Puknula ljubav na desnici: Ona je radila na terenu, on razmišljao o ideologiji stranke

Te 2015. godine Kolinda Grabar-Kitarović, kao novoizabrana predsjednica Hrvatske koju je kandidirao Karamarkov HDZ, preuzela je pokroviteljstvo nad obljetnicom stradanja na Bleiburgu koju je SDP-ova vlast ukinula 2012. godine. I taj će događaj spletom okolnosti i nepredvidivog karaktera predsjednice roditi novu zvijezdu desnice. Plan je bio da predsjednica osobno dođe na komemoraciju stradanja, povodom 70. obljetnice pokolja na križnom putu. Međutim, Kolinda Grabar-Kitarović se tek nekoliko dana prije obljetnice predomislila i odlučila u Bleiburg poslati svoju zamjenu. Predsjednica je žrtve Bleiburga koji dan prije komemorirala sama, bez poziva medijima, a njezini tadašnji savjetnici dali su se u potragu za osobom koja će se u Bleiburgu pojaviti umjesto nje.

Gotovo egzotična pojava

– Hitno se tražila alternativa. Taj zadatak obavio je njezin tadašnji savjetnik za unutarnju politiku Mate Radeljić. Našao se s Božom Vukušićem, voditeljem Počasnog bleiburškog voda, koji je predložio da predsjedničina izaslanica na Bleiburgu bude Bruna Esih koja je tada bila predsjednica udruge “Hrvatski križni put” – prenio nam je izvor dobro upućen u tadašnja zbivanja. Tako je predsjednica u politički prostor lansirala mladu, modernu desničarku i konzervativku, kako su je mediji tada opisivali, a ona je vrlo brzo postala megazvijezda na desnici. Ubrzo se otkrilo da Bruna Esih kao predsjednica udruge Hrvatski križni put piše zakon o lustraciji, a kako je Tomislav Karamarko kao tadašnji šef HDZ-a zagovarao lustraciju, Bruna Esih je sve više dolazila u fokus javnosti. Lijepa lica, fotogenična, ideološki desno orijentirana, bila je gotovo egzotična pojava.

Koji mjesec poslije rodit će se još jedna zvijezda, politički blizanac Brune Esih – Zlatko Hasanbegović. Uoči parlamentarnih izbora krajem 2015. godine, Tomislav Karamarko u HDZ je pozvao svog dugogodišnjeg prijatelja, možda točnije poznanika, povjesničara Hasanbegovića. Karamarko je Hasanbegovića stavio na HDZ-ovu listu za Sabor, a u Vladi Tihomira Oreškovića, na prijedlog Karamarka, Hasanbegović je postao ministar kulture. Ideološki nacionalist i desničar, Hasanbegović je svojom retorikom i potezima, ponajprije ukidanjem ili smanjivanjem financiranja lijevim neprofitnim medijima, zadobio golemu podršku desne javnosti. Hasanbegović je postao velika zvijezda Karamarkova HDZ-a. A iako ga je Karamarko politički izmislio, Hasanbegović je uvijek bio vrlo autonoman i na sjednicama Predsjedništva, s obzirom na to da je na izborima u HDZ-u bio ušao i u to najviše stranačko tijelo, nije povlađivao tadašnjem šefu HDZ-a. Njegovi stranački kolege opisat će ga kao samoživog vuka samotnjaka. Hasanbegovićev cinizam, sarkazam i ironija pomiješani s njegovom elokventnošću i prijezirnom opsjednutošću propalim komunističkim režimom, boljševizmom i ostalim totalitarnim ideologijama, Hasanbegovića će učiniti specifičnim političarom. Ljevica ga gotovo prezire, premda se u Saboru i lijevi i liberali s njim rado druže i diskutiraju, a desnica ga je obožavala.

Više viđala Zlatka nego obitelj

– Hasanbegovića poznajem 15-ak godina, ni sam ne znam gdje smo se točno upoznali, a u HDZ sam ga pozvao jer sam znao da s njim mogu samo dobiti. I tako je i bilo – rekao nam je Karamarko.

I Bruna Esih i Hasanbegović poznaju se godinama. Na Institutu dr. Ivo Pilar dijelili su ured od 2001. godine, a Bruna Esih za Večernji je list rekla kako je više viđala Zlatka nego vlastitu obitelj. Politički tandem postali su 2016. godine kada je novi šef HDZ-a Andrej Plenković Bruni Esih ponudio mjesto na HDZ-ovoj listi za parlament. Plenković je u njoj vidio perspektivnu desnu snagu, a njemu, ideološki neutralnom, baš su bili potrebni takvi kandidati koji će povući glasove desnog biračkog tijela. Iako je bila tek na 11. mjestu u prvoj izbornoj jedinici, Bruna Esih osvojila je čak 10.471 preferencijski glas, kao neovisna kandidatkinja na listi HDZ-a. Hasanbegović je pak s trećeg mjesta u drugoj izbornoj jedinici osvojio 11.898 glasova.

Raskol zbog Zagreba

Zbog svog prolaznog plasmana na listi i zvjezdanog statusa nakon što je bio ministar kulture, Hasanbegović te 2016. godine nije vodio preferencijsku kampanju, nego je po skupovima hodao s Brunom Esih i agitirao da birači glasaju za nju. Bruna i Zlatko postali su politički nerazdvojni. Na društvenim mrežama oslikavali su ih kao Herr Flicka i Helgu iz popularne humoristične serije “‘Allo, ‘allo”, a Bruna i Zlatko zajedno su pohodili političko-povijesne tribine i kovali političke planove. Hasanbegović je Plenkoviću poslužio kao mamac desnih birača, ali šefu HDZ-a nije padalo na pamet Karamarkova ministra ponovno uvesti u Vladu. Smatrao je da Hasanbegović predstavlja sve ono što Plenković nije, a bivši ministar kulture dao se u medijsku ofenzivu i davao intervju s porukama da “nije sreo nijednog HDZ-ovca koji ne bi htio da on ponovno bude ministar”. S Brunom Esih išlo je pak drukčije. Ona tvrdi da joj je Plenković nudio ulazak u HDZ, i to pred kamerama na novinskoj konferenciji, te da je u njoj vidio velik potencijal i nadu. Iz HDZ-a su to poslije negirali, ali ona je u intervjuu izjavila da HDZ sad može pričati što hoće, ali da je tako bilo.

– Plenkoviću sam dala košaricu zbog prijatelja Hasanbegovića jer je njegov uvjet bio da ga moram maknuti od sebe, a Hasanbegović sad govori da sam stranku predala u ruke HDZ-u – rekla je neki dan za Večernji list Esih komentirajući raskol s Hasanbegovićem. Hasanbegoviću je, naravno, bilo jasno da kod Plenkovića neće proći dalje od Sabora, ali tu je situaciju iskoristio kako bi politički raskrstio s tom strankom. Bruna i Zlatko do lokalnih su izbora osmislili svoju političku priču, s vlastitom listom izašli su na lokalne izbore u Zagrebu 2017.

Ona je bila kandidatkinja za gradonačelnicu, a na listi je osvanuo i Zlatko Hasanbegović iako je tada još bio član HDZ-a. Time je isprovocirao da ga izbace iz te stranke. Bruna i Zlatko bili su zvijezde lokalnih izbora u Zagrebu. Osvojili su pet mandata, samo dva manje od HDZ-a, i bez njih nije bilo moguće sastaviti vlast u Zagrebu. Milan Bandić, uz HDZ, morao je sklopiti koaliciju i sa zastupnicima Brune Esih, koji će poslije osnovati stranku Neovisni za Hrvatsku.

Najveći uspjeh tandema Esih – Hasanbegović bio je taj što su prisilili zagrebačkog gradonačelnika da Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Koalicija s Bandićem poslije se raspala, a idila između Brune i Zlatka trajala je do europskih izbora u proljeće ove godine. Na tim izborima nisu uspjeli osvojiti mandat, a nisu htjeli ni ulaziti u priču o ujedinjavanju desnice, odnosno nisu prihvatili savezništvo sa Suverenistima, koji su s Ružom Tomašić osvojili mandat u Bruxellesu. Na koncepciji izlaska na euroizbore raskrstili su i sa svojim medijskim pokroviteljem – Velimirom Bujancem, voditeljem na lokalnoj televiziji koji uživa zvjezdani status na desnici.

Bujanec je žestoko medijski promovirao tandem Esih – Hasanbegović, s njima se privatno družio i ugošćivao ih u svojoj Bujici. Bruna i Zlatko bili su svojevrsni projekt desnice koji je Bujanec medijski podržavao. Nešto prije raskola između Esih i Hasanbegovića Bujanec je prekinuo medijsko sponzorstvo tog dvojca. Koliko se dade rekonstruirati iz njegovih izjava u medijima, do razlaza je došlo jer Bruna Esih nije prihvatila koncept emisija u kojima bi dio nastupa imali samostalno Neovisni i Suverenisti, a u dijelu emisija bi zajedno nastupali. Osim toga, Bujanec je zagovarao koaliciju Neovisnih i Suverenista za euroizbore kao platformu za izlazak na buduće parlamentarne izbore. Bujanec je izjavljivao kako na ponuđeni koncept emisija u kampanji nije pristala Bruna Esih, a dojam je da je i dalje na strani Zlatka Hasanbegovića, svog dugogodišnjeg prijatelja. Bruna je pak u recentnim intervjuima optužila Bujanca da je iz više izvora čula kako će on ići na njezinu političku eliminaciju. Optužila ga je i za prijetnje da će im zatvoriti medijski prostor, što se i dogodilo, ako se predizborno ne ujedine sa Suverenistima.

Kada se podvuče crta, dojam je da se raskolom Zlatka i Brune, koji su početkom tjedna održali dva stranačka sabora na dvije odvojene lokacije (Hasanbegović je sazvao, ali nije održao sabor, dok je Esih na saboru u Zadru ponovno izabrana za predsjednicu Neovisnih), ugasila brzo nastala politička zvijezda Neovisnih za Hrvatsku. Teško je procijeniti hoće li se stranka oporaviti i kakva će biti politička sudbina Esih i Hasanbegovića, ali teško da mogu ponoviti zvjezdani status koji su imali. Nakon političkog razvoda posve je jasno da je Bruna Esih bila ona koja je radila na terenu, stvarala organizacije, radila s ljudima, a da je Hasanbegović bio stranački ideolog, onaj koji osmišljava sadržaj, ali malo radi na terenu.

Poznato je da Hasanbegović voli “opipavati bilo naroda” u svojim najdražim kafićima, a jedno vrijeme je to bio “Zašto ne” u Frankopanskoj. Hasanbegović, iako se voli predstavljati kao dečko sa zagrebačkog asfalta kojem ulica nije strana, zapravo je intelektualni elitist, netko tko prezire populizam, ali rado se vraća u povijest i barata ideološkim temama. Odnos između Hasanbegovića i Esih činio se i prijateljski i politički čvrstim, pa je razdor bio prilično iznenađenje. Posve je jasno da je stranka počivala na to dvoje ljudi premda su u Zagrebu uspjeli stvoriti još nekoliko prepoznatljivih lica. Od Ane Lederer, Tomislava Jonjića, Krešimira Kartela... U Splitu im se pak pridružio Martin Pauk, koji često svojim radikalnim i kontroverznim izjavama zapanji javnost. U prvoj rundi sukoba stranka je stala iza Brune Esih i ponovno je izabrala za predsjednicu, uskoro bi trebalo biti Predsjedništvo Neovisnih koje će odlučiti hoće li Hasanbegovića izbaciti iz stranke. On sam je rekao da će o budućoj koncepciji svog političkog djelovanja govoriti na jesen. U medijima se nagađa da bi uz Hasanbegovića mogao ostati general Glasnović, koji je s njim i Brunom bio u Klubu u Saboru, te da bi Klub mogli oformiti s Hrvojem Zekanovićem. Time se insinuira da je Hasanbegović spreman na pristupanje Suverenistima.

Tko će koga podržati

I dok Esih – Hasanbegović tim traže novi politički put nakon raskola, Bujanec i Mate Radeljić, bivši savjetnik predsjednice RH, bacili su se u nove političke pothvate. Osim što guraju projekt Suverenista, rade i na tome da Kolinda Grabar-Kitarović izgubi predsjedničke izbore. Iako Miroslav Škoro demantira povezanost s njih dvojicom, obojica se trude dati do znanja da podupiru njegovu kampanju i da ga žele za predsjednika. Škoru podržavaju i Suverenisti, a postavilo se pitanje koga će podržati Esih i Hasanbegović. Bruni se imputiralo da će podržati K. Grabar-Kitarović i da je zbog toga došlo do raskola s Hasanbegovićem, međutim, problem je nastao kada je Hasanbegović odlučio da želi biti kandidat za predsjednika Neovisnih.

– Dvadeset područnih ogranaka molilo ga je da to ne radi, ali on nije htio nikoga slušati – izjavila je B. Esih o raskidu s Hasanbegovićem koji je do prije koji mjesec bio nezamisliv. Mogu li politički blizanci preživjeti razvod, znat će se najkasnije na parlamentarnim izborima 2020. godine...