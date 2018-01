Pet brzopoteznih mjera za izlaz iz političke apatije

I tako, vladajući su nezadovoljni jer se ne piše dovoljno o rezultatima njihova rada. Vjeruju da će ljudima biti bolje kad pročitaju da im je bolje. Mogao bi netko neupućen mjesecima i godinama živjeti u zabludi.

Koriste se zato sva dostupna sredstva da se “good news” nekako proture u javnost, uključujući i angažiranje PR stručnjaka i naručena zastupnička pitanja. Koliko je uspješna ili neuspješna Vlada Andreja Plenkovića pokazat će i anketa o dohotku stanovništva za prošlu godinu koju je proveo Državni zavod za statistiku. No, na rezultate za 2017. pričekat ćemo još godinu dana jer sad su tek objavljeni podaci za 2016. u kojoj su, istinabog, već uočeni neki pozitivni pomaci.

Upitani kako spajaju kraj s krajem, 51,4 posto ispitanih, tri posto manje nego godinu prije, odgovorilo je “teško” ili “vrlo teško”, a 36,3 posto “s malim poteškoćama”. Svako četvrto kućanstvo kasnilo je s plaćanjem računa za režije, što je također pomak na bolje za oko tri posto.

Statističari su izračunali i da 57,7 posto kućanstava ne bi moglo podmiriti iznenadne financijske izdatke poput, na primjer, popravka automobila ili jednosmjerne zrakoplovne karte za Irsku. Tjedan dana ljetovanja nije si moglo priuštiti 61,2 posto kućanstava, oko pet posto manje nego godinu prije. I naposljetku, stopa rizika od siromaštva iznosila je 19,5 posto, a godinu prije 20 posto.

Kako im je bilo u prošloj godini, građani će, dakle, saznati tek na kraju ove za koju kažu da će biti reformska jer nije izborna. E sad, s obzirom na to da će i na rezultate tih reformi trebati pričekati, bilo bi dobro u međuvremenu donijeti neke brzopotezne mjere.

Evo pet prijedloga.

Prvo, svakog saborskog zastupnika koji izusti riječi “ustaša” i “partizan” trebalo bi odrapiti za 3000 kuna. Po spomenu.

Drugo, svaki zastupnik i ministar trebali bi mjesečno odraditi barem osam sati dobrovoljnog rada u pučkoj kuhinji ili socijalnoj samoposluzi, da se malo podruže s izbornom bazom.

Treće, svakog političara koji je počinio neku moralnu nepodopštinu i potom se, onako blagim telećim pogledom, počeo opravdavati da se i prije tako radilo, treba odmah izbaciti iz stranke.

Četvrto, nakon što im istekne mandat, dužnosnike se ne smije zaposliti u javnim službama i javnim poduzećima onoliko godina koliko su bili na vlasti. Nakon što su u foteljama svladali teoriju, neka ju isprobaju u praksi u privatnom sektoru. Bilo bi to nešto poput “dualnog modela političkog obrazovanja”.

I peto, treba smanjiti pretjerana policijska osiguranja državnih dužnosnika koje na crnolimuzinskim putešestvijama po Hrvatskoj prate kolone vozila i ljudi, kao da su stigli Beyonce i Jay-Z. Od koga li ih to čuvaju? Eto, to su samo neke lako provedive mjere za koje će neki možda reći da su populističke, no taj je izraz ionako postao alibi za nečinjenje i zadržavanje privilegija političkih elita.

Građani nakon takvih “populističkih” mjera možda neće živjeti bolje, ali će se bolje osjećati. Bez da ih netko u to mora uvjeravati.

