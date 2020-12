Ronaldo i Messi u istom timu u borbi protiv korone

“Pokušavamo organizirati dan cijepljenja kako bismo pokazali jedinstvo Europe”, poručio je talijanski premijer Giuseppe Conte iz Bruxellesa na kraju sastanka Europskog vijeća. Njemačka je kancelarka Angela Merkel nakon sastanka na vrhu kazala kako cjepiva protiv virusa COVID-19 trebaju stići istodobno u sve zemlje EU. “Ne znam hoće li zatim i cijepljenje početi svuda u istom trenutku, ali cilj je da sve zemlje EU imaju pristup cjepivu u isto vrijeme”, kazala je Merkel.

Da bi cjepivo zatim bilo učinkovito, mora biti cijepljeno najmanje 60 posto stanovništva. Zbog toga predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nastoji privući poznate osobe u kampanju za cijepljenje. Kada bi Ronaldo i Messi bili primjer i sudjelovali u kampanji za cijepljenje protiv koronavirusa, onda bi se ostvario san Von der Leyen o stvaranju jake ekipe koja bi uvjerila neodlučne da se cijepe. Želi se uvjeriti europske građane u potrebu cijepljenja protiv koronavirusa jer će se samo tako zaustaviti njegovo širenje.

Prema posljednjim podacima, oko 15 posto europskog stanovništva je protiv cijepljenja, a čak polovica europskog stanovništva strahuje od kolateralnih pojava koje bi oštetile zdravlje cijepljenih. EU je naručio između 700 i 750 milijuna cjepiva, što je mnogo više od broja stanovnika 27 zemalja članica, ali će se dio dati i zemljama izvan zajednice, pogotovo onima na zapadnom Balkanu.

Prema ideji Von der Leyen, kampanja o isticanju potrebe cijepljenja imat će dvije faze. U prvoj bi se fazi na svim jezicima trebalo objasniti što je zapravo cjepivo, a u drugoj fazi bi se uz pomoć poznatih i utjecajnih osoba, influencera (taj je izraz upotrijebila Von der Leyen), a to su i nogometne zvijezde, trebalo uvjeriti ljude da prime cjepivo. Von der Leyen pozvala je i zemlje EU da ubrzaju pripreme za pokretanje kampanje cijepljenja. Prvo cjepivo (dogovorena su i ostala dva) koje bi trebala odobriti Europska agencija za lijekove (EMA) je američko-njemačko koje su razradile farmaceutske tvrtke Pzifer/BioNTech. U Velikoj Britaniji to je cjepivo već odobreno pa ima i onih koji kritiziraju sporost EMA-e.

No, EMA želi da prije nego što odobri korištenje cjepiva može jamčiti njegovu sigurnost. Britanska agencija za lijekove ubrzala je svoje provjere, ali i to što će EMA ubrzo odobriti cjepivo brže je od svih dosadašnjih rokova za dobivanje takvih dozvola. Dakako, ima kritičara koji kažu da nikada nije u tako kratkom roku proizvedeno neko cjepivo i izdano dopuštenje za njegovu upotrebu, što bi, tvrde, moglo značiti da su se farmaceutske industrije pripremile za to još prije, ali treba reći i da nikad prije nije uloženo toliko novca u istraživanja. Kada ima novca, i dolazak do rezultata je brži.

Naravno, ima i onih koji računaju tko će koliko zaraditi na cjepivima, ali zasigurno je važnije zdravlje ljudi i pokretanje ekonomske aktivnosti. U svim situacijama ima onih koji zarade više i onih koji izgube više, ali to ne znači da bi zbog toga trebalo sve zaustaviti i prepustiti se sudbini.

Još je jedna važna stvar oko cjepiva, cijepljenje ne znači da se drugi dan možemo svi opustiti. Potrebno je čekati učinak cjepiva, odnosno potvrdu da se cijepljenjem postigao željeni imunitet krda. Tek tada bit ćemo slobodniji od stege bolesti COVID-19!