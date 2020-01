Prve ocjene naših političara (i hobotnice) u Bruxellesu

Predsjedanje i općenito veći utjecaj Hrvatske u Europskoj uniji postali su prošloga tjedna vidljiviji i u najvažnijim press dvoranama u Bruxellesu. U Europskoj komisiji, konferenciju za novinare nakon redovite sjednice europske vlade držala je Dubravka Šuica, potpredsjednica EK za demokraciju i demografiju. S druge strane ceste, u Vijeću EU, pressicu nakon Vijeća za ekonomiju i financije drži – ministar Zdravko Marić. U drugim danima, u istoj press dvorani, kroz koju su nekoć prodefilirali i takvi predsjednici kao što su Barack Obama ili Vladimir Putin, gledamo Gordana Grlića Radmana, Andreu Metelko-Zgombić ili ministricu poljoprivrede Mariju Vučković. U Europskom parlamentu, praktički svi hrvatski ministri pred odborima EP-a predstavljali su prioritete u svojim resorima. Upravo su odradili ukupno 29 takvih predstavljanja. Gdje god, dakle, čovjek ode ovih dana u europskoj četvrti Bruxellesa, naiđe na Hrvate koji započinju predsjedanje Vijećem EU. Čak i u kantini Europske komisije, gdje je na jelovniku – hobotnica ispod peke.

U skladu s reputacijom jedinog mjesta koje recenzira nastupe hrvatskih političara u EU još od 2013., ova kolumna će pokušati dati ocjene i za neke od ovih prošlotjednih nastupa. Ocjenu hobotnice ispod peke ostavit ćemo za kraj.

Zdravko Marić vrlo dobar (4). Četvorka i za ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića pred Odborom za građanske slobode u EP-u, s time da je Božinović u specifičnoj situaciji jer ga zeleni i lijevi europarlamentarci rešetaju gdje god stignu na temu izvješća nevladinih udruga za ljudska prava o tretmanu izbjeglica i migranata na hrvatskoj granici s BiH. Visoku ocjenu, a četvorka to jest, Božinović zaslužuje jer bez gubljenja takta, a sa znanjem onih stvari u EU koje običnom oporbenjaku iz zelenih ili llijevih klubova nisu poznate, brani hrvatsku politiku i nacionalni interes koji lijepo opisuje ova jedna njegova izjava: “Kad bismo mi slijedili ovakve sugestije Hrvatska bi preko noći postala hotspot za migrante, a mi to ne želimo”. I nije to samo hrvatski nacionalni interes, Božinović zna da time brani i zajednički europski interes, o čemu govore ponešto i njemačka kancelarka Merkel ili njezin ministar Seehofer kad dođu u Zagreb. Njemačka je, inače, donirala Hrvatskoj 10 termovizijskih kamera za nadzor granice.

Neki ministri u svojim nastupima u Bruxellesu nisu još dali toliko štofa da bismo im već sada dali prvu ocjenu, pa ćemo pričekati da ih vidimo još koji put.

Prvi nastup potpredsjednice Dubravke Šuice u press dvorani Komisije, međutim, dovoljan je za prvu ocjenu – dobar (3). Ne više. Jer, kad dobije glavnu pozornicu nakon sjednice “europske vlade” na kojoj se donosi prva Komisijina odluka o možda najvažnijem Šuičinu zadatku – organizaciji Konferencije o budućnosti Europe – i kad jedan strani novinar pita zbog čega vjeruje u uspjeh te konferencije kad neki raniji slični pokušaji nisu bili uspješni, poput Konvencije o budućnosti Europe 2001.-2003., Šuica ne može dobiti bolju ocjenu s tako ispraznim odgovorom kao što je: “Bit ćete iznenađeni rezultatom, morate vjerovati, ja vjerujem, da ne vjerujem u uspjeh ove konferencije ne bih se prihvatila ovog posla”…

Kao prvo, naravno da bi se Šuica prihvatila bilo kojeg posla koji predstavlja napredovanje u prestižu i plaći u odnosu na posao koji je obavljala do tada. Kao drugo, ako Šuica vjeruje u nužnost da se EU demokratizira ili reformira na jednom takvom događaju i platformi kakvom je zamišljena Konferencija o budućnosti Europe, valjda bi imala sadržajniji odgovor jer – ako ikad – Uniji demokratizacija i reforma trebaju sada, kad prvi put u povijesti iz nje izlazi jedna država članica. Šuica je mogla pronaći toliko puno snažnih razloga za argument da rasprava o budućnosti Europe ovaj put treba biti drukčija nego prije. Ali je, umjesto toga, posegnula za argumentom “vjerujte, ja sam tu”, što iskusnim europskim dopisnicima u Bruxellesu ne znači apsolutno ništa. Ali, kao i svaka trojka, i ova se može popraviti.

Nastup Marije Vučković kao predsjedateljice Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo bio je – vrlo dobar (4). Premda ima nešto u tom nastupu što ostavlja dojam da je ministrica kao japanski robot najnovije generacije – sve super, samo ne znate hoće li se stiltati i prestati raditi. Peticu odmah na početku zaslužuje Irena Andrassy, šefica Stalnog predstavništva RH pri EU. A ona hobotnica ispod peke u kantini za zaposlenike Komisije? Za koga je, dobro je. Što je, inače, odgovor kojim sam se poslužio kad su mi jednom neki Bosanci poslužili ćevape u Ženevi, pa su me poslije šibali pogledom kao da sam ih uvrijedio. Ali to je bila pohvala.