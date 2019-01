Recite što mislite o ovršnom zakonu, tiče se vas!

Počelo je javno savjetovanje o nacrtu novog Ovršnog zakona. Nakon što je godinu i pol dana ideja o njemu živjela u medijskom prostoru, u tekstovima, kolumnama, na okruglim stolovima i raspravama na društvenim mrežama, a potom i u radnoj skupini čiju su premoćnu većinu činili vjerovnici i kolateralni sudionici koji na ovrhama zarađuju, a nisu im, osim prihodom, "core business".

To je vrijeme pokazalo snagu javnog pritiska koji je problem rezerviran za privatne muke najmanje deset posto hrvatskih građana prelio na ostatak javnog prostora iz kojeg donositelji odluka više nisu mogli izmicati. No to je vrijeme pokazalo i slabost njegova dosega u srazu s manipulativnim taktikama vlasti, ali i prilično pasivnim prepuštanjem oštećenika.

Pa su na blokiranima, osim Fine, javnih bilježnika, odvjetnika i agencija za naplatu dugova, puno manje nego osnovnih vjerovnika, zarađivali (političke bodove) i brojni političari i javni tribuni.

Zanimljivo je da je, nakon predstava vlasti, koja je u "gerilskim" medijskim performansima, najavljivanima i po svega nekoliko sati prije održavanja, ljetos predstavljala mjere za spas blokiranih, organizirala okrugle stolove, televizijske debate i briefinge s novinarima "jedan na jedan", nacrt zakona u e-savjetovanje prvog dana nove godine pušten bezglasno, a da nitko od mjerodavnih o tome nije izustio ni riječ. Na taj je način katapultiran u javno savjetovanje kao u nijemom filmu. Javno bi trebalo značiti općepoznato, u javnosti prisutno, važno i nezaobilazno.

Eto, podsjećamo da je nacrt Ovršnog zakona tu i da se o njegovu sadržaju treba raspravljati. Ako zainteresiranima nije dovoljno dobar i imaju s njim nekih problema, možda još nije kasno da se uključe u ovu demokratsku proceduru. Ona je alat građanske participacije, kakve-takve.

A građani bi svaki alat sudjelovanja u vlasti, u ovom slučaju zakonodavnoj, trebali iskoristiti. Jer, to je kao i budžet u marketingu. Ne iskoristiš ga ove godine i sljedeće ga već srežu. Ne treba ti, računaju. I vjerojatno imaju pravo. Zato, sudjelujte, građani, o vama se odlučuje.

>> Pogledajte kako je Andrej Plenković otvorio radove na Istarskom ipsilonu