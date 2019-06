Šangaj i Hong Kong: Gradovi u kojima je već počelo 22. stoljeće

Kako je rekao Anthony Bourdain, rođeni Njujorčanin, u intervjuu za CNN još 2014., iz perspektive Šangaja, New York ponekad izgleda kao Treći svijet. Otad je prošlo pet godina... Šangaj, najveći grad na svijetu, smješten na delti rijeke Jangce, s 26 milijuna stanovnika i najvećom lukom na svijetu, globalni je poslovni i financijski centar najbrže rastuće ekonomije svijeta.

Međunarodni značaj ali i današnju vizuru dobio je u 19. stoljeću razvojem trgovine kao jedna od pet vanjskotrgovinskih luka Velike Britanije utemeljenih nakon prvog opijumskog rata. Stranci koji su bili smješteni u novim dijelovima luke uživali su pravnu ekstrateritorijalnost u skladu s tzv. Nejednakim ugovorom kojim je rat okončan, a strane su sile dijelove lučkih područja koncesijski iznajmljivale.

Foto: Jure Šulentić

Od 1840-ih Šangaj tako postaje najznačajniji trgovački grad istočne Azije, u kojem prve strane koncesije uspostavljaju Britanci i Francuzi. U kratkom vremenu nastanjuje se židovska zajednica te dolaze Amerikanci, koji 1863. s Britancima formiraju Međunarodnu nagodbu.

Upravo zbog svoje povijesti, Šangaj je danas, više nego bilo koji drugi kineski grad, prilagođen strancima. Unatoč tome što je većina natpisa na ulicama, u podzemnoj željeznici i na drugim ključnim lokacija dvojezična, čim sletite u zračnu luku počnete osjećati kulturne i komunikacijske razlike.

Pristup “lako ćemo” ovdje ne pomaže; ne samo da su nam jezik i pismo potpuno neprepoznatljivi nego je i neverbalna komunikacija bitno različita. S aerodroma koji je udaljen 45 kilometara od centra grada možete doći taksijem za 45 minuta i otprilike 150 kuna ili linijom broj 2 podzemne željeznice koja vas za sedamdesetak minuta doveze na središnji Peoples Square, predivnu zelenu oazu usred grada.

Za one koji su nakon aviona još željni brzine moguće je, za 40 kuna, najbržim putničkim vlakom na svijetu Maglevom doći do rubnih dijelova centra. Iako ne dolazite do samog središta, Maglevom se putovanje skraćuje za 27 kilometara. Za samo sedam minuta, brzinom od 430 km/h, spaja međunarodni aerodrom Pudong sa stanicom Longyang Road odakle možete dalje linijama podzemne željeznice 2, 7 i 16.

Foto: Jure Šulentić

Podzemna željeznica ima 16 linija kojima, uz prosječnu cijenu od dvije do pet kuna, brzo i iznenađujuće jednostavno možete doći do bilo koje točke u Šangaju ili do okolnih gradova. Nepotrebno je reći da se radi o najvećoj mreži podzemne željeznice na svijetu sa 676 km pruge s planiranim proširenjem do 2024. na 25 linija i 1000 km. Za snalaženje, ali i općenito za život u ovom gradu, gotovo su vam neophodne aplikacije za mobitel.

To vrijedi podjednako za strance i domaće ljude. Aplikacije su ovdje primarni alat; za snalaženje u prometu, naručivanje taksija, rezervacije restorana, kupnju najrazličitijih stvari, ali i za ono najvažnije, plaćanje apsolutno svega – čak i prosjak ima WeChat na koji mu možete uplatiti prilog. Dostava je u Šangaju način života, ovdje mobitelom možete naručiti bilo što – limun, litru vode, lijekove ili cijelu trgovinu hrane ako to poželite.

Aplikacije pomažu u pronalaženju trgovine koja prodaje košulju koju se primijetili na cesti – skeniranjem prolaznika ispred vas lako ćete doći do informacije gdje i po kojoj cijeni je možete nabaviti. Internet je sveprisutan, izuzetno brz i stabilan. Imate li tarifni paket nekog od naših vodećih operatera, uz doplatu roaminga možete donekle neometano pristupiti aplikacijama zapadnog svijeta te koristiti blagodati lokalnih aplikacija ako na njih imate pravo.

Foto: Jure Šulentić

Nemate li roaming pa trčite od jednog do drugog besplatnog Wi-Fi-ja ili ste se odlučili investirati u lokalne data-kartice, koje nisu skupe, zapadnim aplikacijama zbog „velikog kineskog vatrozida“ gotovo uopće ne možete pristupiti, ne možete slati fotografije, čitati poruke ili javljati obitelji kako vam je.

No lokalne su aplikacije tu sve; WeChat, AliPay, Didi (koji je kupio Uber) i Meituan za taksi, Taobao za online kupnju, uz napomenu da ponekad koriste kineske znakove. Nakon što ste se smjestili, bilo u hotel, hostel ili apartman, koji u pravilu koštaju manje nego u Europi, možete krenuti u obilazak grada. Centar grada podijeljen je na dva dijela; Puxi - zlatni dio staroga svijeta, nekadašnja Francuska i Međunarodna koncesija, hipermoderan blještavi novi dio.

Foto: Jure Šulentić

Izgubljeni u labirintu

Cijeli je grad ispresijecan brzim autocestama koje gotovo da ne vidite jer su izdignute na 15-ak i više metara i noću osvijetljene s donje strane plavim svjetlima, a po njihovim je ogradama i rubovima postavljeno cvijeće. Unatoč svojoj veličini, za razgledanje najznačajnijih dijelova grada dovoljno je tri do pet dana.

U svaki itinerar ulaze Bund i Francuska koncesija, Nanjing Road, Jing’An Temple, Yu Garden, Pearl Tower i/ili Shanghai Tower, financijska četvrt, Tianzifang i Xintiandi, a ako su djeca u pitanju tu je i Disneyland. Stari dio grada, Bund i Francuska koncesija velikim su dijelom očuvani iz kolonijalnog doba. Bund je više od stotinu godina najpopularniji dio Šangaja.

Milju dugačko šetalište uz desnu obalu rijeke Huangpu danas je živući muzej povijesti grada s kojega imate pogled na fascinantnu futurističku vizuru novoga. Zapadno od Bunda smještena je Francuska koncesija, po mišljenju mnogih najljepši dio grada. Danas je to najpoželjnija rezidencijalna četvrt, pogotovo među strancima koji ovdje žive.

To je mjesto gdje ćete pronaći očaravajuće ulice, fantastične kafiće, pivnice i restorane, umjetničke galerije i elegantne butike koji nude samo ono najpoželjnije. Sjeverno od Francuske koncesije, kroz središnji distrikt Jing’An, počevši na Bundu, prolazi Nanjing Road. Pet i pol kilometara duga i stotinu godina stara najpoznatija kineska trgovačka ulica koju svakodnevno posjeti gotovo dva milijuna kupaca. Za šoping svakako je zanimljivo posjetiti i Tianzifang i obližnji Xintiandi.

Foto: Jure Šulentić

Najning Road završava kod svetišta Jing’An, jednog od najpoznatijih hramova u gradu. Zanimljivo je ondje promatrati budističke običaje, baciti novčić za sreću, no mirisne štapiće, nažalost, nećete moći kupiti bez WeChat-a. Nezaobilazna točka u zapadnom dijelu grada svakako je Yu Garden koji se smatra jednim od najočuvanijih tradicionalnih vrtova. Park je podignut u doba dinastije Ming (1368.-1644.). (yu na kineskom inače znači ugodan i zadovoljavajući).

Oko parka nalazi se labirint uličica prepunih šarenih trgovina nakita, bisera, svile i, naravno, turista. Šangaj je prepun parkova i zelenih oaza koje su pažljivo uređene i promišljene, pune cvijeća i drveća. U parkovima ujutro možete vidjeti ljude kako vježbaju tai-chi, tijekom dana plešu, pjevaju ili igraju mahjong. Uglavnom se radi o umirovljenicima, kojih je relativno puno s obzirom na to da se u mirovinu ide rano, već s 55 godina.

Foto: Jure Šulentić

Kada govorimo o parkovima, zanimljivo je spomenuti Šangajsku bračnu tržnicu, koja se svaki vikend održava u parku na Peoples Square. Svaki vikend ondje se okupljaju mnogi roditelji pa čak i djedovi i bake koji s pomoću živopisnih kišobrana reklamiraju bračne ponude za svoju djecu – još uvijek samce. A posebno su cijenjeni stranci.

Šangaj je grad u kojem se i živi – visoko. Po broju nebodera četvrti je grad na svijetu, a tu je smještena i druga po visini zgrada na svijetu Shanghai Tower. Novi dio Šangaja, Lujiazui rezerviran je za nebodere koji se izmjenjuju s trgovačkim centrima, turističkim atrakcijama i uzdignutim autocestama. Ovdje se i pješaci kreću u visinama jer je kroz nebodere položen kružni i velikim dijelom natkriveni pješački most Lujiazui. Neke taj dio podsjeća na Coruscant – središte Imperije iz Ratova zvijezda.

Lujiazui je danas najveći financijski centar Kine gdje urede ima više od 400 globalnih bankarskih i financijskih institucija i sjedišta više od 70 multinacionalnih korporacija. Za sve posjetitelje Šangaja i Kine nezaobilazno je kušanje hrane. Kada dođete u Šangaj, brzo uvidite da to što konzumiramo u Europi ili Americi i nije kineska hrana – radi se uglavnom o prilagođenoj mješavini različitih oblika kineskih kuhinja. U Šangaju ima toliko restorana...

Foto: Jure Šulentić

Ako doista volite jesti, a pritom želite isprobati samo one restorane koji se preporučuju, u godinu dana nećete dva puta jesti u istom. U pravilu si većinu restorana možete bez problema priuštiti, jer u prosjeku večera za dvoje neće koštati više od 200-tinjak kuna. Naravno, bez vina ili uvoznog piva koje ćete ovdje platiti 60 i više kuna. Uz obrok se pije voda, i to najčešće topla, ili čaj, a povremeno rakije baijia.

Kinesko pivo zato možete popiti bez problema u bilo kojoj trgovini uz cijenu od pet kuna ili se ponašati kao i svi stranci koji tu žive – aplikacijom potražiti gdje je sve danas happy hour. Poželite li iz Šangaja otići dalje u istraživanje Kine ili Azije, na raspolaganju vam, između ostaloga, stoji Hongqiao Transportation Hub – najveće i najbolje organizirano prometno čvorište na svijetu koje na površini od 26 četvornih kilometara integrira aerodrom sa dva terminala, kolodvor za superbrze i regionalne vlakove, podzemnu željeznicu, autobusnu postaju, a kroz njega dnevno prođe 1,1 milijun putnika.

Kina je trenutačno prometno povezana s više od 29.000 kilometara najbrže putničke željeznice na svijetu kojom iz Šangaja možete za četiri sata biti u 1318 km udaljenom Pekingu ili za osam sati i 18 minuta u 1930 km udaljenom Hong Kongu. Vlakovi pritom voze do 350 km/h, uz komfor aviona i točnost u minutu.

Foto: Jure Šulentić

Putovanje tim vlakom do Hong Konga u drugoj klasi stoji 1008 kuna. Vlak putem staje na osam stanica i na njima se zadržava tri ili pet minuta te dolazi u podzemnu stanicu Hong Kong West Kowloon gdje su smještene kineska i hongkonška granična kontrola. Za razliku od ulaska u Kinu, za ulazak u Hong Kong građanima EU nije potrebna viza. Izlaskom iz klimatiziranog prostora prvo što osjetite je topla i vlažna klima.

Najbogatiji grad na svijetu, u kojem živi najviše najbogatijih ljudi na svijetu, ujedno je i grad s najviše nebodera na svijetu, i to onih s više od 40 katova i viših od 150 metara, a takvih je trenutačno – 355. Nekad malo ribarsko selo na rubu Južnokineskog mora, procvat je počelo doživljavati u isto vrijeme kao i Šangaj. Ugovorom kojim je okončan 1. opijumski rat Hong Kong Island je potpuno pripao Britaniji, i to je, izuzev tijekom japanske okupacije u 2. svjetskom ratu, ostao sve do 1997. kada postaje posebna administrativna regija Kine.

U carstvu zloglasnih trijada

Hong Kong se danas sastoji od Hong Kong Islanda te južnog dijela poluotoka Kowloona i New Teritories koje uključuju kopneni dio i 230 velikih i malih otoka koje su Britanci 1898. unajmili od Kineza na 99 godina. Hong Kong je imao središnju ulogu i ogroman strateški značaj kao most Kine u njezinu ekonomskom otvaranju prema svijetu.

Foto: Jure Šulentić

Kompanije iz Hong Konga vodeći su ulagači u Kinu i važan su katalizator razvoja gospodarskih odnosa Kine i mnogih njezinih ključnih trgovinskih partnera, zbog čega je Hong Kong i danas jedan od vodećih svjetskih financijskih centara (peta po veličini burza na svijetu), s vlastitom valutom (HKD – hongkonški dolar) i rastuća turistička destinacija (65 milijuna turista/42 mlrd. USD prihoda 2018.). Prva odluka koju morate donijeti pri dolasku u Hong Kong je gdje odsjesti?

U pravilu odlučujete između smještaja na kopnenom dijelu Kowloona ili na Hong Kong Islandu. Uvjetno rečeno, Kowloon se može smatrati autentičnijom, kineskom stranom Hong Konga s neobičnom mješavinom stare i nove kulture te nizom atrakcija, a Hong Kong Island je poslovni, financijski, trgovački i zapadnjački dio.

Središnja najjužnija točka Kowloona, TST nezaobilazno je odredište. Pogled s obale jedan je od najljepših u gradu gdje možete vidjeti panoramu koja podjednako uključuje blještavilo nebodera kao i vrhove planina u daljini. Tu se nalazi i legendarna luka Victoria Harbor sa svojim molom i trajektom Star Ferry koji već 130 godina, unatoč podmorskim tunelima, i danas, za otprilike tri kune, povezuje TST i Central na Hong Kong Islandu.

Sjeverno od TST-a nalaze se Jordan i Yaumatei. Uske uličice i prolazi, ulični štandovi, tržnice i trgovine jasno ukazuju na to da je ovaj dio grada doista kineski. Tu su mahjong trgovine, travari, zmajevi, znalci feng-shuija i neke od najzanimljivijih uličnih tržnica; poput tzv. Jade Marketa ili posebno omiljenog Temple Street Night Marketa koji se otvara u 21 sat. Sa 7,48 milijuna stanovnika, odnosno njih 6785 po četvornom kilometru, Hong Kong spada u najgušće naseljena mjesta na svijetu.

Foto: Jure Šulentić

Osobito to možete osjetiti u Mongkoku gdje se ta brojka penje i do 130.000 ljudi po četvornom kilometru. Nekada sjedište zloglasnih trijada, danas je to jedan od najživljih kvartova u gradu, gdje uz popularni Ladies Market možete pronaći i Bird Market (tržnicu ptica), Sneaker Street (Ulicu tenisica), Gold Fish Market (tržnicu zlatnih ribica) ili pak Flower Market (tržnicu cvijeća).

Sva tri kvarta povezuje Nathan Road, tzv. Zlatna milja koja je više od 150 godina glavna prometnica Kowloona. West Kowloon najnoviji je kvart Hong Konga, nastao nasipavanjem poluotoka koje je započeto potkraj prošlog stoljeća. Na isti je način nastala zračna luka. Ovdje se nalazi i najviša zgrada u Hong Kongu, ICC (International Commerce Center), u čijem su podnožju smješteni luksuzni trgovački centar, željeznički kolodvor i terminal za Kowloon Airport Express.

S vrha tog nebodera, do kojega dolazite liftom za minutu, iz Ozone bara na 118. katu, odnosno na visini od 484 metra iznad zemlje, možete uživati u fantastičnom pogledu na Hong Kong. Hrabriji ovdje mogu i spavati u Ritz Carltonu koji zauzima posljednjih 16 katova i čini ga najvišim hotelom na svijetu.

Foto: Jure Šulentić

S druge strane Victoria Harboura, nalazi se IFC2 (International Finance Center), drugi po visini neboder u Hong Kongu. Kvartovi na Hong Kong Islandu položeni su usporedo s obalom, s obzirom na to da se u njihovu zaleđu nalazi legendarni The Peak, sa svojih 552 metra najviša točka na otoku.

Možete isprobati vožnju povijesnim tramvajem na dva kata koji vam osiguravaju jedinstveni pogled na Hong Kong. U te gradske ikone ulazite na zadnja vrata i pri izlasku plaćate vozaču otprilike dvije kune. Britanski utjecaj u Hong Kongu je sveprisutan, od službenog jezika, pravnog sustava, naziva ulica, vožnje lijevom stranom do popodnevnog pijuckanja čaja i pubova.

Causeway Bay je trgovački centar Hong Konga prepun trgovina i restorana (Hong Kong ima najviše restorana u odnosu na broj stanovnika u Aziji). Tu se nalazi i najveća gradska knjižnica te najveći javni park na otoku. Smatra se da je Causeway Bay prerastao njujoršku Petu aveniju po luksuznosti trgovina.

Unatoč ograničenom teritoriju, 40% Hong Konga zaštićena su područja prirode. Možete planinariti uz panoramski pogled, uživati u izoliranim plažama i raznolikoj flori i fauni, vidjeti najvećeg Budu na svijetu, osjetiti život nekadašnjih ribarskih sela, ali i posjetiti Disneyland ili Ocean Park. Sve u svemu, Hong Kong je jedan od najzanimljivijih i najatraktivnijih gradova na svijetu, na čije razgledanje možete potrošiti i nekoliko tjedana. Kao zaključak možemo još jednom citirati Bourdaina koji primjećuje: „Osjećaj sentimentalne prošlosti je za Hong Kong neobičan, on se uvijek mijenja, uvijek prihvaća promjene”. I upravo to čini ga posebnim.