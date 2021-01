Sad se još moramo boriti i s pandemijom lažnih vijesti

Nije važno što se kaže, već tko to kaže – ova narodna danas je možda aktualnija nego ikada. Paralelno s koronavirusom suočavamo se s pandemijom lažnih vijesti, poplavom tzv. stručnjaka i samoprozvanih neprijepornih autoriteta, na baš svim područjima znanosti.

Šteta što mnogi to nisu imali na umu kada su čitali vijest o smrti ginekologa dr. Marija Kernera koju je na svom Facebooku objavio Srećko Sladoljev, imunolog i bivši voditelj Odjela razvoja istraživanja Imunološkog zavoda. Objava je, naime, sugerirala da je liječnik preminuo nakon cijepljenja Pfizerovim cjepivom.

Sladoljev, inače poznati antivakser, napisao je kako mu je stigla poruka od neimenovane liječnice, a koja je od prijateljice dr. Kernera, dakle iz treće ruke, saznala kako je on u srijedu primio prvu dozu cjepiva. Reagirali su ubrzo iz KB-a Sveti Duh i izvijestili kako se dr. Kerner nije cijepio – imao je zakazan termin, ali je zadržan u operacijskoj dvorani. Sve to nije smirilo lavinu komentara antivaksera kojima je ta objava bila dodatni vjetar u leđa. Kako to da ćemo lakše povjerovati izjavama na internetu, koje se oslanjaju na informacije pristigle od, karikirano, “susjede Anke rođakinje iz desetog koljena, odnosno zeta unuke te rođakinje”, dok ćemo, primjerice, renomirane novinare najvećih hrvatskih medija tako olako nazvati neznalicama?

Društvene mreže otvorile su prostor doslovce svima da tvrde i propagiraju što god oni to žele, a uz njih se kao trenutačnim ljepilom vežu stotine, tisuće, pa i milijuni sljedbenika i istomišljenika, ovisno o tome koliko uvjerljivo mogu zvučati u određenom trenutku. U vremenu kada je nacija iscrpljenja, pa i prestravljena pandemijom, dodatno uzdrmana potresima i svakodnevnim ljudskim tragedijama, i nije tako teško građanima poljuljati tlo pod nogama. I zato je baš danas odgovornost izrečenoga ili napisanoga mnogo veća nego prije.

Propaganda je tijekom povijesti zahuktala ratove, danas baca sumnju na cijepljenje. I nekada i danas, riječ i pravodobna informacija mogle su umiriti, spasiti, ali i ugroziti nečiji život. Dokažimo se na druge načine, nemojmo skupljati “klikove” pod izlikom “prosvjećivanja zabludjelog naroda” i igrati se tako tuđim zdravljem i životima.