Rascjepkane desnice nitko se previše ne treba bojati

Promislite dobro kad počnu kampanje i kad vam dođu prodavati razne priče, pričati o državotvornosti, nacionalnom interesu, optuživati HDZ za veleizdaju i slične budalaštine.

HDZ-ovcima je to iz Imotskog poručio predsjednik stranke Andrej Plenković, čime je naznačio i smjer u kojem bi se mogla kretati pretkampanja za euroizbore, a kao glavne neprijatelje označio one koji se nazivaju suverenistima. A sve te stranke računaju na dio HDZ-ovih birača razočaranih šefom stranke kojega ne doživljavaju kao “izvornog” HDZ-ovca. Računaju na to da će se konzervativniji HDZ-ovi birači okrenuti novim opcijama i liderima.

Pitanje je, međutim, tko bi na atomiziranoj desnoj sceni uopće mogao privući dovoljno takvih birača da u Europski parlament uspije progurati barem jednog zastupnika. Most, Nezavisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića ili novi savez Hrasta i konzervativaca Ruže Tomašić? Po izgledima koje im daju rejtinške agencije, samostalno bi izborni prag mogao prijeći samo Most, a raspršeni glasovi ostalih na kraju bi mogli završiti na HDZ-ovu kontu. U takvoj situaciji nije nebitno kome će povjerenje pokloniti konzervativne udruge, prije svega U ime obitelji Željke Markić i Istina o Istanbulskoj, koji su u sklopu dviju inicijativa, tko god da brojio, uspjele prikupiti najmanje 400.000 potpisa. Ako bi te inicijative samo trećinu potpisnika usmjerile da glasuju za jednu listu za europarlament, uspjeh bi bio zajamčen.

No, s obzirom na rascjepkanost desnice, pitanje je mogu li uopće te inicijative pronaći opciju koju bi mogle pogurati, a sada se čuje da su i same udruge podijeljene. U ime obitelji, navodno, trese nezadovoljstvo, a oni nezadovoljni Željkom Markić najavljuju osnivanje novih udruga. I pritom kažu da ih ne zanima izborni sustav, nego isključivo svjetonazorska pitanja. A to je prilično neobično s obzirom na to da su netom obavili ogroman posao prikupljajući potpise za referendum o pitanju koje ih, eto, više ne zanima. Nastavi li se priča razvijati u tom smjeru, Plenkovića zapravo i ne treba previše zabrinjavati odljev HDZ-ovih glasova prema desnici.