Rat u hrvatskoj trajao je četiri godine, a ne četiri dana

Hrvatska će Oluju obilježavati i slaviti još dugi niz godina, možda i dovijeka. To je svakako najznačajniji državni praznik, a takav je stoga što slavi nešto čime se Hrvati jako ponose, pobjedom u nametnutom ratu.

Slavi se zato što nam je država nastala u vremenima kada se za njezino postojanje, barem na početku, gotovo nitko nije zalagao niti nas je itko važan i utjecajan u svijetu podupirao. Slavimo Oluju stoga što smo u taj gadan rat krenuli gotovo razoružani, kad smo izgubili trećinu teritorija i kada je sjever RH bio i fizički odvojen od svog juga. Na dan Oluje Hrvati slave to što su opstali. Za nas to doista jest Dan pobjede.

No, kao što će taj dan Hrvatska slaviti dovijeka, može se dogoditi da će i Srbija dovijeka to slavlje Hrvata smatrati “sramotnim” jer navodno slavimo to što smo protjerali Srbe. Inzistirat će na tome da RH ne smije slaviti “najveće etničko čišćenje u Europi nakon Drugog svjetskog rata”.

Dakle, Hrvati neće prestati slaviti Oluju zato što u Beogradu misle da to ne smiju. I ne treba sad Beograd uvjeravati u to da Hrvati ne slave odlazak Srba i da su to gluposti. Hvala im na trudu, no Hrvati jako dobro znaju što slave. Srbijanska će politika negdje oko Oluje svake godine tupiti o progonu hrvatskih Srba, iznositi brojke prognanih, stradalih, nestalih.

I ove godine svi glavni mediji u Srbiji donose tekstove pune tragedija i stradanja sunarodnjaka u Oluji. U tim tekstovima i prilozima cijeli rat između Hrvata i pobunjenih Srba sveden je na Oluju. Odnosno vremenski okvir Oluje koja je trajala četiri dana. Nigdje, ni u kakvom tekstu neće Oluju staviti u kontekst višegodišnjeg rata, u kojemu je oko 500.000 Hrvata izbjeglo iz ratnih područja. Kada bi se “priznala” činjenica da je rat u RH trajao četiri godine, onda bi se trebalo objasniti da je samo s područja “krajine” protjerano 250.000 Hrvata, a stotine civila pobijeno je jer su bili “krive” nacije.

Ovako, iz beogradskog kuta, u “krajini” je cvjetalo cvijeće, i tako četiri godine, a onda su došli ustaše. Hrvatska i Srbija nikada se neće složiti oko tumačenja Oluje. No, za početak, bilo bi dovoljno i racionalno da u Beogradu napokon “priznaju” da je rat u RH trajao četiri godine, a ne četiri dana.