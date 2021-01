Pronađeno jedinstvo unutar Europske unije

Portugal je od 1. siječnja preuzeo od Njemačke predsjedanje Europskom unijom nakon dva ključna događaja koja su pokazala da zemlje članice mogu jedinstveno djelovati. Prva je, možda malo simbolična, odluka o uvođenju jedinstvenog dana za početak cijepljenja europskih građana. Manje simbolična, a također vezana za zajedničku borbu protiv pandemije jest odluka da EU otkupi cjepiva za sve zemlje članice. Drugi dokaz pronađenog jedinstva dolazak je do sporazuma s Velikom Britanijom o njezinu izlasku iz zajednice u koju je ušla 1973. Mislilo se kako će doći do prekida odnosa s Londonom bez dogovora, ali je pronađen kompromis. Zapravo dolazak do kompromisa uvijek je krasio EU, a prije Europsku zajednicu.

No 2016. je bila jedna od najtežih godina ne samo za EU zato što su se Britanci na referendumu izjasnili za Brexit, već i zato što su počele jačati separatističke i populističke stranke u cijelome svijetu, a u Bijelu je kuću ušao Trump koji je zbog svoga egoističnog i egocentričnog držanja počeo razbijati međunarodnu suradnju, otvarati trgovinske i političke ratove.

Novoizabrani američki predsjednik Biden, koji će u Bijelu kuću ući 20. siječnja, najavljuje obnovu odnosa s EU. Europska komisija, kao i predsjedništvo Europskog vijeća (predsjednik Michel) već su objavili neke dokumente kojima se daje pravac uže suradnje s Bidenovom administracijom. Želi se doći do oankve uske suradnje koja je bila stup Zapada, a koju je poljuljao val populizama i egoizma.

Čini se da se u 2021. ušlo s više nade u suradnju na svim razinama. Portugal preuzima predsjedanje Unijom pod geslom “Vrijeme je da se djeluje: za ravnopravnu obnovu, zeleniju i digitalniju”. Lisabon je iznio pet ključnih sektora na kojima će djelovati: promicati povjerenje u model europske socijale, promicati održivi razvoj, ubrzati ravnopravnu digitalnu i uključivu tranziciju, osnažiti elastičnost Europe i potvrditi (povećati) ulogu EU u svijetu temeljenu na otvorenom multilateralizmu. Dakako, osnovno će biti prevladati krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, ali treba se gledati na budućnost temeljenu na solidarnosti i koheziji, jer jedino tako, svi zajedno, možemo ostvariti novi ekonomski razvitak.

Uostalom, i dokumenti Europske komisije za razdoblje 2021.-2027. naznačuju promicanje održivog razvitka koji treba krenuti od većeg pomaganja manje razvijenim regijama na cijelom europskom području, ali bez zaboravljanja na one u tranziciji, pa i na već razvijene. Ulagat će su u mala i srednja poduzeća te u energetsku tranziciju kako bi Europa postala zelenija i bez zagađenja, a što bi pripomoglo i borbi protiv klimatskih promjena. Europa treba biti povezanija ne samo digitalno već i prometno. Temelj ostaje učiniti Europu socijalno sigurnijom. Uspjeh u dolasku do sporazuma o Brexitu, kao i suočavanju s pandemijom, pokazuje da je 27 zemalja članica EU ipak povezanije nego što se mislilo.

Osim toga, 30. prosinca sklopljen je i trgovinski sporazum s Kinom koja će se konačno otvoriti europskim tvrtkama, odnosno uravnotežit će se uvjeti za europske tvrtke s onima koje imaju kineske u Europi. Kina će 2028. godine, pet godina prije predviđenoga, prestići SAD i postati prvi ekonomski partner EU. Perspektive za dolazak do veće međunarodne suradnje i prevladavanja atmosfere zatvaranja i podizanja barijera postoje. Možda se ulazi u novo uravnoteženije razdoblje, a 2021. bi trebala biti godina preokreta u tome smjeru.

