Šest godina sage o Zoranu i Zdravku Mamiću

Otkako je u ožujku postalo i pravomoćno da braća Mamić idu u zatvor, javnost je pomno pratila svaki put kada bi Zoran Mamić prešao hrvatsku granicu i, kao kod one igre s laticama tratinčica, prognozirala: hoće se vratiti, neće, hoće... I onda je jednom otišao u BiH i prekinuo “igru” – ne planira se vratiti, nego želi služiti kaznu u susjednoj nam zemlji.

Hrvatsko pravosuđe nije udovoljilo njegovoj želji, a kako se ni on nije predomislio, pa tako ni javio u Remetinec u ponedjeljak do ponoći, postao je jučer lice s tjeralice, baš kao i brat mu Zdravko Mamić, koji je već tri godine u Međugorju. I stariji Mamić je, inače, zatražio prebacivanje služenja kazne u BiH, no svu tu proceduru on tek treba proći. Inače, Zdravko Mamić je jučer u kantonalnom tužiteljstvu u Livnu satima odgovarao o ranije iznesenim optužbama na račun osječkih sudaca, kao i cjelokupnog hrvatskog pravosuđa. Nikada kraja peripetijama i obratima u slučaju Mamić, a njihova priča napetije se, vjerojatno, prati nego kampanja za lokalne izbore koji nam direktno utječu na živote. Javnost se posljednjih tjedana, ma zapravo već šest godina, otkako je čitav sudski proces za izvlačenje novca iz Dinama počeo, zaista naslušala i nagledala svega i svačega.

Priča o korupciji u nogometu postala je, na kraju, priča o možebitnoj korupciji u hrvatskom pravosuđu. I dok je Zdravko Mamić posljednjih mjesec i pol na dnevnoj bazi šokirao tvrdnjama kako je sucima kupovao dizajnerske cipele, plaćao putovanje u Dubai, feštao s njima, drugi brat Mamić je, posve legalno, prešao granicu Hrvatske i BiH i stvorio novu pravosudnu zavrzlamu.

Obojica su, dakle, svaki na svoj način, očitala bukvicu našem pravosuđu i uzdrmala mu temelje. No stara narodna kaže kako iz grešaka i iskustva treba učiti – doduše, pametnije bi bilo učiti iz tuđeg, nego vlastitog – pa bi i triler “slučaj braće Mamić” trebao i morao poslužiti za korjenite promjene u sustavu. Već jučer.

