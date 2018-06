Pušenje e-cigarete u javnom prijevozu pravi dokaz bahatosti

Nepristojnost, bahatost, neuljudnost. Sve su to ljudske osobine koje već same za sebe, pojedinačno, izazivaju i nevjericu, i ljutnju, a nerijetko i potrebu da se reagira. No kada se sve te mane ujedine u jednoj osobi ili u jednoj situaciji, onda se zna dogoditi da od šoka ne možete doći k sebi.

Primjera za oba slučaja ima podosta, gotovo svakodnevno okrzne nas neki od njih, ali sad ću izdvojiti tek jedan. Vezan je uz e-cigarete i javni prijevoz. Iako je općepoznato da je u tramvajima i autobusima pušenje zabranjeno, ima nekih koji smatraju da se to na njih ne odnosi samo zato što u ruci nemaju klasičnu, nego e-cigaretu. Ili čak vrlo dobro znaju da se ta zabrana odnosi i na e-cigarete, ali su oni, eto, sebično, umišljeno i bezobrazno odlučili sebe i svoju e-naviku, e-užitak, staviti iznad propisa i uvriježene uljuđenosti.

I tako, već se nekoliko puta dogodilo da u tramvaj ili autobus uđe osoba koja tijekom vožnje bez imalo obzira, stida ili pristojnosti nastavlja pušiti svoje e-cigarete. Ponekad izađu i prije nego što se netko od ostalih putnika snađe i reagira. Jednom se reakcija i dogodila pa je “krivac” nešto gunđao da ta cigareta nije opasna za zdravlje, ali se na kraju ipak nevoljko ispričao, izašao i nastavio pješice zajedno sa svojom e-cigaretom.

Nedavno u tramvaju kod Kvatrića putnici nisu bili čak ni te sreće. Ušao je u prilično pun tramvaj mladac s ruksakom, malo se progurao, stao i nastavio pušiti e-cigaretu kao da nikoga oko njega nema. Putnici oko njega najprije se u čudu i nevjerici pogledavaju, vrte i odmahuju glavama, ljutito cokću, a onda se gospođa koja je stajala tik ispred “pušača” okrenula te, iako iživcirana, ipak dobronamjernim glasom upitala: "Znate li da se u tramvaju ne smije pušiti?"

"Znam",odrezao je mladac. Dok se gospođa pribirala od njegova tona, uključio se gospodin do nje: "Onda prestanite pušiti ili izađite."

“Izađite vi ako vam smeta. Ja idem do Britanca”, drsko je uzvratio mladić nastavljajući pušiti. Unakrsno prepucavanje nastavilo se sve do Britanca.

