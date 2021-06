Q-commerce nova je razina u razvoju online kupovine i dostave

Rastom urbanizacije ubrzano raste i broj manjih i jednočlanih kućanstava čije potrebe se razlikuju od tradicionalne kupovine velikog broja proizvoda, potencijalno i u velikim pakiranjima po nižoj cijeni. S obzirom na trend veće količine manjih kupovina, rastuća je i potražnja za dostavama proizvoda u manjim količinama. Istodobno, ubrzanjem stila života u gradovima raste potreba za štednjom vremena, a digitalizacijom kupovine i poslovanja navikli smo sve dobiti u kratkom roku nakon narudžbe. Slijedom navedenih trendova i odlazak u trgovinu, biranje proizvoda i stajanje na blagajni postaju dijelovi naših života koje možemo prepustiti drugima na jednostavan način kupujući online i pritom vrlo brzo dobiti sve što želimo.

Q-commerce (skraćeno od Quick commerce), nova je stepenica u razvoju online kupovine, te spaja sve elemente najbitnije kupcu – (dovoljnu) širinu asortimana, konkurentnu cijenu, brzinu dostave, praćenje pošiljke u stvarnom vremenu, te kvalitetnu i brzu komunikaciju tijekom i nakon kupovine. Glovo trenutačno radi na postavljanju novog standarda online kupovine u zemljama u kojima je tvrtka prisutna kroz sklapanje partnerstava s postojećim trgovcima u svakom gradu, te izgradnjom vlastite infrastrukture koja podržava takvo korisničko iskustvo. Cijeli proces (biranje proizvoda, odabir vremena dostave, praćenje pošiljke, te komunikacija s korisničkom službom) odvija se kroz Glovo aplikaciju, te time čini korisničko iskustvo jednostavnim, brzim i lakim. Ako je korisnik pritom pretplaćen na Glovo Prime uslugu može uživati i u besplatnoj dostavi prilikom svake narudžbe. Fantastično, zar ne? Kada je riječ o asortimanu, pojam Q-commerce obuhvaća dostavu svih vrsta gotovih proizvoda – namirnica iz trgovine, video igara, knjiga, proizvoda iz drogerija, hrane za životinje, itd. Najveći dio Q-commerce poslovanja svakako čini dostava namirnica iz trgovine, čija se brzina dostave rapidno razvija diljem svijeta.

Lansiranjem platformi za brzu dostavu na zahtjev, poput Glova, vrijeme dostave namirnica skraćeno je s 24 do 48 sati na 30 do 45 minuta, što predstavlja ogroman iskorak u brzini usluge. Nova generacija ove usluge ide korak dalje i kreće se prema ultra brzoj dostavi u roku samo 10 do 15 minuta od trenutka narudžbe kupca. Ovakav koncept budućnosti online trgovine privlači sve više pažnje investicijskih fondova koji su počeli ulagati velike iznose u startupe specijalizirane za ultra brzu dostavu, poput turskog Getira (300 milijuna dolara runda C u ožujku 2021.), njemačkog Gorillasa (290 milijuna dolara runda B u ožujku 2021.) ili američkog GoPuffa (1,15 milijardu dolara runda u ožujku 2021.). Micro fulfilment centers (MFC) – navedeni startupi temelje svoje poslovanje na mreži vlastitih trgovina koje služe isključivo za dostavu.

Iako Glovo ima širi koncept aplikacije i ponude prema korisniku od navedenih startupa (uključujući hranu iz restorana, te dostavu namirnica i gotovih proizvoda iz partnerskih trgovina), kategorija ultra brze dostave namirnica je segment poslovanja u kojem se natječemo s navedenom konkurencijom. Kako bi u vlastitoj aplikaciji omogućio korisnicima iskustvo dostave namirnica za 10 od 15 minuta, Glovo također razvija svoju mrežu trgovina koji služe samo za dostavu. Trenutačne lokacije Glovo MFC-a su u Barceloni, Madridu, Lisabonu i Milanu, a slične planiramo otvoriti, među ostalim, i u Valenciji, Rimu, Portu i Bukureštu. Do kraja 2021. cilj nam je imati 200 MFC-a na tržištima na kojima poslujemo.

Za financiranje širenja vlastite infrastrukture Glovo je potpisao ugovor sa švicarskim fondom Stoneweg u iznosu 100 milijuna eura, te će dodatno iskoristiti dio posljednje investicijske runde (serija F, 450 milijuna eura, travanj 2021.) za istu svrhu. Industrija brze dostave dodatno ubrzava korak i ide prema još boljem i bržem povezivanju online i offline svijeta. Kako će širina asortimana, te brzina i kvaliteta usluge rasti, kao i postotak stanovništva koje koristi mogućnosti online kupovine, vjerujemo da će Q-commerce zauzimati sve veći postotak ukupne kupovine zbog vremenske uštede i lakoće korištenja koju pruža. Vizija Glova je stanovnicima urbanih sredina omogućiti pristup svim proizvodima unutar njihovoga grada. Q-commerce je ključan dio te vizije, a ultra brza dostava iz MFC-a podiže brzinu usluge na novu razinu.