Reformama sada treba grabiti prema rastu od 5%

Iz Državnog zavoda za statistiku stigla je vijest o rastu ekonomskih aktivnosti za čak 3,9 postotnih poena, što je mnoge iznenadilo. Večernji list je pak pisao o dobrim brojkama koje su stizale s terena o jačoj aktivnosti u graditeljstvu i novim projektima pa se dalo naslutiti da BDP neće podbaciti. Ekonomiju su konačno povukli projekti financirani europskim novcem, što je odlična vijest jer smo se ranije za javne investicije zaduživali, a svoje su učinile i dvije odlične turističke sezone koje su inspirirale investicije u turističku infrastrukturu.

Skok investicija prije svega dolazi iz ulaganja u prometne projekte, i to državnih tvrtki i lokalnih jedinica koje bi se mogle, ako se zadrži tempo ubrzanog povlačenja novca iz EU fondova, i održati, ali je za ubuduće važno da one budu efikasne kako bi mogle ohrabriti aktivnosti u privatnom sektoru. Naime, analitičari su na kraju prošle godine i dalje bilježili stagnaciju privatnih ulaganja, što sugerira da se na lovorikama ubrzanog rasta ne treba opustiti. Država je i dalje skupa i preglomazna i vrijeme je za jake reforme jer bi one osigurale približavanje stopama rasta od pet posto. Takav rast osigurao bi održiva radna mjesta i osjetniji rast standarda građana. Vrijeme je za smanjenje državnog aparata jer je u ovom trenutku lakše nego ikada pronaći posao pa bi se dio zaposlenika države mogao transferirati u privatni sektor kojem radnika nedostaje.

Smanjenje pritiska na rashode države osiguralo bi i prostor za jače ulaganje u privatnom sektoru, a to pak nova radna mjesta i još jači rast i tako bi iz negativne spirale u kojoj smo se vrtjeli godinama mogli uključiti u spiralu rasta. Potrošnja kućanstava na visokoj je razini, što još jednom dokazuje da je manje više kada je riječ o porezima. Porezna reforma u tri navrata ministra financija Zdravka Marića oslobodila je kupovnu moć stanovništvu, a dio rasta potrošnje financiran je i inozemnim transferima iseljenika, ali ključno je u ovom trenutku mjerama i programima osigurati da ona stimulira domaću proizvodnju, a ne, kako je to sada, da završi u rastu uvoza.