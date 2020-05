Samoizolacija jučer bioterorizam, a danas nije problem!?

Svi koji su proteklih mjeseci dobili prijavu zbog kršenja samoizolacije, a kod njih se nisu razvili simptomi Covida-19, jučer su u ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslavu Capaku dobili svjedoka obrane. Odgovarajući na upit novinara Capak je ustvrdio da s epidemiološkog stajališta nije neki problem ako takve osobe s maskom dođu na biračko mjesto, pa je zatim još i za maturante dodao: "Konačni zaključak nas nekoliko epidemiologa je da su to zdrava djeca i da trebaju pisati maturu pod određenim stupnjem zaštite, dakle, ako imaju maske oni mogu pisati maturu".

Problem je što smo sve do jučer takvim osobama prijetili prekršajnim i kaznenim prijavama, policija je svakodnevno izvještavala o broju kršenja samoizolacije, zaratilo se i s čuvarima privatnosti samoizoliranih osoba jer se naumilo pratiti njihovu lokaciju putem mobitela. Samoizolirani nisu smjeli otići u ljekarnu po lijek pa smo zbog kršitelja svi morali prethodno proći provjeru na listi samoizoliranih. Ni u svom domu nije se moglo ostati ako nije bilo uvjeta za samoizolaciju. I, na koncu, usjekla nam se u pamćenje jedna od najefektnijih poruka koju je odaslala prof. dr. sc. Alemka Markotić revoltirana drskošću i bezobzirnošću kršitelja samoizolacije: "Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. U ovom slučaju bioterorizam", rekla je Markotić sa specijalističkim znanstvenim pokrićem.

Jasno nam je da imamo posla s virusom o kojem iz dana u dan doznajemo nešto novo, i da se okolnosti brzo mijenjaju, tako da ono što je važilo jučer, danas više ne vrijedi. Ali, takav kopernikanski obrat traži dodatno pojašnjenje. Kako je moguće da ono što je jučer bio zločin, danas više nije problem. Uostalom, znači li to da je samoizolacija izgubila smisao i da je jučer ukinuta?