Rod(i)ni i drugi politički splitsko-dalmatinski mirakuli

Žnjanski bespravni ugostitelji, nakon što su u medijima lili krokodilske suze u strahu za golu egzistenciju kada su njihovi bespravni objekti prošle jeseni srušeni, nekim čudom financijski su se oporavili pa se njih 12 opet natjecalo za koncesije za ugostiteljske objekte na Žnjanu, kojega su godinama bespravnim kafićima koje su širili kako im drago, devastirali.

Nakon javnog plakanja, iz čarapa i jastučnica su izvukli na stotine tisuća kuna koje nude za 12 metara četvornih žnjanskog platoa na kojima će prodavati pića. Pravi mirakul, rekli bi Splićani. Još se veći mirakul dogodio na otvaranju ponuda. Sve su odbijene! Iako su se bivši ilegalci baš dobro zakamuflirali, otvorili nove firme s kojima su se natjecali misleći da u ‘alter egovima’ nitko neće prepoznati dužnike čiji repovi se i danas povlače čak i po sudu, to im nije upalilo. Nije prošao nitko i natječaj se ponavlja. Andro Krstulović Opara još ih je jednom udario po bahatim prstima jer, kako su objasnili članovi komisije, svakome je nedostajao “bar jedan papir”. Od 12 ponuđača njih 10 je imalo dugova prema gradu kao fizičke ili pravne osobe, bilo da su u pitanju oni kao odgovorne osobe ili pravna osoba s kojom su povezani, a preostala dvojica nisu predale sve potrebne potvrde. Zaista napredak u upravljanju javnim površinama grada od ne tako davnog vremena kada je te iste bivši gradonačelnik Baldasar puštao da rade bez koncesija i plaćao im potrošenu vodu. Dobro je reagirao Krstulović-Opara i nakon što se doznalo da je vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije Damir Ćosić Roda, član Kerumova HGS-a s kojim je HDZ u koaliciji, proveo osam dana u zatvoru na Bilicama odlukom prekršajne sutkinje jer ga je policija prijavila da je pijan istukao ženu. Promptno je smijenjen s mjesta člana Nadzornog odbora Split parkinga, u dogovoru s Kerumom koji mu je u dan našao zamjenu.

Kerum je izjavio da je Roda za njega mrtav ako je to napravio i nije više član stranke jer on, kojeg su odgojile mater i tri sestre, ne dopušta da u njegovoj blizini nitko ženskoj kaže ružnu riječ, a kamoli je udari. Bravo, Kerume! Ćosić Roda nije jedini splitsko-dalmatinski vijećnik koji se ovih dana proslavio. SDP-ovac Damir Krstinić, prostačkim, vulgarnim rječnikom, kojega su HDZ-ovci odmah usporedili sa Šešeljevim, na svom Facebook profilu obrušio se na državu. Započeo je s gnusnom psovkom upućenom Republici Hrvatskoj koju bi bilo ružno citirati, i nastavio “...organizirajte jebenu državu, pa onda organizirajte bicikle, nogometna prvenstva, balune i ostale pizdarije za gubljenje vrimena, slikavanje i mahanje bandirama. Mater vam jebem svima po redu”. Njegovi šefovi se zbog javne komunikacije na razini pijanog kočijaša nisu puno uzrujali. Priznaju, rječnik mu nije baš najprimjereniji, ali u potpunosti razumiju čovjeka. Zapeo je u prometnoj gužvi i pukao mu je film. S obzirom na nizak prag tolerancije i naprasit temperament, koje je “urbi et orbi” pokazao, Krstinić će imati sreću ako drugi put kroz gužvu ne prođe preko reda. Pod rotirkama.