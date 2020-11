SAD nije bio ovako podijeljen od građanskog rata

Sjedinjene Američke Države nestrpljivo očekuju rezultate današnjih predsjedničkih izbora, na kojima američki birači odlučuju hoće li Donald Trump osvojiti drugi mandat u Bijeloj kući ili će najvažniji politički ured na svijetu prepustiti Trumpovu demokratskom izazivaču Josephu Bidenu, potpredsjedniku SAD-a u mandatu Trumpova prethodnika Baracka Obame.

Odluka američkih birača tiče se, naravno, cijelog svijeta. SAD je i dalje vodeća svjetska politička, gospodarska i vojna sila i američki izbor utječe na cijeli svijet. Na američkim izborima ne odlučuje se samo o tome hoće li se Trump pridružiti Georgeu Bushu starijem i Jimmyju Carteru, jedinim poslijeratnim predsjednicima sa samo jednim mandatom, nego i o tome je li Trumpova pobjeda prije četiri godine bila samo slučajna i kratkotrajna populistička aberacija, koja će biti ispravljena na ovim izborima, ili je pak riječ o dubljem i dugoročnijem trendu.

To je, zapravo, barem iz naše perspektive, ključno pitanje ovih izbora i to je razlog zbog kojeg su oči cijeloga svijeta ovih dana uprte u Ameriku. Zbog toga nećemo pretjerati ako kažemo kako je, kada je svijet u pitanju, riječ o najvažnijim američkim izborima poslije Drugog svjetskog rata. A što se tiče same Amerike, nikad u modernoj povijesti nismo svjedočili tako oprečnim i zapravo nepomirljivim vizijama američke budućnosti kao na ovim izborima.

Neki će reći da takva podijeljenost i netrpeljivost između tih dviju vizija, zapravo dviju Amerika, nije vladala u SAD-u od sredine pretprošlog stoljeća, neposredno uoči američkog građanskog rata, posljednjeg rata vođenog na američkom teritoriju. Sve odonda se te dvije Amerike nisu međusobno mrzile kao što se mrze danas, a Trump aktivno sudjeluje u raspirivanju te mržnje i netrpeljivosti, na njoj se hrani i jača, pokušavajući od nje politički profitirati, što također čini i armija populističkih političara diljem svijeta, koji u Trumpu vide velikog uzora.

Nema sumnje kako je Trump uoči prošlih izbora prepoznao neke od ključnih problema američkog stanovništva koje živi od svog rada, poput deindustrijalizacije i gubitka radnih mjesta. Međutim, prvi Trumpov mandat pokazao je da on nema rješenja za te probleme, a njegov drugi mandat samo može produbiti razdor između dviju Amerika.