Prvi su preduvjet za proces pomirenja dokumenti o nestalima

Između Hrvata i hrvatskih Srba političko pomirenje odvija se brzinom kojom se pomiču tektonske ploče. To “trenje” izaziva političke potrese koje će dobronamjerni sada ocijeniti kao civilizacijski napredak za Hrvatsku.

Učvršćivanje puta poratnog pomirenja između hrvatskih Srba i Hrvata, započeto odmah nakon zadnjih parlamentarnih izbora, ulaskom u Vladu potpredsjednika iz redova SDSS-a, pa njegovim dolaskom na obilježavanje Oluje u Kninu, što je za Hrvate najznačajniji praznik, nastavlja se.

Odavanje počasti ubijenim srpskim civilima u Gruborima, likvidacije koja je počinjena nakon provedene akcije Oluja, gdje se okupio najviši državni vrh zemlje, predsjednik države Milanović, potpredsjednik Vlade RH Medved, vrh SDSS-a (Pupovac i B. Milošević), ali i posebni izaslanik srbijanskog predsjednika Veran Matić bio je vrlo jak “revanš” Hrvata. Tako utabani put još je uvijek “makadamski”, no kako je krenulo, možda stigne i asfalt.

“Novo normalno” u odnosima

Događaj u Gruborima nesumnjivo nastavlja izbijati adute pregaocima velikosrpske šovinističke politike iz Beograda, koji su prvo s velikim sumnjičenjem dočekali ulazak “službenog” Srbina B. Miloševića u sastav druge Vlade Andreja Plenkovića, a bili potpuno zaprepašteni kada se Milošević bio pojavio u Kninu, gdje “Hrvati slave Oluju”, koju Beograd i dalje proglašava “najvećim etničkim čišćenjem u Europi nakon Drugog svjetskog rata”.

Ovim nizom pomirljivih obilježavanja, gdje je naglasak na pomirenju, naravno, ne i na zaboravu, predstavlja “novo normalno” u odnosima Hrvata i Srba, zasad još samo u Hrvatskoj. Beograd je taj proces prvo dočekao na nož, no morao se brzo prilagoditi jer u protivnom bio bi potpuno izbačen iz igre. Do sada je, naime Beogradu bilo normalno da se odnosi između Hrvata i Srba u RH ne mogu “ravnati” bez utjecaja Srbije.

Pupovac je, nakon otopljavanja, prvi put u šest godina propustio doći na Vučićevo “paralelno” obilježavanje pijeteta žrtvama Oluje. Stoga je Vučić brzo napravio manevar kako bi ostao uključen, pa je u Grubore poslao posebnog izaslanika s kojim Hrvatska nema nikakvih problema. Reterirao je Vučić jer već skoro dvije i pol godine u RH ne može ući njegov ljubimac, “jastreb” Aleksandar Vulin, proglašen u RH personom non grata. Upućivanje drugog jastreba kada su odnosi s Hrvatskom u pitanju, Ivice Dačića, također ne bi kod Hrvata prošlo pa je izbor pao na Verana Matića kojeg je imenovao još prije dvije godine! On je inače jedan od najodlikovanijih i nagrađivanijih (od stranih država i institucija) novinara u Srbiji, koji je ljubimac Zapada, uz njegovu pomoć izgradio je medijsko carstvo B-92, koje je potom prodao prije nekoliko godina.

Matić je tada povukao potez koji mnogi iz beogradske političke alternative nisu pozdravili, kada je postao i posebni izaslanik od alternative omraženog Vučića za rješavanje pitanja nestalih osoba s RH. Matić, sada manje kao menadžer, bavi se i humanitarnim radom na brojnim područjima.

Naredni korak je na Srbiji

No takav Matić odmah je “pogodio” srž stvari, kada je na pitanje o zajedničkom hodu u koloni Hrvata i Srba u Vukovaru, izjavio da se to tiče njih i da će oni o tome odlučivati te da je primarno pronaći nestale, kojih je samo što se Vukovara tiče, 470 Hrvata i 80 Srba, a tu je i veći broj Srba nestalih u Oluji. Kaže da je to zajednička misija te da se “prvi put događaju zajedničke komemoracije i kreira politika koja će predstavljati jedan stabilan stalni odnos prema suočavanju s prošlošću”. To jesu “tonovi” koje iz Srbije priželjkuje Hrvatska, jer idući korak jest na Srbiji.

Tamo se, “suočavanjem s prošlošću”, treba doći do dokumentacije o prebacivanju ubijenih u druge grobnice, tamo je medicinska dokumentacija iz VMA i ostalih bolnica koja se odnosi na ranjene, pa i nestale, tamo je dokumentacija o stradalim Hrvatima u logorima u Srbiji u kojima su tisuće Vukovaraca i branitelja maltretirani mjesecima, a neki i ubijeni. Sve to službena Srbija još uvijek negira i “ne suočava se”. Do te se dokumentacije do sada nije moglo doći jer ona predstavlja i dokaz upletenosti Srbije u sve te procese, rat i agresiju na Hrvatsku.

Bude li tu pomaka, proces pomirenja mogao bi uključiti i Srbiju. Hrvatska tu neće imati problema s ljudima poput Verana Matića, no svakako će imati kada je predsjednik Vučić u pitanju. Morat će još puno vode proteći u Dunavu prije no što se bilo tko u Hrvatskoj usudi probati povjerovati njegovim riječima i gestama. Zadnja je to, podsjetimo, bila učinila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koju je Vučić u veljači 2018. doslovce – prevario i nije u Zagreb donio ništa važnoga o nestalima, osim već viđenih nekoliko papira.