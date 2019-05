Prozivanje za nacionalne interese crvena je krpa za HDZ

Ništa HDZ-ovce ne može uzrujati više od optužbi da izdaju nacionalne interese, a dokaz za to je i posljednji incident u Saboru između Mostova Nikole Grmoje i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Grmoja je u svojem političkom radu dosad dokazao da uspješno provocira svoje političke suparnike, posebice HDZ, ne libi se ulaziti u verbalne okršaje i pritom koristiti najtežu artiljeriju za svojeg neprijatelja – izvući će sve što se ikada toj osobi pripisivalo, dokazano ili nedokazano. Što, naravno, nikoga ne može ostaviti ravnodušnim jer malo tko voli da mu se otvaraju stare rane.

I dok Grmoja doista zna biti pretjerano komunikacijski agresivan, kako su to nekada utvrdili HDZ-ovci, više iznenađuju oni koji na to padnu. Gordan Jandroković uvijek pažljivo bira riječi i promišlja prije nego što govori pa je potpuno nejasno zašto je ovaj put izgubio kontrolu te sa stolca predsjednika Sabora poručio Grmoji da je “smeće”. Grmoja ga jest nazvao “Njonjom”, no Jandroković je ranije objašnjavao da mu taj nadimak proistekao iz HDZ-a nije drag te ga ignorira kad ga čuje.

– Ne mogu uvijek, nekad i reagiram, ako mi se dogodi na ulici. Nemam kratak fitilj, ali znam se zapaliti – priznao je prije dvije godine novinarima. Možda ga ja više zasmetalo Grmojino podsjećanje na dokumente Wikileaksa prema kojima je pohvaljen jer je suzbijao nastojanje Hrvata u BiH za trećim entitetom. Živce je nekoliko mjeseci prije izgubio i premijer Andrej Plenković te projurio preko pola sabornice da bi nasrnuo na Grmoju nakon što ga je nazvao “anemičnim” te optužio da Vlada radi za interese Srbije.

Koliko god niske udarce neki zastupnici bili spremni zadavati, potpuno je neprimjereno od čelnih ljudi države da ne uspiju zadržati kontrolu. Ako ne zbog sebe osobno, onda barem zbog funkcije koju predstavljaju. Predsjednik Vlade ne bi smio nasrtati ni na koga, niti bi predsjednik Sabora dok vodi sjednicu smio govoriti zastupniku da je smeće. U svakom sukobu netko mora biti pametniji, a u političkom životu očekujemo to od državnog vrha.