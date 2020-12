SDP je izbacio Grgića, ali nije Sabu. HDZ je izbacio Tomaševića, ali nije Barišića

U politici je važna vjerodostojnost ili bi barem tako trebalo biti. Političari bi trebali biti prvi u primjerima kako se poštuju zakoni, propisi. Političari bi trebali biti prvi koji bi trebali preuzeti odgovornost za svoje postupke. U hrvatskome slučaju ništa od toga – u mnogim slučajevima. Kakva je to vjerodostojnost na djelu, imali smo opet prilike vidjeti ovih dana u dva slučaja.

Tako je nakon tri mjeseca provedenog u istražnom zatvoru na slobodu pušten bivši gradonačelnik Nove Gradiške (dao je ostavku da si olakša izlazak iz zatvora) i saborski zastupnik SDP-a Vinko Grgić. Novinari su ga po izlasku iz zatvora pitali hoće li natrag u Sabor, a Grgić je odgovorio: “Pustite to, neću o tome, ne znam. Moram vidjeti što ću.” No zato mu je javnu poruku odmah poslao njegov partijski šef Peđa Grbin: “Ako se protiv tebe vodi kazneni postupak, dovodiš i sebe i svoju političku opciju u vrlo nezahvalnu poziciju ako misliš da možeš nastaviti obnašati bilo kakvu javnu ili političku dužnost.” Grbin je Grgiću jasno dao do znanja da ga ne vidi ni na kakvim političkim funkcijama u SDP-u i da bi trebao dati ostavku na svoje mjesto u Saboru. Ili će ga SDP izbaciti iz svojih redova? Još nije! I SDP i Grgić smišljaju što i kako dalje.

Grbin bi pak ostao vjerodostojan u traženju Grgićeve ostavke da se njegov stav ne razlikuje od drugog slučaja. To je slučaj s bivšim vukovarskim gradonačelnikom i bivšim zastupnikom SDP-a Željkom Sabom. Za razliku od Grgića, koji je za sada samo osumnjičenik i pod istragom, iza Sabe su pravomoćna presuda i zatvor. Da je tako kako Grbin postavlja stvari, Sabo ne bi smio biti više ni u kakvim političkim kalkulacijama za bilo kakvo mjesto bilo gdje u politici, barem ne u SDP-u. Sabo je trebao biti izbačen iz SDP-a najkasnije nakon pravomoćne presude. Događa se upravo suprotno, da se Grbin nikako javno ne izjašnjava protiv ideje da Sabo opet bude kandidat SDP-a za vukovarskog gradonačelnika. Grbin je nakon preuzimanja partije od Sabe samo tražio da zamrzne svoje funkcije u partiji. Tako je Sabo u mirovanje stavio svoje mjesto člana Predsjedništva SDP-a i šefa vukovarsko-srijemskog SDP-a. No dalje se ništa nije dogodilo. Sabo i dalje politički jaše!

Treba li podsjetiti da je Sabo proglašen krivim za nuđenje mita vijećnicima HDZ-a u Gradskom vijeću Vukovara Mariji Budimir i Radivoju Đuriću kako bi prešli na stranu SDP-a i njegovoj stranci osigurali potrebnu većinu za konstituiranje Vijeća? Treba li ponoviti da je to bila prva presuda koja je političkom dužnosniku izrečena za pokušaj „kupnje“ vijećnika? Štoviše, to je bila i prva presuda koja je donesena na temelju ilegalno snimljenog audiozapisa, ali zbog težine i opisa kaznenog djela legalnim ga je proglasio Vrhovni sud. I to je bio presedan u hrvatskoj pravnoj praksi, to je bila poruka da je takvo ponašanje političkih dužnosnika nedopustivo. Sabo, naravno, i danas kaže da je to bio politički proces protiv njega. Što bi on bio kriv? I u tome ga podržava SDP!

Krajnje je degutantno čuti neslužbena objašnjenja zašto je Sabo i dalje u opciji kao kandidat za vukovarskog gradonačelnika?! Kuloari u SDP-u kažu da ga ljudi u Vukovaru žele, ponovno su ga izabrali za šefa vukovarskog SDP-a pa se partijska centrala u to ne želi miješati jer “ljudi tako žele”. Kažu još: “On je naš, pa rehabilitiran je!” Kako onda Grbin ima obraza išta drugima spočitavati kad prelazi tako olako preko Sabina slučaja? Sabo se može u životu baviti čime hoće, može se kandidirati sam ako hoće, ali da ostane i dalje u SDP-u i da još partija nakon svega podrži njegovu kandidaturu, to bi bilo politički krajnje nakaradno!

Nadalje, sjećate li se kako je HDZ brzopotezno iz svojih redova izbacio požeškog župana Alojza Tomaševića zbog optužbi za obiteljsko nasilje? I to prije presude. Zanimljivo, u HDZ-u je još uvijek dojučerašnji gradonačelnik Velike Gorice i saborski zastupnik Dražen Barišić. Njegov slučaj daleko je teži nego Tomaševićev. No ostavku na gradonačelničku dužnost dao je tek kad je to bio jedini preostali uvjet da ga se pusti iz istražnog zatvora. HDZ ga ne izbacuje iz stranke. Štoviše, svoj neotuđivi saborski mandat može aktivirati nakon 18. ožujka iduće godine kada mu ističe rok mirovanja mandata od šest mjeseci. Zašto HDZ nije principijelan? Jer je u Saboru tijesna većina i svaki izgubljeni glas znači i mogući pad Vlade te prijevremene izbore. Zato se kalkulira s Barišićem. Vjerodostojno samo tako!