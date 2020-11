Proljetos je Švedska bila zemlja eksperiment, na jesen to je Hrvatska

Hoćemo li stvarno do kraja ovog mjeseca dosegnuti broj od 1500 umrlih od početka epidemije – ili je to samo dizanje panike? Ako se ovaj trend ne promijeni najdalje do početka idućeg tjedna, ta procjena lako će se pokazati optimističnom!

Brojke ne lažu, samo treba pomnožiti dvije varijable. Procjena je izrečena u trenutku kad smo dosegnuli tjedni prosjek od 30 umrlih dnevno, a tijekom posljednjih sedam dana Covid-19 odnosi između 32 i 45 života dnevno. Dakle, kad bi trend samo stagnirao, studeni mjesec 2020. hladno bi pokosio između 900 i 1100 Hrvatića. Dodajte k tome 865 do tada umrlih i lako se bližimo 2000!

Tjedan nakon toga, ako ništa ne poduzmemo, prijeći ćemo 2500 i proporcionalno dostići broj mrtvih koje je Švedska imala u prvom valu. "Srećom", Švedska sad već hvata priključak za ostalim zemljama u Europi, pa će nam opet pobjeći. U petak su već imali 4800 slučajeva, a ukupni broj mrtvih prešao je 6000.

Onima koji su prošli tjedan prosvjedovali to – nije vijest! Oni bi htjeli da u naslove stavljamo koliko je ljudi tog dana ozdravilo, jer dosta im je sumornih naslova, namjernog stvaranja psihoze i poticanja panike. Vele, umiru ljudi i od drugih bolesti, "svaki dan njih 150".

Da, no trenutačni dnevni pogubni otkos govori da je koronavirus u ovom trenutku već glavni izvršitelj ubrzane smrti u Hrvata! Broj ozdravljenih bit će vijest tek kad budemo imali jasne podatke da je došlo do pada. A u ovom trenu nismo sigurni imamo li stagnaciju broja zaraženih, ili je to samo posljedica naše kronične nemoći da povećamo broj testiranih.

Stavimo sve u perspektivu. Trebalo nam je šest mjeseci da dođemo do 200 mrtvih "od" ili "sa" koronom, četiri tjedna da taj broj udvostručimo na 400 i samo dva posljednja tjedna da taj broj udvostručimo na 800! Kome to nije vijest, taj bi vjerojatno ljubio i mrtvog Amfilohija, samo da se rodio u Srbiji.

"Kakav je to opasan virus kad ga ubija sapun," pita jedan od prosvjednika! U srednjem vijeku kuga bi takve prve odnijela. Jer ih nitko ne bi mogao uvjeriti da je karantena spas. Njihova sloboda da ne nose masku važnija je od života ljudi koji će, jelte, ionako prije ili kasnije umrijeti. Povijesna činjenica da je baš Dubrovnik još u 14. stoljeću u vrijeme Crne smrti prvi definirao strogu 30-dnevnu karantenu upravo kako bi očuvao zdravlje i slobodu Republike, do njih nikad neće doprijeti. Osim ako virus dopre do nekog njihovog bližnjeg, ako ga imaju.

Rast broja mrtvih katastrofa je za brojne obitelji, no i najpouzdaniji statistički pokazatelj koliko se možemo pouzdati u brojke zaraženih, koje na ovim razinama hrvatski zdravstveni sustav bez velikih lomova neće moći izdržati. Žrtve koronavirusa – a ne žrtve mjera – tad će biti i svi drugi pacijenti, a sve će se neminovno preliti na gospodarstvo, koje ionako ne može biti funkcionalan otok u Europi pod "lockdownom".

Naravno, potpuno razumijem razloge za prosvjed onih koji se boje da će ostati bez posla ili im se to već dogodilo, a da društvo isto tako bešćutno nije pružilo ruku. No, kad im megafone preotmu teoretičari zavjera, te počnu zboriti o čipiranju cjepivom, tad je njihova stvar unaprijed izgubljena.

Kako smo uopće došli u tu poziciju, da kao jedna od najuspješnijih država u prvom valu pandemije sad borimo za brončanu medalju među državama s najvećim dvotjednim prosjekom zaraženih na milijun stanovnika? Isto možemo pitati za cijelu Istočnu Europu, kojoj su se svi divili u prvom valu. Naravno, odgovor je jednostavan - odrekli su se najjačeg oružja - brzog i pravovremenog "lockdowna". Jer si ga ne mogu više priuštiti. A života, izgleda, imaju na bacanje.

Najveći apsurd je tako da prosvjednici ustaju protiv mjera u zemlji koja je već mjesecima po mjerama najliberalnija u Europi. Dok su glupi Francuzi, Englezi i Nijemci praktično u kućnom pritvoru, pametni Hrvatići bune se zbog - maski. Prosvjeduju protiv "lockdowna" i policijskog sata kojeg - uopće nema. A vlada se gotovo pa zavjetuje da ih neće ni biti. Glavni epidemiolog čak govori da "lockdown" kod susjeda ne djeluje!

Slušajući Capaka, na momente zvuči kao da slušamo Tegnella. Glavni švedski epidemiolog izbjegava javno govoriti o imunitetu krda, hrvatski ga odbacuje, no sve što smo radili preko ljeta radili smo kao da nam je strategija bila upravo ta. Nijedna druga država nije pustila nekoliko milijuna turista preko granice bez ikakve kontrole. No, problem je što posve istim putem nastavljamo i na jesen, kad više ionako nema ni T od turističke sezone.

Unatoč predodžbi otvorene liberalne zemlje, Švedska je u to vrijeme bila praktično zatvorena, iako su mjere bile uglavnom u obliku preporuka, pod prijetnjom stroge kazne zabranjena su sva javna okupljanja s više od 50 sudionika. Za to vrijeme, u Hrvatskoj raspašoj – dvije-tri slavonske svadbe i Švedsku bi bacile na koljena! Kao što je samo jedna manja svadba sa 130 svatova u crno zavila dotad idilično Međimurje.

Na proljeće, Švedska je bila zemlja-eksperiment, na jesen to je Hrvatska. Ne, to nije švedski model, jer za njega trebaš Šveđane ili građane koji pristaju ponašati se kao Šveđani. A Hrvati se neće početi ponašati kao Šveđani prije no što ih preseliš u Švedsku. Ovo je prije neki švedski stol, s kojeg su Hrvati selektivno pokupili sve ono što im se sviđa i što je lako provesti, a odbacili sve što im se ne sviđa i u što treba uložiti truda.

Hrvatska vlada nedvojbeno jest zaključila da je prilagođeni švedski pristup sasvim prikladan za ljeto. No, iznenadila ih je jesen, stigla poput jurećeg vlaka. Kao što cestare uvijek iznenadi snijeg. Čini se da neki zaboravljaju da nakon jeseni dolazi i zima, a do cijepljenja većeg broja građana proći će i proljeće. Ne mora i ne bi smio to biti policijski sat, ali ne poduzmemo li ovog trenutka odlučne mjere za strogo ograničavanje okupljanja, prijeti nam "lockdown" za Božić. Ili odmah nakon vukovarske Kolone sjećanja!

Smisao upozorenja nije podizanje panike, već da se izbjegne potreba da uletimo u panični i nekontrolirani "lockdown" u trenutku kad više ne budemo znali što i kako dalje. Kad sam premijera Plenkovića nakon sastanka Znanstvenog savjeta pitao za okvirne projekcije kad očekuju početak trenda pada broja zaraženih, odgovorio mi je doslovno: "Nisam se savjetovao s babom Vangom". No, to su projekcije koje bi inteligentni ljudi u vladi trebala posjedovati, jer bez toga se ne može ozbiljno planirati. Na izravno pitanje, nije htio priznati da su mu neki došli s prijedlozima mnogo strožih mjera. Koga on zapravo sluša? Nadajmo se, ne one koji su i dalje fascinirani "švedskim modelom".

Sad se vidi da je skrivao istinu, jer su nezadovoljni članovi počeli javno iznositi svoju skepsu da će ove mjere biti dovoljne. Ako hrvatski premijer ima indikativne podatke o stagnaciji ili padu broja zaraženih, koji neće biti samo posljedica stagnacije broja testiranih, dužan ih je hrvatskim građanima prenijeti. U suprotnom, imamo pravo reći da je to samo još jedno "što se babi snilo".

Ako je hrvatska vlada pošto-poto htjela jesen bez "lockdowna", a za takvu odluku doista postoje neoborivi ekonomski argumenti, onda za to se trebala i pripremiti, postići iznimno visoku sposobnost testiranja i praćenja kontakata, te napraviti sve kako bi ograničila nepotrebna okupljanja, dosljedno, odlučno i bez vrludanja provoditi racionalne mjere kojima će osvojiti povjerenje građana. Nije napravila ništa od toga. Zapravo sve suprotno od toga. Dakle, preostaje nam da zapalimo svijeću na Kamenitim vratima i nadati se da ćemo idući tjedan ipak vidjeti neki pad.