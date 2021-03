'Reformu' pravosuđa provodi osuđeni bjegunac?

Zdravku Mamiću, pravomoćno osuđenom bjeguncu od hrvatskog pravosuđa, mora se priznati da je majstor za proizvodnju skandala, ali i zamagljivanja istine. Nakon bombi koje već tjedan dana baca sa sigurne udaljenosti, postigao je nešto što je u pravno uređenoj državi nemoguće. A to je da se danima u medijima i Saboru raspravlja je li vjerodostojniji on kao pravomoćno osuđeni bjegunac ili suci koji niječu da su od njega primili mito.

Javnost, politička i pravna, digla se na noge, vrišteći da optužbe treba istražiti. USKOK-u se spočitava da sporo radi te da je javno progovorio tek nakon prvog Mamićeva istupa. Prema zagovornicima te teze, USKOK je trebao javnost izvijestiti da tajno istražuje potencijalno korumpirane suce čim je zaprimio Mamićev stick s optužbama protiv osječkih sudaca. Tako bi svi znali i koga i zašto se istražuje, pa ne bi bilo potrebe da svi akteri priče možda tajno prate i prisluškuju. Ili da se Mamićeve optužbe provjere te da se za njih prikupe neoborivi dokazi.

I baš bi prozvani suci skrušeno priznali da su od Mamića uzeli mito kad bi znali za tajne izvide USKOK-a!? Nema logike...

VIDEO Zdravko Mamić o sucima

Pritom se zaboravlja bitna stvar. Mamić nije samo pravomoćno osuđeni bjegunac već je i javno u više navrata priznao novo kazneno djelo. Njegove optužbe su ozbiljne, bacaju ljagu na već ukaljano pravosuđe i bez sumnje se sve treba istražiti. Ali ozbiljno. Ne paušalno. Jer to što su on ili supruga ili do sada 31 saslušana osoba rekle USKOK-u o sadržaju USB sticka, još nije nikakav dokaz. To je tek početna indicija za slaganje možebitnog koruptivnog mozaika. Koji može, a i ne mora dovesti do postupka. Jedan od preduvjeta za to je i da Mamić sve to što danima priča medijima, ispriča u službenoj formi i istražiteljima. Čime bi vjerojatno postao osumnjičenik, a to mu sigurno nije bila namjera kada je svojim istupima započeo to što on na svome Facebook-profilu naziva “reformom pravosuđa”.