Rat policije i liječnika ugrožava prava pacijenata

Odlika je totalitarnih sustava da traže prijeka rješenja i kažnjavaju svaku neposlušnost diktatu policije.

Hrvatska, kao i u mnogim drugih slučajeva, tako ni u slučaju potrebe da liječnici policiji dostave podatke o pacijentima čija je dijagnoza nespojiva s upravljanjem vozilima, nema propisano na koje se točno boleštine ta obveza liječnika odnosi. I onda se dogodi da se ovisnik o drogi bez kočenja zabije sa 150 km na sat u vozilo koje stoji i zamalo pobije cijelu obitelj. Zbog pritiska javnosti policija i pravosuđe grozničavo traže dežurnog krivca zato što je narkoman imao vozačku. I nađu ga u – obiteljskoj liječnici!? Kojoj su ušli u ordinaciju, pročešljali papire i odrapili 5000 kuna kazne.

I što sada ona i njezini kolege obiteljski liječnici čine? Šalju policiji, po slobodnoj procjeni, zdravstvene kartone svojih pacijenata!? Naum im je očit – žele, za osvetu, zatrpati policijske službenike, pa eto neka idući put policija bude odgovorna. E sada su već ugrožena prava građana. Liječnici moraju poštovati Hipokratovu zakletvu pod svim uvjetima. Nemaju prava po svom nahođenju slati policiji podatke o našem zdravlju.

Ne, dok zakon ne definira obvezu na koje se dijagnoze to odnosi. Odgovornost za ovo netaktično postupanje policije i liječnika prema građanima leži na nervozi državnih institucija koje žele kamuflirati vlastitu odgovornost za nedorečenost zakona. Pa ne mogu se ovakvi problemi rješavati silom i sirovom snagom države te ucjenjivačkom snagom kazni od više tisuća kuna. Da se totalitarni duh opet uvlači u državne institucije, pokazuje i slučaj drakonskog kažnjavanja, od 3000 do 7000 kuna, motorista s Krka koji su održali akciju građanskog neposluha i iz protesta plaćali cestarine za Krčki most u lipama.

Kada su policiju upitali na temelju čega su oni kažnjeni, medijima je rečeno da su motoristi “odbili izvršiti naredbe policije”. Koje naredbe? Pa ljudi su došli do naplatnih kućica, izvadili sitni novac koji je zakonito sredstvo plaćanja u RH... i što se to, uostalom, tiče policije?