije bilo svejedno.

Kolovoz je spasio stvar i s posljednjim danom tog mjeseca domaći je turizam, računajući od početka godine, upisao pet posto gostiju i zamalo dva posto više noćenja nego 2018. Srpanj s nekoliko desetaka tisuća turista manje nego lani brzo je zaboravljen (iako, ne bi ga se smjelo zaboraviti, a pogotovo ne da se taj mjesec spašavalo i snižavanjem cijena) i turizam plovi u mirnu završnicu.

Posezona bi trebala biti bolja od lanjske, a cijela turistička godina, koliko god izlizano zvučalo, još jednom rekordna. Za razliku od prethodnih godina, velikog slavlja u turizmu ovog puta neće biti.

Turizam jest u 2019. pokazao koliko je otporan na povratak tržišnih konkurenata, nagovještaje krize u Europi i potrese s Brexitom. Hrvatska se etablirala kao turistička zemlja, i to ne samo u Europi o čemu svjedoči natprosječan rast posjeta s drugih kontinenata, ali naš turizam jednostavno više nije zvijezda, otkriće, miljenik svjetske turističke javnosti. I dalje dobro kotira, međutim, val popularnosti koji je neke uzdigao bez pokrića sad je u silaznoj putanji. I to je dobro. Kako bi inače saznali da nekvalitetno, zastarjelo, precijenjeno više nema prođu?

Pri tome, da nije bilo rasta broja Hrvata na moru, ova bi sezona još više ogolila mane našeg turizma. Gostiju je za osam mjeseci, naime, bilo 800.000 više nego lani, a plus domaćih iznosi gotovo 200.000. To možemo zahvaliti činjenici što je u pet godina broj zaposlenih porastao za 140.000, da su plaće zadnje tri godine narasle 10 posto i da 300.000 zaposlenih ima plaću veću od 7500 kuna. More sad mogu vidjeti mnogi koji si to ranije nikako nisu mogli priuštiti.

Kao, uostalom, ni oni koji su se iselili, a sad se ljeti vraćaju kao turisti. Zašto je to bitno kad su, recimo, Nijemci na Jadranu još brojniji od Hrvata? Zato što snažnog turizma ni stabilnih sezona bez domaćeg gosta nema.

Pogledajte video: Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj